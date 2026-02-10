English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Atal Pension Yojana: மாதம் ரூ.5000! இவர்களுக்கு அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா திட்டத்தின் பலன்கள் கிடைக்காது?

Atal Pension Yojana: மாதம் ரூ.5000! இவர்களுக்கு அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா திட்டத்தின் பலன்கள் கிடைக்காது?

Pension Yojana Updates: அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா திட்டதில், நீங்கள் சேர விரும்பினால் சில நிபந்தனைகள் உள்ளன. அதை பூர்த்தி செய்தால் மட்டுமே ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற முடியும். எனவே ஓய்வுக்குப் பிறகு வழக்கமான வருமான ஆதாரம் இல்லாதவர்கள் இந்த திட்டத்தில் சேர என்ன செய்ய வேண்டும் -முழு விவரம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 10, 2026, 05:37 PM IST

Atal Pension Yojana News: 2015 ஆம் ஆண்டில், மத்திய அரசு "அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா"வை அறிமுகப்படுத்தியது. வயதானவர்களுக்கு நிதி உதவி வழங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்டதின் அடைப்படையில் கொண்டு வரப்பட்டது. தனியார் வேலைகள், அமைப்புசாரா துறை அல்லது சிறு வணிகங்களில் பணிபுரிபவர்களுக்கு, ஓய்வுக்குப் பிறகு வழக்கமான வருமான ஆதாரம் இல்லாதவர்களுக்கும் இந்த திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா திட்டத்தைப் பொறுத்த வரை, 60 வயதிற்குப் பிறகு மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெற ஒரு நபர் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு சிறிய முதலீட்டைச் செய்ய வேண்டும். அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா யாருக்கு கிடைக்கும்? யாருக்கு கிடைக்காது? அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா விதிகள் என்ன சொல்கின்றன என்பதை பார்ப்போம்.

விதிகளின்படி சலுகைகளுக்கு யார் தகுதி பெற மாட்டார்கள்?

அடல் ஓய்வூதிய யோஜனாவிற்கு மத்திய அரசாங்கம் சில நிபந்தனைகளை வகுத்துள்ளது. அவை ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும். இருப்பினும், இந்த அளவுகோல்களை யாராவது பூர்த்தி செய்யத் தவறினால், அவர்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் திட்டத்தில் பங்கேற்க முடியாது.

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் பலனங்கள் என்ன?

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்பது, வேலை இல்லாதவர்களுக்கும், முதுமைக்கு ஏற்ற சேமிப்புகளைச் சேமிக்க முடியாதவர்களுக்கும் ஒரு சிறந்த திட்டமாகும். இதன் விளைவாக, சிலர் இந்தத் திட்டத்திலிருந்து பயனடைய முடியாது. 

எந்த வயதிற்குட்பட்டவர்கள் இந்தத் திட்டத்தில் பங்கேற்க முடியாது?

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் நிபந்தனைகளின்படி, அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் சேர அரசாங்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வரம்பை நிர்ணயித்துள்ளது. நீங்கள் 18 வயதுக்குட்பட்டவராகவோ அல்லது 40 வயதுக்கு மேற்பட்டவராகவோ இருந்தால், இந்தத் திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க முடியாது. இந்தத் திட்டத்தில் சேர, குறைந்தது 20 ஆண்டுகள் முதலீடு செய்வது அவசியம். 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் தொடர்ந்து பங்களிக்கலாம்.

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: வங்கிக் கணக்கு அவசியம்

வங்கி கணக்கு இல்லாதவர்களும் இந்தத் திட்டத்திலிருந்து விலக்கப்படுகிறார்கள், ஏனெனில் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் வங்கிக் கணக்குடன் முழுமையாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், உங்கள் கணக்கு ஆதாருடன் இணைக்கப்படவில்லை என்றால், நீங்கள் இந்தத் திட்டத்தில் சேர முடியாது. ஓய்வூதிய பங்களிப்புகள் ஒவ்வொரு மாதமும் தானாகவே கழிக்கப்படும், மேலும் ஓய்வூதியம் ஒவ்வொரு மாதமும் தானாகவே கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும், எனவே செல்லுபடியாகும் வங்கிக் கணக்கு இருப்பது அவசியம்.

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் யார் சேர முடியாது?

வருமான வரிக்கு உட்பட்ட கணிசமான சம்பளம் உள்ளவர்கள் இந்தத் திட்டத்தில் சேர முடியாது. குறைந்த வருமானம் உள்ளவர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்காக அரசாங்கம் இந்தத் திட்டத்தை குறிப்பாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இதனால் அவர்கள் வயதான காலத்தில் நிதி நெருக்கடியை சந்திக்க மாட்டார்கள்.

இந்திய குடிமகன் தேவை

மேலும், இந்தத் திட்டத்தில் சேர இந்திய குடிமகனாக இருப்பதும் அவசியம். ஒருவர் இந்திய குடிமகனாக இல்லாவிட்டால், இந்தத் திட்டத்தில் பயனடைய முடியாது.

எவ்வளவு முதலீட்டில் ஒருவர் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் பெறுகிறார்?

இந்தத் திட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும்? 60 வயதிற்குப் பிறகு நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? விதிகளின் கீழ், ஐந்து ஓய்வூதிய விருப்பங்கள் உள்ளன. மாதத்திற்கு 1,000, மாதத்திற்கு 2,000, மாதத்திற்கு 3,000, மாதத்திற்கு 4,000 மற்றும் மாதத்திற்கு 5,000. முதலீட்டுத் தொகை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் ஓய்வூதிய விருப்பத்தைப் பொறுத்தது. நீங்கள் 18 வயதில் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்ந்து 5,000 ரூபாய் ஓய்வூதியம் பெற விரும்பினால், மாதத்திற்கு 210 ரூபாய் முதலீடு செய்ய வேண்டும். 30 வயதில் சேர்ந்து 5,000 ரூபாய் பெற விரும்பினால், மாதத்திற்கு 577 ரூபாய் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Atal pension yojanaIndian CitizenPension Schemepension yojanapension

