தேர்டு பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் : இழப்பீடு பெற மக்கள் படும் அவதி - முழு விவரம் இங்கே

insurance : இந்தியாவில் வாகனம் வைத்திருக்கும் ஒவ்வொருவரும் தேர்டு பார்ட்டி காப்பீடு வைத்திருப்பது சட்டப்படி கட்டாயம். ஆனால், ஒரு விபத்து நடக்கும்போது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அந்த இழப்பீடு போய் சேருவதில் மிகப்பெரிய காலதாமதம் ஏற்படுகிறது. இது குறித்து மோட்டார் மெஸ் தொடர் முக்கிய உண்மைகளை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வந்துள்ளது.
தேங்கி நிற்கும் லட்சக்கணக்கான வழக்குகள்
தற்போது இந்தியா முழுவதும் உள்ள மோட்டார் விபத்து உரிமைகோரல் தீர்ப்பாயங்களில் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான இழப்பீடு கோரும் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. சட்டப்பூர்வமான தீர்வுக்காக லட்சக்கணக்கான குடும்பங்கள் நீதிமன்ற தீர்ப்புக்காக காத்துக்கிடக்கின்றன.
3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை காத்திருப்பு
ஒரு விபத்து நடந்த பிறகு அதற்கான இழப்பீடு வந்து சேர சராசரியாக 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை ஆகிறது. சில சந்தர்ப்பங்களில் இது இன்னும் பல ஆண்டுகள் நீடிக்கிறது. இழப்பீடு வழங்கும் வசதி இருந்தும், அதனை வழங்கும் நடைமுறை மிகவும் மெதுவாகவும் சிக்கலாகவும் இருப்பதே இதற்கு முக்கியக் காரணம்.
தேர்டு பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் என்றால் என்ன?
உங்கள் வாகனத்தால் மற்றவர்களுக்கு (மூன்றாம் நபர்) ஏற்படும் உடல் காயம், உயிரிழப்பு அல்லது சொத்து சேதத்திற்கு இது பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. இது உங்களுக்காகவோ அல்லது உங்கள் வாகனத்தின் சேதத்திற்காகவோ எடுக்கப்படும் காப்பீடு அல்ல என்பதைப் பலரும் உணர்வதில்லை.
தேர்டு பார்டி இன்சூரன்ஸில் எது கவர் ஆகும்? எது ஆகாது?
உயிரிழப்பு அல்லது உடல் காயங்களுக்கு தீர்ப்பாயம் நிர்ணயிக்கும் வரை அன்லிமிடெட் இழப்பீடு வழங்க முடியும். ஆனால் சொத்து சேதத்திற்கு அதிகபட்சமாக ரூ.7.5 லட்சம் மட்டுமே இழப்பீடு கிடைக்கும். அதேசமயம், உங்கள் வாகனத் திருட்டு அல்லது தீ விபத்திற்கு இதில் காப்பீடு கிடைக்காது.
விழிப்புணர்வு இல்லாத நுகர்வோர்:
இந்தியாவில் தேர்டு பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் என்பது சட்டத்திற்குப் பயந்து வாங்கப்படும் ஒரு ஆவணமாக மட்டுமே பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் விபத்தின் போது எப்படி உரிமை கோருவது என்ற அடிப்படை அறிவு பலரிடம் இல்லை.
பெயரில் இருக்கும் குழப்பம்
தேர்டு பார்ட்டி என்ற வார்த்தையே பலருக்குக் குழப்பத்தைத் தருகிறது. இது மற்றவர்களிடமிருந்து உங்களைப் பாதுகாக்காது. மாறாக உங்களால் மற்றவர்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாக்கிறது. பல வாடிக்கையாளர்கள் இது வாகனத்தையும் பாதுகாக்கும் எனத் தவறாக எண்ணுகின்றனர்.
சிக்கலான சட்ட நடைமுறைகள்
விபத்து இழப்பீடு கோரும்போது அது காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் கையைத் தாண்டி சட்ட அமைப்பிற்குள் செல்கிறது. முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்வது முதல் நீதிமன்ற விசாரணைகள் வரை பல நிலைகளைக் கடக்க வேண்டியுள்ளதால், சாதாரண மக்களால் இதனை அணுகுவது கடினமாக உள்ளது.
முறைசாரா சமரசங்கள்:
நீதிமன்ற நடைமுறைகள் மற்றும் ஆவண வேலைகளுக்குப் பயந்து, பல வாகன உரிமையாளர்கள் சிறிய விபத்துகளின் போது இன்சூரன்ஸ் க்ளைம் செய்யாமல், தங்களுக்குள்ளேயே பேசித் தீர்த்துக்கொள்கின்றனர். இது இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களுக்குச் சாதகமாக முடிந்துவிடுகிறது.
மாற்றப்பட வேண்டிய சிஸ்டம்:
விபத்து நடந்தவுடன் துரிதமாகச் செயல்பட்டு இழப்பீடு வழங்க வேண்டிய அமைப்புகள், தற்போது பரிவர்த்தனைகளை மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய நேரத்தில் நிதி உதவி கிடைக்க வேண்டுமெனில், இந்த சட்ட நடைமுறைகள் எளிமையாக்கப்பட வேண்டும் என்பதே நிபுணர்களின் கருத்தாகும்.
மோட்டார் வாகன காப்பீடு, தேர்டு பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ், விபத்து இழப்பீடு வழக்குகள், MACT வழக்குகள், Third Party Motor Insurance India, Accident Compensation Claims.
இந்தியாவில் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விபத்து இழப்பீடு வழக்குகள் நீதிமன்றங்களில் தேங்கியுள்ளன. தேர்டு பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் இருந்தும் இழப்பீடு கிடைக்க ஏன் பல ஆண்டுகள் ஆகிறது? விரிவான அலசல்.
மேலும் படிக்க: பெட்ரோல் விலை உயர்வு... மே 1 முதல் அமல் - உலக சந்தையின் தாக்கம்!
மேலும் படிக்க: சிலிண்டர் விலை ரூ.993 உயர்வு... ஷாக்கில் மக்கள் - பெட்ரோல், டீசல் விலை அப்டேட்
மேலும் படிக்க: உயரும் பெட்ரோல், டீசல் விலை? லிட்டருக்கு இவ்வளவா.. மத்திய அரசு கொடுத்த அப்டேட்!
