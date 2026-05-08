முக்கிய விதிகளை மாற்றிய HDFC வங்கி: ஜூன் 1, 2026 முதல் அமல்

Bank Account Rules Change: HDFC வங்கி கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. நாட்டின் மிகப்பெரிய தனியார் துறை வங்கியான HDFC, நடப்புக் கணக்குகளில் (Current Accounts) சிறிய மதிப்புள்ள ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களை டெபாசிட் செய்வது தொடர்பான விதிமுறைகளைத் திருத்த முடிவு செய்துள்ளது. இந்த மாற்றம் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களை நேரடியாகப் பாதிக்கும்.
வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின்படி, இனிமேல் சிறிய மதிப்புள்ள நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களை டெபாசிட் செய்வதற்கு, ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட 'இலவச வரம்பு' (Free Limit) நிர்ணயிக்கப்படும்.
வங்கி கணக்கு விதிமுறைகளில் மாற்றம்
முன்னதாக, சிறிய மதிப்புள்ள நோட்டுகளை (ரூபாய் 20 அல்லது அதற்குக் குறைவான மதிப்புள்ள நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்கள்) டெபாசிட் செய்வதற்கு எந்தவொரு நிலையான வரம்பும் இருக்கவில்லை. ஆனால் இனி அந்த நிலை இருக்காது. தற்போது, ஒரு இலவச வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட உள்ளது. இந்த வரம்பிற்கு மேல் ரொக்கத்தை டெபாசிட் செய்தால் மட்டுமே, அதற்கான கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இருப்பினும், இந்த விதிமுறை அந்தந்த நடப்புக் கணக்கின் வகையைப் பொறுத்து மாறுபடும். இந்த புதிய விதிமுறைகள் ஜூன் 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும்.
நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களுக்கான வரம்புகள் என்னவாக இருக்கும்?
- புதிய விதிமுறைகளின் கீழ், சிறிய மதிப்புள்ள ரூபாய் நோட்டுகளை ரொக்கமாக டெபாசிட் செய்வதற்கான வரம்பு மாதத்திற்கு ₹10,000 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
- இந்த வரம்பை மீறி டெபாசிட் செய்யப்படும் தொகைக்கு 2% கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
- நாணயங்களை ரொக்கமாக டெபாசிட் செய்வதற்கான வரம்பு தற்போது ₹5,000 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
- இந்த வரம்பை மீறி டெபாசிட் செய்யப்படும் தொகைக்கு 2% கட்டணம் விதிக்கப்படும்.
சுருக்கமாக....
|சிறிய மதிப்புள்ள ரூபாய் நோட்டுகளை ரொக்கமாக டெபாசிட் செய்வதற்கான வரம்பு
|மாதத்திற்கு ₹10,000
|வரம்பை மீறி டெபாசிட் செய்தால்
|2% கட்டணம்
|நாணயங்களை ரொக்கமாக டெபாசிட் செய்வதற்கான வரம்பு
|₹5,000
|வரம்பை மீறி டெபாசிட் செய்தால்
|2% கட்டணம்
எந்தெந்த கணக்குகளில் மாற்றம்?
இந்த மாற்றம் பல்வேறு வகையான கணக்குகளுக்குப் பொருந்தும்; அவற்றுள்
Biz Lite+ Current Account,
Ascent Current Account,
Max Advantage Current Account,
Plus Current Account,
Premium Current Account,
Regular Current Account,
Agri Current Account,
Current Account for Professionals,
E-Commerce Current Account,
Trade Current Account,
Flexi Current Account,
Ultima Current Account மற்றும்
Supreme Current Account
ஆகியவை அடங்கும். வங்கி இக்கணக்குகளின் பட்டியலையும் வெளியிட்டுள்ளது.
தற்போதைய விதிமுறைகள் என்ன?
தற்போதைய நிலையில், HDFC வங்கியின் எந்தவொரு கிளையிலும் சிறிய மதிப்புள்ள ரொக்கத்தை டெபாசிட் செய்வதற்கு வரம்பு ஏதும் இல்லை. இருப்பினும், ரூபாய் நோட்டுகளாக ரொக்கத்தை டெபாசிட் செய்யும்போது 4% கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. நாணயங்களை டெபாசிட் செய்வதற்கும் எந்தவொரு இலவச வரம்பும் இல்லை. மாறாக, கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் அதற்காக 5% கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டியுள்ளது.
HDFC விதி மாற்றம் பற்றிய பொதுவான கேள்விகல் (FAQs)
1. சிறிய மதிப்புள்ள ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களுக்கான விதிகளில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் என்ன?
இனி, சிறிய மதிப்புள்ள நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களை டெபாசிட் செய்வதற்கு, ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட 'இலவச வரம்பு' நிர்ணயிக்கப்படும்.
2. முன்னர் இருந்த வரம்பு என்ன?
முன்னர் இதற்கு எந்தவொரு நிலையான வரம்பும் இருக்கவில்லை.
3. புதிய விதிமுறைகள் எப்போது அமலுக்கு வரும்?
புதிய விதிமுறைகள் ஜூன் 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும்.