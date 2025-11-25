இந்த நோட்டு உங்க கிட்ட இருக்கா? ஒரே இரவில் லட்சாதிபதி ஆகலாம்..!

இன்றைய வேகமான உலகில், மக்கள் குறைந்த முதலீட்டில் குறிப்பிடத்தக்க வருமானம் ஈட்டக்கூடிய மாற்று வழிகளைத் தீவிரமாகத் தேடுகின்றனர். இந்தத் தேடலில், பழைய (ஆண்டிக்) ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களைச் சேகரிக்கும் உலகம் ஒரு பரபரப்பான களமாக மாறியுள்ளது. பல சேகரிப்பாளர்கள் அரிய ரூபாய் நோட்டுகளைத் தீவிரமாகத் தேடுகின்றனர். அவற்றின் மதிப்பு, அவற்றின் அசல் மதிப்பை விட ஆயிரக்கணக்கான மடங்கு அதிகமாக விற்கப்படுகின்றன. இது, விரைவாகப் பணம் சம்பாதிக்க விரும்பும் பலரின் கவனத்தை ஈர்க்கிறது.
இருப்பினும், இந்தத் துறையில் ஆர்வம் மற்றும் தேவை அதிகரித்துள்ளதால், மோசடி செய்பவர்களும் (Scammers) அதிகமாகியுள்ளனர். இவர்கள், போலி சலுகைகள் மற்றும் தவறான வாக்குறுதிகள் மூலம் அப்பாவி மக்களை ஏமாற்ற முயற்சிக்கின்றனர். இந்தத் துறையில் நுழைவதற்கு முன், இதன் விதிகள், சட்டப்பூர்வ நடைமுறைகள் மற்றும் இதில் உள்ள அபாயங்கள் மற்றும் மோசடிகள் பற்றி முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் அவசியமாகும்.
பழைய நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகளுக்கான உலகச் சந்தை வேகமாக வளர்ந்து வரும் துறையாக உருவெடுத்துள்ளது. பல்வேறு நாடுகளில், ரூபாய் நோட்டுகள் வெறும் பணமாக மட்டுமின்றி, வரலாற்று மற்றும் கலை மதிப்புகொண்ட அரிய பொருட்களாகவே பார்க்கப்படுகின்றன.
இதன் காரணமாக, 10, 20, அல்லது 50 ஆண்டுகள் பழமையான ரூபாய் நோட்டுகள் கூட அவற்றின் அரிதான தன்மை மற்றும் நிலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து ஆயிரக்கணக்கான ரூபாயிலிருந்து லட்சக்கணக்கான ரூபாய் வரை விலை போகின்றன.
இந்தியாவிலும் பழைய ரூபாய் நோட்டுகளைச் சேகரிப்பதன் மீதான ஆர்வம் அதிகரித்து வருகிறது. பல சேகரிப்பாளர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் அரிய இந்திய நாணயங்களையும் ரூபாய் நோட்டுகளையும் தேடுகின்றனர். தற்போது, மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் உள்ள பழைய நோட்டுகளை ஆன்லைன் தளங்கள் மூலம் விற்பனை செய்து, கணிசமான வருமானத்தை ஈட்டி வருகின்றனர். இது ஒரு பொழுதுபோக்காக மட்டுமல்லாமல், வீட்டிலிருந்தே வருமானம் ஈட்டுவதற்கான ஒரு இலாபகரமான வழியாகவும் மாறி வருகிறது.
ஒரு குறிப்பிட்ட சிறப்பு வாய்ந்த ₹2 ரூபாய் நோட்டு தற்போது சேகரிப்பாளர்கள் மத்தியில் அதிக கவனத்தையும் தேவையையும் பெற்றுள்ளது. இது ஒரு சாதாரண நோட்டு அல்ல, அதன் தனித்துவமான அம்சங்கள் காரணமாக அதிக மதிப்புமிக்க அரிய பொருளாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்த அரிய ₹2 நோட்டுக்கு பல லட்சம் வரை மதிப்பு கிடைப்பதற்கு, அது பின்வரும் தனித்துவமான அம்சங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்:
- நோட்டின் வரிசை எண் 786 என்ற எண்ணுடன் முடிவடைய வேண்டும். பல சேகரிப்பாளர்கள் இந்த எண்ணை ஒரு நல்ல மற்றும் அதிர்ஷ்ட எண்ணாகக் கருதுகின்றனர்.
- நோட்டு வெளிர் இளஞ்சிவப்பு (Light Pink) நிறத்தில் இருக்க வேண்டும்.
- இந்த நோட்டில் ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் மன்மோகன் சிங்கின் கையொப்பம் இருக்க வேண்டும்.
இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில், உங்கள் பழைய மற்றும் அரிய ரூபாய் நோட்டுகளை விற்பனை செய்வது மிகவும் எளிதான பணியாகிவிட்டது. ஆன்லைன் தளங்களைப் பயன்படுத்தி இந்த செயல்முறையை எப்படி மேற்கொள்வது என்பது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
- முதலில், OLX போன்ற பழைய பொருட்களை வாங்க மற்றும் விற்க உதவும் ஒரு நம்பகமான வலைத்தளத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த தளத்தில் ஒரு விற்பனையாளராக உங்களைப் பதிவு செய்யுங்கள்.
- பதிவு செய்தவுடன், உங்களின் பெயர், மொபைல் எண் மற்றும் இருப்பிடம் போன்ற தேவையான தொடர்பு விவரங்களை உள்ளிடவும்.
- நீங்கள் விற்க விரும்பும் ரூபாய் நோட்டின் இருபுறமும் எடுக்கப்பட்ட தெளிவான மற்றும் துல்லியமான புகைப்படங்களைப் பதிவேற்றுவது அவசியம். இது வாங்குபவர் நோட்டின் நிலையைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள உதவும்.
- உங்கள் நோட்டின் அனைத்து விவரங்களையும் புகைப்படங்களையும் சேர்த்து விளம்பரத்தை (Ad) இடுகையிடவும்.
- விளம்பரத்தைக் கண்ட ஆர்வமுள்ள வாங்குபவர்கள் உங்களைத் தொடர்பு கொள்வார்கள். அவருடன் நேரடியாகப் பேசி, நோட்டுக்கான நியாயமான விலையில் ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்யலாம்.
ஆகஸ்ட் 2020 இல், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதில், அதன் பெயர்/லோகோவைப் பயன்படுத்தி சிலர், பழைய கரன்சி நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களை வாங்குதல்/விற்றல் தொடர்பான ஆன்லைன்/ஆஃப்லைன் பரிவர்த்தனைகளில், கட்டணம்/கமிஷன்/வரி எனப் பெற்று பொதுமக்களிடம் மோசடியில் ஈடுபடுவது தெரியவந்துள்ளது என்று கூறியுள்ளது. எனவே, ஆன்லைனில் பழைய நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகளை வாங்கும்/விற்கும் போது பொது மக்கள் அதிகபட்ச கவனத்துடன் இருக்குமாறு RBI அறிவுறுத்துகிறது.
(பொறுப்புத் துறப்பு: ஜீ தமிழ் நியூஸ் பழைய நாணயங்கள் அல்லது வங்கி நோட்டுகளை ஆன்லைனில் வாங்குவதையும் விற்பதையும் ஊக்குவிக்கவில்லை. இந்த செய்தி வெறும் தகவலுக்காக மட்டுமே பகிரப்பட்டுள்ளது)
