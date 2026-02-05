English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • திருப்பதியில் ஒரு நாள் உண்டியல் கலக்ஷன் எவ்வளவு? அடேங்கப்பா..இத்தனை கோடியா?

திருப்பதியில் ஒரு நாள் உண்டியல் கலக்ஷன் எவ்வளவு? அடேங்கப்பா..இத்தனை கோடியா?

Tirupati Hundi Average Collection Per Day : இந்தியாவில், பலதரப்பட்ட மக்களால் தரிசிக்கப்படும் காேயிலாக இருக்கிறது, திருப்பதி திருமலை பெருமாள் கோயில். இந்த காேயிலின் ஒரு நாள் உண்டியல் கலக்ஷன் எவ்வளவு தெரியுமா?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 5, 2026, 03:43 PM IST
  • திருப்பதி கோயில் ஒரு நாள் வருமானம்!
  • எவ்வளவு தெரியுமா?
  • கேட்டா மிரண்டு போவீங்க..

Trending Photos

ஊதியம் அதிரடி உயர்வு! குஷியில் தூய்மை பணியாளர்கள்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
camera icon7
Tamil Nadu government
ஊதியம் அதிரடி உயர்வு! குஷியில் தூய்மை பணியாளர்கள்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
ரூ. 80 கோடி சொத்தை தானம் செய்த நடிகை! தமிழில் கொடிகட்டி பறந்தவர்..யார் தெரியுமா?
camera icon6
Cinema
ரூ. 80 கோடி சொத்தை தானம் செய்த நடிகை! தமிழில் கொடிகட்டி பறந்தவர்..யார் தெரியுமா?
30 வருட காத்திருப்பு.. சனி வெறி ஆட்டம் ஆரம்பம், 3 ராசிகளுக்கு பொன்னான பொற்காலம்
camera icon7
Shani dev
30 வருட காத்திருப்பு.. சனி வெறி ஆட்டம் ஆரம்பம், 3 ராசிகளுக்கு பொன்னான பொற்காலம்
ஒண்ணு ரெண்டு இல்ல... 5 சொகுசு வீடு இருக்காமா.. அலற வைத்த ராஷ்மிகா
camera icon6
Rashmika Mandanna
ஒண்ணு ரெண்டு இல்ல... 5 சொகுசு வீடு இருக்காமா.. அலற வைத்த ராஷ்மிகா
திருப்பதியில் ஒரு நாள் உண்டியல் கலக்ஷன் எவ்வளவு? அடேங்கப்பா..இத்தனை கோடியா?

Tirupati Hundi Average Collection Per Day : இந்தியாவை பொறுத்தவரை, கோயில் தளங்களும் சுற்றுலா தளங்களாகத்தான் பார்க்கப்படுகின்றன. இங்கிருக்கும் பாரம்பரியத்தையு வரலாற்றையும் இந்த கோயில்களே காட்டுகின்றன. அவற்றுள், முக்கியமான கோயிலாக இருக்கிறது, திருப்பதி. 

Add Zee News as a Preferred Source

திருப்பதி கோயில்:

ஆந்திரா மாநிலத்தில் உள்ள திருப்பதி கோயிலுக்கு நாள்தோறும் சுமார் 60,000 முதல் 80,000 வரை பக்தர்கள் வந்து சாமி தரிசனம் செய்கின்றனர். அதிலும், பெருமாளுக்கு உகந்த நாளாக கருதப்படும், சனிக்கிழமைகள், புரட்டாசி மாதம், சொர்க்கவாசல் திறப்பு உள்ளிட்ட நாட்களில், இந்த கூட்டம் அப்படியே நான்கு மடங்காக இருக்கும். மார்ச் முதல் ஜூன் மாதத்தில்தான் ரொம்ப கூட்டம் இருக்காது. புத்தாண்டு, தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு உள்ளிட்ட சமயங்களில், கூட்டம் அதிகமாகவே இருக்கும். திருப்பதி கோயிலுக்கு பெரும்பாலும் தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, தெலங்கானா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள்தான் அதிகமாக சாமி தரிசனம் செய்கின்றனர்.

ஒரு நாள் கலக்ஷன்!

திருப்பதி கோயிலுக்கு, நாள் தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சென்று, அங்கிருக்கும் உண்டியலில் சில்லறைகள், கத்தை கத்தையாக நோட்டுகள், தங்க நகைகள் உள்ளிட்ட பலவற்றை அளிப்பர். இந்த திருப்பதியில், சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு, ரூ.3 கோடி முதல், 5 கோடி வரை கலக்‌ஷன் ஆவதாக கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில், இந்த ஆண்டின் ஜனவரி மாதத்தில் கூட ’வைகுண்ட வாசல்’ தரிசனத்தின் போது, 10 நாளில், சுமார் ரூ.41 கோடி வரை திருப்பதி உண்டியலின் வசூல் இருந்தது. அதே நேரத்தில், 44 லட்சம் ஸ்ரீவாரி லட்டுக்கள் இத சமயத்தில் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தன. இது, 2025ஐ விட அதிகமாகும். 

இந்தியாவின் பணக்கார கடவுள் என திருப்பதி ஏழுமலையானை அழைக்க இன்னொரு காரணமும் இருக்கிறது. திருப்பதி கோயில்தான், அதிகம் செல்வம் கொண்ட இந்திய கோயில்களில் முதலிடத்தை பெற்றிருக்கிறது. அதே சமயத்தில், கோயிலுக்கு கிடைக்கும் வருமானத்தை வெளிப்படையாக கூறுவதும் இந்த கோயிலின் நிர்வாகம்தான். 

உண்டியலில் விழும் காசு மட்டும் கிடையாது, லட்டு விற்கப்படும் காசு, கோயிலுக்கு சொந்தமான இடம், கோயில் வசம் இருக்கும் ரொக்கம், தங்கம், வைரம், காணிக்கைகள், நன்கொடைகள், பிரசாத விற்பனை என அனைத்தையும் சேர்த்தால், இதன் சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ.2.5 லட்சம் கோடிகளை கடக்கும் என கணக்கிடப்படுகிறது. 

2வது இடத்தில் இருக்கும் கோயில்!

திருப்பதியை அடுத்து, பணக்கார கோயிலாக பத்மநாபசுவாமி கோயிலானது இருக்கிறது. கேரளாவின் திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கும் இந்த கோயில், சுமார் 1.2 லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள செல்வத்தை கொண்டிருக்கிறதாம். இந்த கோயிலில்தான், மிகப்பெரிய தங்கப்புதையல் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால், உண்மையில் இருக்கிறதா இல்லையா என்பது மர்மமாகவே உள்ளது. அரிய வகை நாணயங்கள், ஆபரணங்கள், தங்க நகைகள் என பல பொருட்கள் இந்த கோயிலுக்கு சொந்தம் ஆகும்.

ஷீரடி சாய் பாபா கோயில், ஜம்மு காஷ்மீர் வைஷ்ணவி தேவி  கோயில், பஞ்சாப் தங்க கோயில், மும்பை சித்தி விநாயகர் கோயில், ஒடிசா ஜெகநாதர் கோயில் உள்ளிட்டவையும் பணக்கார கோயில்கள் லிஸ்டில் அடுத்தடுத்து உள்ளன. 

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை ஹோலி பண்டிகைக்கு முன் வருகிறதா? முக்கிய அப்டேட் இதோ

மேலும் படிக்க | அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், மூத்த குடிமக்களுக்கு அற்புதமான அரசு திட்டம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TirupatiTempleHundiCollectionRichest Temple

Trending News