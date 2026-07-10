/சென்னையில் 5 நாட்கள் தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி: அரசு வேலை பெற அரிய வாய்ப்பு

Tamil Nadu Government : தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII) சார்பில், சென்னையில் ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் "தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி" முகாம் நடத்தப்பட உள்ளது. இப்பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடிப்பவர்களுக்கு அரசு சான்றிதழும் வழங்கப்படும்.
நாட்கள்: 13.07.2026 முதல் 17.07.2026 வரை (ஐந்து நாட்கள்).
நேரம்: காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை.
இடம்: தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவன வளாகம், கிண்டி, சென்னை.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி போன்ற உலோகங்களின் தரத்தை அறியும் முறைகள்.
கேரட் மதிப்பீடுகள் மற்றும் ஆசிட் சோதனை (Acid Test).
நகை எடை அளவு இணைப்பான் மற்றும் சந்தை விலை நிர்ணயிக்கும் முறை (Board Rate).
ஹால்மார்க் (Hallmark) முத்திரைகள் மற்றும் போலியான நகைகளைக் கண்டறியும் நடைமுறைகள்.
ஆபரணக் கடனுக்கான கணக்கீட்டு முறைகள் மற்றும் தங்க அணிகலன்களின் வகைகள்.
பொதுத்துறை, கூட்டுறவு மற்றும் தனியார் வங்கிகளில் நகை மதிப்பீட்டாளர் (Jewel Appraiser) பணிக்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் அதைப்பெறும் நடைமுறைகள் குறித்து விளக்கப்படும்.
மத்திய, மாநில அரசுகளின் கடன் உதவித் திட்டங்கள் மற்றும் மானியங்கள் குறித்த ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்.
சுயதொழில் தொடங்க அல்லது வேலைவாய்ப்பு பெற ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்கள் (ஆண்/பெண்/திருநங்கைகள்/திருநம்பிகள்) இதில் பங்கேற்கலாம்.
வயது வரம்பு: 18 வயதிற்கு மேற்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி: குறைந்தபட்சம் 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
விடுதி வசதி: வெளியில் இருந்து வரும் பயனாளிகளுக்குக் குறைந்த வாடகையில் தங்கும் விடுதி வசதியும் உள்ளது (தேவைப்படுவோர் முன்கூட்டியே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்).
இப்பயிற்சியில் கலந்துகொள்ள விருப்பமுள்ளவர்கள் www.editn.in என்ற இணையதளத்தில் கூடுதல் விபரங்களைப் பெற்று முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
கைபேசி எண்கள்: 8668100181 / 9360221280 (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை, காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை தொடர்புகொள்ளலாம்).
தொடர்பு முகவரி: தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், இ.டி.ஐ.ஐ அலுவலக சாலை, சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டி, சென்னை - 600032.