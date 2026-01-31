English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இன்றும் குறைந்த தங்கம் விலை.. ரூ. 7,600 சரிவு! வரும் நாட்களில் எப்படி இருக்கும்? முழு விவரம்!

இன்றும் குறைந்த தங்கம் விலை.. ரூ. 7,600 சரிவு! வரும் நாட்களில் எப்படி இருக்கும்? முழு விவரம்!

Today Gold Rate Latest News: தங்கத்தின் விலை நேற்றை தொடர்ந்து இன்றும் குறைந்து மக்கள் மனதில் சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 31, 2026, 10:43 AM IST
Today Gold Rate Latest Update: தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து தொடர்ந்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், தொடர்ந்து இரண்டு நாட்களில் பெரிய அளவில் குறைந்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் (ஜனவரி 29) வியாழக்கிழமை அன்று ஒரே நாளில் அதிகபட்சமாக ரூ. 9,520 உயர்ந்து பேரதிர்ச்சியை கொடுத்தது. இந்த சூழலில், நேற்று (ஜனவரி 30) காலையில் சவரனுக்கு 4,800 ரூபாயும் மாலை வேளையில் 2,800 ரூபாயும் குறைந்து ஓரளவு ஆறுதலை ஏற்படுத்தியது. 

ரூ. 7,600 குறைவு 

இந்த நிலையில், இன்றும் (ஜனவரி 31) சனிக்கிழமை தங்கம் விலை சவரனுக்கு 7,600 ரூபாய் குறைந்து மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இன்று ஒரு சவரன் ரூ. 1,19,200க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 14,900க்கு குறைந்து விற்பனையாகிறது. தங்கம் மட்டுமல்லாமல் வெள்ளி விலையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வந்தது. தற்போது வெள்ளியும் தொடர்ந்து இரண்டு நாட்களாக குறைந்து வருகிறது. இன்று கிராமுக்கு ரூ. 55 குறைந்து ரூ. 350க்கும் ஒரு கிலோ தங்கம் ரூ. 55,000 குறைந்து ரூ. 3,50,000க்கு விற்பனையாகிறது. 

தங்கம் விலை உயர்வுக்கு காரணம் என்ன? 

தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதற்கு ரஷ்யா மீது அமெரிக்கா விதித்த தடைகள், சீனா - இந்தியா மீதான வரி உயர்வுகள்.அதேபோல் மத்திய கிழக்கு (Middle East) நாடுகளில் நிலவும் போர் பதற்றம் ஆகியவற்றை ஆகும். இதனால் அனைத்து நாடுகளும் தங்கத்தை வாங்கி குவிக்கிறார்கள். ஏற்றுமதி இறக்குமதியை டாலருக்கு பதிலாக தங்கத்தின் அடிப்படையில் நடத்தலாம் என்ற முடிவுக்கு உலக நாடுகள் வந்து விட்டன. இதன் காரணமாகவே தங்கம் விலை தொடர்து வரலாறு காணாத வுச்சத்தை எட்டி வருகிறது. 

வரும் நாட்களில் தங்கம் விலை எப்படி இருக்கும்? 

வரும் நாட்களில் தங்கம் விலையானது தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கமாகதான் இருக்கும் என்று தெரிகிறது. அதேசமயம் கடந்த இரண்டு நாட்களாக தங்கம் விலை குறைந்தாலும், வரும் நாட்களில் உச்சத்தையே எட்டும் என கூறப்படுகிறது. அதாவது 2,00,000 ரூபாய்க்கு மேல் தங்கம் விலை செல்வதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், ஜனவரி மாதம் 1ஆம் தேதி ஒரு சவரன் ரூ. 96,580க்கு விற்கப்பட்டதும் தற்போது அதைவிட ரூ. 23 ஆயிரம் உயர்ந்திருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது. 

