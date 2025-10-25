இன்றைய கேரளா ஜாக்பாட்: காருண்யா KR-728 லாட்டரி டிக்கெட் ரிசல்ட்.. ரூ. 1 கோடி பரிசு

List Of Karunya KR-728 Lottery Result: காருண்யா KR-728 லாட்டரி டிக்கெட் டிரா இன்று (25/10/2025) திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெற்றது. முதல் பரிசு ₹1 கோடி மதிப்புடையது,. இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பரிசு ₹25 லட்சம் மற்றும் ₹10,00,000 ஆகும். ஆறுதல் பரிசாக ₹5,000 வழங்கப்படும்.
இன்றைய கேரளா லாட்டரி ஜாக்பாட்:
கேரள ஜாக்பாட் என்பது கேரள மாநில லாட்டரிகளின் கீழ் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வாராந்திர டிராக்களில் ஒன்றாகும். இது பங்கேற்பாளர்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும் பரிசுகளை வெல்லும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது. இன்று மதியம் 3 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்க்கி பவனில் "காருண்யா KR-728" லாட்டரி அதிர்ஷ்ட குலுக்கல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டது.
இன்றைய கருண்யா KR-728 லாட்டரி முடிவுகள் விவரம்:
கேரளா லாட்டரி கருண்யா KR-728 முதல் பரிசு ரூ. 1 கோடி வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்: KF 115200
கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 2வது பரிசு ரூ. 25 லட்சம் வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்: KH 939290
கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 3வது பரிசு ரூ. 10 லட்சம் வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்: KF 169466
கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 ஆறுதல் பரிசு ரூ. 5,000 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
KA115200 KB115200
KC115200 KD115200
KE115200 KG115200
KH115200 KJ115200
KK115200 KL115200 KM115200
கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 4வது பரிசு ரூ. 5,000 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0349, 0495, 0845, 1207, 1991, 2422, 2915, 7196, 7224, 3610,
4191, 4462, 4565, 4720, 5298, 5639, 5790, 8075, 8103
கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 5வது பரிசு ரூ. 2,000 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
1915 2604 5333 6256 6676 7219
கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 6வது பரிசு ரூ. 1000 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0653 0906 1204 1302 1561 1929 2116 2137
2702 3291 3672 4292 4575 4657 5752 5835
6227 6608 7458 8152 8578 8657 8824 9453
9651
கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 7வது பரிசு ரூ. 500 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0642 0912 0945 1100 1167 1206 1287 1391
1555 1743 1795 1902 1903 2090 2114 2162
2174 2345 2402 2565 2634 2758 2794 3368
3492 3495 3563 3952 4026 4183 4327 4486
4620 4640 4645 5065 5137 5277 5287 5587
5592 5853 5961 5993 6052 6166 6394 6594
6637 6801 6846 6908 6945 7058 7136 7302
7306 7507 7577 7657 7874 8150 8176 8386
8437 8466 8524 9193 9240 9291 9549 9578
9868 9890 9906 9922
கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 8வது பரிசு ரூ. 200 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0001 0083 0442 0504 0808 0989 1011
1297 1377 1552 1716 1769 1812 1837
2196 2297 2333 2359 2569 2691 2822
2868 3093 3100 3226 3233 3235 3680
3711 3747 3923 3977 4088 4104 4122
4287 4289 4378 4471 4494 4530 4588
4600 4622 4636 4743 5126 5336 5435
5441 5585 5650 5843 6192 6398 6466
6599 6636 6700 6806 7034 7321 7508
7598 7761 7777 7803 7858 7961 7994
8013 8247 8256 8304 8384 8479 8559
8599 8606 8674 8738 8787 8875 9031
9131 9183 9267 9281 9763 9788 9918
9959
கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 9வது பரிசு ரூ. 100 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:
0099 0105 0206 0538 0844 1185 1631 1667
2069 2403 2779 3153 3488 3851 3968 4306
4341 4399 4485 4561 4694 4703 4840 5080
5119 5194 5528 5571 5583 5607 5697 6008
6102 6170 6531 6903 6993 7125 7582 7720
7753 8882 8941 8977 9154 9424 9559 9622
9770 9989......
காருண்யா KR-728 பம்பர் லாட்டரி பரிசு விவரங்கள்:
முதல் பரிசு: ரூ. 1 கோடி
2வது பரிசு: ரூ. 25 லட்சம்
3வது பரிசு: ரூ. 10 லட்சம்
4வது பரிசு: ரூ. 5,000
5வது பரிசு: ரூ. 2,000
6வது பரிசு: ரூ. 1,000
7வது பரிசு: ரூ. 500
8வது பரிசு: ரூ. 200
9வது பரிசு: ரூ. 100
ஆறுதல் பரிசு: ரூ. 5,000
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது)
