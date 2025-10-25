English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
இன்றைய கேரளா ஜாக்பாட்: காருண்யா KR-728 லாட்டரி டிக்கெட் ரிசல்ட்.. ரூ. 1 கோடி பரிசு

Kerala Jackpot Result Today: இன்றைய கேரளா லாட்டரி முடிவு (சனிக்கிழமை, 25-10-2025): இன்று  நடக்கும்  லாட்டரி  குலுக்கலில் ரூ. 1 கோடி வெல்ல வாய்ப்பு  கிடைக்கும். இன்றைய கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 முடிவுகள் மதியம் 3 மணிக்கு அறிவிக்கப்படுகின்றன.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Oct 25, 2025, 04:07 PM IST

List Of Karunya KR-728 Lottery Result: காருண்யா KR-728 லாட்டரி டிக்கெட் டிரா இன்று (25/10/2025) திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெற்றது. முதல் பரிசு ₹1 கோடி மதிப்புடையது,. இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பரிசு ₹25 லட்சம் மற்றும் ₹10,00,000 ஆகும். ஆறுதல் பரிசாக ₹5,000 வழங்கப்படும்.

இன்றைய கேரளா  லாட்டரி ஜாக்பாட்:

கேரள ஜாக்பாட் என்பது கேரள மாநில லாட்டரிகளின் கீழ் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வாராந்திர டிராக்களில் ஒன்றாகும். இது பங்கேற்பாளர்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும் பரிசுகளை வெல்லும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது. இன்று மதியம் 3 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்க்கி பவனில் "காருண்யா KR-728" லாட்டரி அதிர்ஷ்ட குலுக்கல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டது.

இன்றைய  கருண்யா KR-728 லாட்டரி முடிவுகள் விவரம்:

கேரளா லாட்டரி கருண்யா KR-728 முதல் பரிசு ரூ. 1 கோடி வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்: KF 115200

கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 2வது பரிசு ரூ. 25 லட்சம் வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்: KH 939290

கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 3வது பரிசு ரூ. 10 லட்சம் வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்: KF 169466

கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 ஆறுதல் பரிசு ரூ. 5,000 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 

KA115200 KB115200
KC115200 KD115200
KE115200 KG115200
KH115200 KJ115200
KK115200 KL115200 KM115200

கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 4வது பரிசு ரூ. 5,000 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 

0349, 0495, 0845, 1207, 1991, 2422, 2915, 7196, 7224, 3610, 
4191, 4462, 4565, 4720, 5298, 5639, 5790, 8075, 8103

கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 5வது பரிசு ரூ. 2,000 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

1915 2604 5333 6256 6676 7219

கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 6வது பரிசு ரூ. 1000 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

0653 0906 1204 1302 1561 1929 2116 2137
2702 3291 3672 4292 4575 4657 5752 5835
6227 6608 7458 8152 8578 8657 8824 9453 
9651

கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 7வது பரிசு ரூ. 500 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

0642 0912 0945 1100 1167 1206 1287 1391 
1555 1743 1795 1902 1903 2090 2114 2162 
2174 2345 2402 2565 2634 2758 2794 3368 
3492 3495 3563 3952 4026 4183 4327 4486 
4620 4640 4645 5065 5137 5277 5287 5587 
5592 5853 5961 5993 6052 6166 6394 6594 
6637 6801 6846 6908 6945 7058 7136 7302 
7306 7507 7577 7657 7874 8150 8176 8386 
8437 8466 8524 9193 9240 9291 9549 9578
9868 9890 9906 9922

கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 8வது பரிசு ரூ. 200 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 

0001  0083  0442  0504  0808  0989  1011  
1297  1377  1552  1716  1769  1812  1837  
2196  2297  2333  2359  2569  2691  2822  
2868  3093  3100  3226  3233  3235  3680  
3711  3747  3923  3977  4088  4104  4122  
4287  4289  4378  4471  4494  4530  4588  
4600  4622  4636  4743  5126  5336  5435  
5441  5585  5650  5843  6192  6398  6466  
6599  6636  6700  6806  7034  7321  7508  
7598  7761  7777  7803  7858  7961  7994  
8013  8247  8256  8304  8384  8479  8559  
8599  8606  8674  8738  8787  8875  9031  
9131  9183  9267  9281  9763  9788  9918  
9959

கேரள லாட்டரி கருண்யா KR-728 9வது பரிசு ரூ. 100 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

0099 0105 0206 0538 0844 1185 1631 1667 
2069 2403 2779 3153 3488 3851 3968 4306 
4341 4399 4485 4561 4694 4703 4840 5080 
5119 5194 5528 5571 5583 5607 5697 6008 
6102 6170 6531 6903 6993 7125 7582 7720 
7753 8882 8941 8977 9154 9424 9559 9622 
9770 9989......

காருண்யா KR-728 பம்பர் லாட்டரி பரிசு விவரங்கள்:

முதல் பரிசு: ரூ. 1 கோடி
2வது பரிசு: ரூ. 25 லட்சம்
3வது பரிசு: ரூ. 10 லட்சம்
4வது பரிசு: ரூ. 5,000
5வது பரிசு: ரூ. 2,000
6வது பரிசு: ரூ. 1,000
7வது பரிசு: ரூ. 500
8வது பரிசு: ரூ. 200
9வது பரிசு: ரூ. 100
ஆறுதல் பரிசு: ரூ. 5,000

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது)

