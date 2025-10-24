English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kerala Lottery: இன்று சுவர்ண கேரளம் SK-24 லாட்டரி குலுக்கல்: யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?

Suvarna Keralam SK-24 Official Result: சுவர்ண கேரளா SK-24 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று 3 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது. மொத்தம் 10 பரிசுகள். முதல் பரிசு ஒரு கோடி மற்றும் வெற்றி பெற்ற எண்களின் முழு விவரம். statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Oct 24, 2025, 02:30 PM IST

Kerala Lottery: இன்று சுவர்ண கேரளம் SK-24 லாட்டரி குலுக்கல்: யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?

Kerala Lottery Today Result: இன்று (17 அக்டோபர் 2025) நடைபெறும் கேரள மாநில சுவர்ண கேரளா (SK-24) லாட்டரி சீட்டுகளின் முடிவுகளை பிற்பகல் 3 மணிக்கு பிறகு வெளியிடப்படும். இன்றைய குலுக்களில் வெற்றி பெற்ற எண்கள் குறித்த முழு பட்டியலையும் கேரள மாநில லாட்டரித் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம். சுவர்ண கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் டிரா முடிவுகள் திருவனந்தபுரம் பாளையம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெறும். இன்றைய கேரளா லாட்டரி முடிவுகளை தெரிந்துக்கொள்ள தொடர்ந்து Zee Tamil News சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.

சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி பரிசு பட்டியல்:

முதல் பரிசு: ₹1,00,00,000, 
ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000, 
2வது பரிசு: ₹30,00,000, 
3வது பரிசு: ₹5,00,000,
4வது பரிசு: ₹5,000, 
5வது பரிசு: ₹2,000, 
6வது பரிசு: ₹1,000, 
7வது பரிசு: ₹500, 
8வது பரிசு: ₹200, 
9வது பரிசு: ₹100, 

கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை ஆன்லைனில் பார்ப்பது எப்படி?

படி 1: கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம். 
படி 2: லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும். 
படி 3: புதிய பக்கம் திறக்கப்படும். 
படி 4: வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும். 
படி 5: லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.

சுவர்ண கேரளம் எஸ்கே-24 லாட்டரி முடிவுகள்: வெற்றி பெற்ற எண்களின் முழு பட்டியல்:

முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: (காத்திருக்கவும்)

ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: (காத்திருக்கவும்)

2வது பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: (காத்திருக்கவும்)

3வது பரிசு (ரூ. 5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: (காத்திருக்கவும்)

4வது பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

5வது பரிசு (ரூ. 2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

6வது பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

7வது பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

8வது பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

9வது பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)

