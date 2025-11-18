குழந்தைகளின் எதிர்காலப் பாதுகாப்பு: நம்பிக்கையளிக்கும் 5 அரசுத் திட்டங்கள்

Best and Top Government Schemes: தங்கள் குழந்தைகள் எதிர்காலத்தில் கஷ்டப்படக் கூடாது என்ற கனவு ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கும். இதை நிறைவேற்றவே, மக்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்காக பல சேமிப்புத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்கிறார்கள். உங்கள் குடும்பத்தில் குழந்தைகள் இருந்தால், சில சிறப்புத் திட்டங்களில் சேருவது அவர்களின் எதிர்காலத்தை நிதி ரீதியாகப் பாதுகாக்கும்.
சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா (SSY), NPS வாத்சல்ய யோஜனா மற்றும் பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF), நிலையான வைப்புத்தொகை (FD) போன்ற திட்டங்களில் முதலீடு செய்வது உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கணிசமான நிதியை உருவாக்கிக் கொடுக்கும்.
இத்திட்டங்கள் வரிச் சலுகைகளை வழங்குவதுடன், சிறந்த வருமானத்தையும் உறுதி செய்கின்றன.
இந்நிலையில் உங்கள் குழந்தையின் தேவைகளுக்கேற்ப கணிசமான லாபத்தை ஈட்டக்கூடிய சில முக்கியமான முதலீட்டுத் திட்டங்களைப் பற்றி இங்கே காணலாம்.
சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா - (Sukanya Samriddhi Yojana - SSY)
சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா அல்லது செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் பெண் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்கவும், அவர்களுக்கு நிதியுதவி அளிக்கவும் அரசாங்கத்தால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சேமிப்புத் திட்டமாகும். அரசாங்கம் தற்போது (2025 நிதியாண்டின் நான்காவது காலாண்டில்) முதலீட்டின் மீது ஆண்டுக்கு 8.2% வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு கணக்கைத் திறக்க மற்றும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து முதலீடு செய்யத் தேவையான குறைந்தபட்சத் தொகை வெறும் ₹250 மட்டுமே. முதிர்வு காலம் பொறுத்தவரை, கணக்கு திறக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 21 ஆண்டுகள் அல்லது பெண் குழந்தைக்கு 18 வயதாகி திருமணம் ஆகும் வரை (எது முதலில் வருகிறதோ அது). இந்தத் திட்டத்தில், முதலீடு செய்ய வேண்டிய காலம் 15 ஆண்டுகள் மட்டுமே. அதன்பிறகு, முதிர்வு காலம் 21 ஆண்டுகள் முடியும் வரை வட்டி தொடர்ந்து கணக்கில் சேர்க்கப்படும்.
எம்.பி.எஸ் வாத்சல்ய யோஜனா - NPS Vatsalya Yojana
மத்திய அரசின் NPS வாத்சல்ய யோஜனா தனித்துவமான திட்டமாகும். குழந்தைகள் ஓய்வூதிய சேமிப்பைத் தொடங்க இது ஒரு நல்ல வழியாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தக் கணக்கை 18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்காகத் திறக்கலாம். குறைந்தபட்ச வயது வரம்பு 18 ஆண்டுகள் ஆகும். இந்தக் கணக்கை வழக்கமான NPS டயர் 1 கணக்காக மாற்றலாம். நீங்கள் வருடத்திற்கு ₹1,000 வரை டெபாசிட் செய்யலாம்.
பிபிஎஃப் - PPF
பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) என்பது மைனர் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்காக சேமிக்க ஒரு சிறந்த முதலீட்டு விருப்பமாகும். பெற்றோர் அல்லது சட்டப்பூர்வ பாதுகாவலர், மைனர் குழந்தையின் பெயரில் PPF கணக்கைத் திறக்கலாம். இதற்கு 15 ஆண்டுகள் கட்டாய Lock-in Period உள்ளது. இந்த முதலீட்டின் நன்மைகளுக்கு கூட்டு வட்டி அமைப்புப் பெரிதும் பங்களிக்கிறது. தேவைப்பட்டால், குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, கணக்கின் சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பகுதியளவு பணத்தை திரும்பப் பெறலாம். மைனர் குழந்தைகளுக்கான நீண்ட கால, பாதுகாப்பான மற்றும் வரிச் சலுகை கொண்ட சேமிப்புக்கு PPF ஒரு மிகச் சிறந்த வழியாகும்.
RD திட்டங்கள் - RD Schemes
பல வங்கிகள் குழந்தைகளுக்கான RD திட்டங்களை வழங்குகின்றன. சிறிய மாதாந்திர முதலீடுகளைச் செய்வதன் மூலம், பெற்றோர்கள் அதிக வட்டி விகிதத்தில் தங்கள் சேமிப்பை அதிகரிக்கலாம். மேலும், குறைந்த மாதாந்திர வைப்புத்தொகை நடுத்தர குடும்பங்களுக்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது.
நிலையான வைப்புத்தொகை - Fixed Deposits
குழந்தைகளுக்கான நிலையான வைப்புத்தொகைகளும் ஒரு நல்ல தேர்வாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தத் திட்டம் சேமிப்புக் கணக்கை விட அதிகமான தொகையை மொத்தமாக வைப்புத்தொகையாக செலுத்த அனுமதிக்கிறது. PNB Balika Shiksha Scheme, குழந்தைகளுக்கான Yes Bank நிலையான வைப்புத்தொகைகள் மற்றும் சிறார்களுக்கான SBI நிலையான வைப்புத்தொகைகள் போன்ற பல வங்கிகளின் சிறப்புத் திட்டங்களும் கிடைக்கின்றன.
