தங்கக் கடன் வட்டி விகிதம்: குறைந்த வட்டியில் கடன் வழங்கும் 5 அரசு வங்கிகள்

Gold Loan : நீங்கள் உங்கள் தங்கத்தை விற்காமல், அதை அடமானம் வைத்து பணம் பெற விரும்பினால், தங்கக் கடன் (Gold Loan) ஒரு சிறந்த வழிமுறையாகும். தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில், சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி (PNB), மற்றும் பாரத ஸ்டேட் வங்கி (SBI) போன்ற பொதுத்துறை வங்கிகள் மிகவும் குறைவான வட்டி விகிதங்களில் தங்கக் கடன்களை வழங்கி வருகின்றன.
தங்கக் கடனுக்கான தேவை அதிகரிப்பது ஏன்?
தங்கக் கடன்கள், மக்கள் தாங்கள் வைத்திருக்கும் தங்கத்தை விற்கத் தேவையில்லை என்ற மிகப்பெரிய வசதியை வழங்குகின்றன. மேலும், இது அவசர தேவைகள், வணிகத் தேவைகள், திருமணம் அல்லது கல்விச் செலவுகள் போன்ற அவசர நிதித் தேவைகளுக்கு உடனடியாக பணம் பெற உதவுகிறது. இந்தக் கடன்கள் உங்கள் தங்கத்தின் மீது பிணை (கொலாட்டரல்) வைக்கப்படுவதால், வங்கிகளுக்கு ஏற்படும் ஆபத்து குறைவாகவே உள்ளது. இதன் விளைவாக, தனிநபர் கடன்களைக் காட்டிலும் வட்டி விகிதங்கள் பொதுவாகக் குறைவாகவே நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. 2025-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் தங்கக் கடனுக்கான தேவை வரலாறு காணாத அளவு உயர்ந்துள்ளது. இதுவே, தங்கத்தின் விலையேற்றம் காரணமாக மக்கள் அதிக மதிப்புள்ள கடனைப் பெற முடிவதற்குக் காரணமாகும்.
தங்கத்தின் விலை உயர்வுக்கான காரணங்கள்
2025-ஆம் ஆண்டில் தங்கம் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஈர்க்கக்கூடிய லாபத்தைத் தந்துள்ளது. உலகெங்கிலும் உள்ள மத்திய வங்கிகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் தங்கத்தை வாங்குவதை கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்பாக்கியுள்ளன. மேலும், உலகளாவிய நிச்சயமற்ற தன்மை அதிகரித்து, பொருளாதார மந்தநிலை குறித்த அச்சம் நிலவுவதால், முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான சொத்தாகக் கருதப்படும் தங்கத்தில் தங்கள் முதலீடுகளை அதிகரிக்கின்றனர். இது தவிர, இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு குறைவதும் இந்திய முதலீட்டாளர்களுக்குத் தங்கத்தின் மீதான வருவாயை மேலும் அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது. இந்த காரணிகள் அனைத்தும் தங்கத்தின் மதிப்பை உயர்த்தியுள்ளதால், அதிக மதிப்புள்ள தங்கத்தை பிணையாக வைத்து மக்கள் இப்போது அதிக கடன்களைப் பெற முடிகிறது.
குறைந்த வட்டி வழங்கும் 5 அரசு வங்கிகளின் விவரங்கள்
2025-ஆம் ஆண்டில் நீங்கள் தங்கக் கடன் பெறத் திட்டமிட்டால், குறைந்த வட்டி விகிதங்களை வழங்கும் முதல் 5 வங்கிகளின் விவரங்களைப் பார்ப்பது அவசியம்.
சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா (Central Bank of India): தங்கக் கடன்களுக்கு மிகக் குறைந்த வட்டி விகிதத்தை இந்த வங்கி வழங்குகிறது. இங்கு வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 8.05% முதல் 8.35% வரை மாறுபடும். கடன் காலம் 12 மாதங்கள் வரை உள்ளது, மேலும் செயலாக்கக் கட்டணம் (Processing Fee) 0.25% மற்றும் அதனுடன் ஜிஎஸ்டி (GST) வசூலிக்கப்படுகிறது. நீங்கள் 10,000 ரூபாய் முதல் 40 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் பெறலாம்.
இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி (Indian Overseas Bank - IOB): இது இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. இங்கு வட்டி விகிதம் 8.20% முதல் 11.60% வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. கடன் காலம் 12 மாதங்கள் வரை, மற்றும் செயலாக்கக் கட்டணம் கடன் தொகையைப் பொறுத்து மாறுபடும். இந்த வங்கியிலிருந்து நீங்கள் ரூ.25,000 முதல் 50 லட்சம் ரூபாய் வரை தங்கக் கடன் பெறலாம்.
பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி (Punjab National Bank - PNB): மூன்றாவது இடத்தில் உள்ள PNB-யில் வட்டி விகிதங்கள் 8.35% இல் இருந்து தொடங்குகின்றன. கடன் காலம் 12 மாதங்கள் வரை நீடிக்கும், மேலும் கடன் தொகையில் 0.30% (ஜிஎஸ்டியுடன்) செயலாக்கக் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. இங்கு 25,000 ரூபாஃ முதல் 25 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் பெற வாய்ப்பு உள்ளது.
பேங்க் ஆஃப் இந்தியா (Bank of India - BOI): நான்காவது இடத்தில் இந்த வங்கி உள்ளது. இங்கு தங்கக் கடனுக்கான வட்டி விகிதம் 8.60% முதல் 8.75% ஆகும். கடன் காலம் 12 மாதங்கள் வரை, மற்றும் செயலாக்கக் கட்டணம் அதிகபட்சமாக 1,500 ரூபாயாக இருக்கும். இந்த வங்கி 20,000 ரூபாய் முதல் 30 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன்களை வழங்குகிறது.
பாரத ஸ்டேட் வங்கி (State Bank of India - SBI): நாட்டின் மிகப்பெரிய வங்கியான SBI ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது. இங்கு வட்டி விகிதங்கள் 8.75% இல் இருந்து தொடங்குகின்றன. இந்த வங்கி மற்ற வங்கிகளை விட நீண்ட கால திருப்பிச் செலுத்தும் விருப்பத்தை வழங்குகிறது, அதாவது கடன் காலம் 36 மாதங்கள் (3 ஆண்டுகள்) வரை இருக்கும். செயலாக்கக் கட்டணம் கடன் தொகையில் 0.25% ஆகும், மேலும் இங்கு 20,000 ரூபாய் முதல் 50 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் பெறலாம்.
எனவே, உங்கள் நிதித் தேவைக்கேற்ப குறைந்த வட்டி விகிதம் மற்றும் சாதகமான விதிமுறைகள் கொண்ட வங்கியைத் தேர்ந்தெடுப்பது புத்திசாலித்தனமான முடிவாக இருக்கும்.
