வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிம்மதி: வட்டி விகிதங்களில் மாற்றம், EMI எவ்வளவு குறையும்?

Home Loan: வங்கியில் கடன் வாங்கும் எண்ணத்தில் இருக்கிறீர்களா? அதிகமான வட்டி பற்றிய அச்சம் உள்ளதா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்.
சமீபத்தில் நடந்த நிதி கொள்கை குழு கூட்டத்திற்கு பிறகு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ரெப்போ விகிதத்தில் எந்த மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை. இருப்பினும், நாட்டின் பல பெரிய வங்கிகள் தங்கள் MCLR-ஐ குறைப்பதாக அறிவித்துள்ளன. இந்த முடிவின் மூலம், வீட்டுக் கடன்கள் மற்றும் தனிநபர் கடன்கள் போன்ற பல வகையான கடன்களின் வட்டி விகிதங்கள் இப்போது குறைந்துள்ளன. இது உங்கள் EMI -யையும் குறைக்கலாம்.
எந்த வங்கிகள் வட்டி விகிதங்களை குறைத்துள்ளன. வங்கிகள் செய்துள்ள மாற்றங்கள் என்ன? இந்த அத்தனை தகவல்களையும் வாடிக்கையாளர்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது மிக அவசியமாகும். இவை குறித்த முழுமையான விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
MCLR -இல் குறைப்பு
MCLR என்பது நிதி அடிப்படையிலான கடன் விகிதத்தின் விளிம்பு செலவாகும். வங்கிகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கடன்களை வழங்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச விகிதம் MCLR என குறிப்பிடப்படுகின்றது. MCLR -இல் குறைப்பு இருக்கும்போது, MCLR-ல் இணைக்கப்பட்ட கடன் பெற்ற வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது நேரடியாக பயனளிக்கிறது. நாட்டின் மிகப்பெரிய பொது மற்றும் தனியார் வங்கிகள் இந்த விகிதத்தைக் குறைத்து சாமானிய மக்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளன.
MCLR -ஐ குறைத்துள்ள வங்கிகள்
State Bank of India
- நாட்டின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI), அதன் சில கடன்களின் வட்டி விகிதங்களை 5 அடிப்படை புள்ளிகள் (bps) வரை குறைத்துள்ளது.
- இந்த மாற்றம் ஆகஸ்ட் 15, 2025 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
- தற்போது எஸ்பிஐயின் ஓவர்நைட் MCLR 7.90% ஆகவும், ஒரு மாதத்திற்கு 7.90% ஆகவும் உள்ளது.
- இந்த விகிதம் 3 மாதங்களுக்கு 8.30% ஆகவும், 6 மாதங்களுக்கு 8.65% ஆகவும், ஒரு வருடத்திற்கு 8.75% ஆகவும் குறைந்துள்ளது.
- இரண்டு வருட MCLR 8.80% ஆகவும், மூன்று வருட MCLR 8.85% ஆகவும் குறைந்துள்ளது.
HDFC Bank
- மிகப்பெரிய தனியார் துறை வங்கியான HDFC வங்கி, ஆகஸ்ட் 7, 2025 முதல் அதன் MCLR விகிதத்தை மாற்றியுள்ளது.
- புதிய விகிதங்கள் 8.55% முதல் 8.75% வரை உள்ளன.
Bank of Baroda
- பாங்க் ஆஃப் பரோடாவும் ஆகஸ்ட் 12, 2025 முதல் MCLR ஐ திருத்தியுள்ளது.
- இப்போது பாங்க் ஆஃப் பரோடாவின் ஓவர்நைட் மற்றும் ஒரு மாத MCLR 7.95% ஆகவும், மூன்று மாத விகிதம் 8.35% ஆகவும், ஆறு மாத விகிதம் 8.65% ஆகவும் உள்ளது.
- ஒரு வருட MCLR 8.80% ஆக மாறியுள்ளது.
வீட்டுக் கடன்களில் நேரடி தாக்கம்
MCLR விகிதங்களில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் வீட்டுக் கடன்களில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். வங்கிகள் MCLR -ஐ குறைத்ததன் மிகப்பெரிய நன்மை, ஃப்லோடிங் ரேட்டில் வீட்டுக் கடன் அல்லது வேறு ஏதேனும் கடன் வாங்கியவர்களுக்குக் கிடைக்கும். விகிதங்கள் குறைகப்பட்டதால், கடன் பெற்றவர்களின் மாதாந்திர தவணை (EMI) குறையக்கூடும். இது அவர்களின் நிதிச் சுமையைக் குறைக்கும். புதிய கடன் வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல அறிகுறியாக இருக்கும். ஏனெனில் இப்போது அவர்கள் முன்பை விட குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் கடன் பெற முடியும்.
மேலும் படிக்க | பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தின் நன்மைகள் யாருக்கு கிடைக்கும்: மக்களவையில் கிடைத்த அப்டேட்
மேலும் படிக்க | அடி தூள்!! 3 தீபாவளி பரிசுகள்.... அகவிலைப்படி உயர்வு, சம்பள உயர்வு, டிஏ அரியர்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ