  • Tamil News
  • Business
  • 2025ல் அதிக சம்பளம் பெற உதவிய டாப் 5 திறன்கள்! என்னென்ன தெரியுமா? கண்டிப்பா தெரிஞ்சிக்கோங்க..

2025ல் அதிக சம்பளம் பெற உதவிய டாப் 5 திறன்கள்! என்னென்ன தெரியுமா? கண்டிப்பா தெரிஞ்சிக்கோங்க..

High Paying Skills 2025 : 2025ஆம் ஆண்டை பொறுத்தவரை, ஏஐ குறித்த துறைகளின் வளர்ச்சி, அபரிபிதமாக இருந்தது. இந்த திறன் கொண்டவர்களுக்குதான் எதிர்காலத்தில் அதிக மவுசு இருக்கும் என்றும் நம்பப்படுகிறது. 

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 27, 2025, 05:06 PM IST
  • 2025ல் அதிக சம்பளத்தை பெற்றுத்தரும் திறன்கள்!
  • ஏஐக்கு நிறைய வாய்ப்பு
  • முழு லிஸ்ட் இதோ!

High Paying Skills 2025 : அதிக சம்பளத்தில் வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் அதற்கு கையில் டிகிரி மட்டும் இருப்பது போதாது. கூடவே சிறப்பான திறன்களும் எடுக்க வேண்டும். அப்படி கடந்த ஆண்டு அதிக சம்பளம் வாங்கித்தந்த திறன்கள் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை ஊழியர் ஒருவருக்கு ஆண்டுக்கு உயரும் சம்பளமானது மிகவும் குறைவானதாக தான் இருக்கும். அதிக சம்பளம் வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஏற்ற திறன்களை வளர்த்துக் கொண்டு வேலையில் முன்னேற்றம் காண வேண்டும். அப்படி 2025 ஆம் ஆண்டு சில திறன்களை வளர்த்துக் கொண்டவர்கள் 50 முதல் 100 சதவீத முறை தங்களது சம்பளத்தை உயர்த்திக் கொண்டுள்ளனர். அந்தத் திறன்கள், இந்திய நிறுவனங்களுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுவதாக இருக்கின்றன.

அதிக சம்பளம் தரும் திறன்கள்:

AI & ML | செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் மெஷின் லேர்னிங்: 

ஐடி துறையில், அதிக சம்பளம் பெற்றுத்தரும் துறையாக இருக்கிறது, AI. பிற துறையை சேர்ந்தவர்களை தாண்டி, ஏஐ கருவிகளை உருவாக்கவும அதனை செயல்படுத்தவும் தெரிந்தவர்களுக்கு அதிக சம்பளம் வழங்கப்படுகிறடு. இந்த திறன் பெற்றுள்ளவர்கள், 50-100% சம்பளம் பெறுகிறீர்கள்.

Cyber Security | சைபர் பாதுகாப்பு: 

ஐடி துறையில், தரவு பாதுகப்புக்கு நிபுணர்களின் தேவை எப்போதுமே இருக்கும் இவர்களுக்கான சம்பளமும் இப்போது அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவர்களுக்கு 30-60 சதவீதம் வரை சம்பள உயர்வு கிடைக்கிறதாம்.

Product Management | தயாரிப்பு மேலாண்மை: 

வணிகம் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை இணைக்கும் திறனாக இருக்கிறது ப்ராடெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த திறன் தெரிந்தவர்களுக்கு 40 முதல் 70 சதவீதம் வரை அதிகமாக ஊதியம் வழங்கப்படுகிறதாம். 

தரவுகள் சார்ந்த திறன்கள்:

Data Engineering | தரவு பொறியியல் : டேட்டா சயின்ஸ் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு எப்போதுமே சம்பளம் அதிகமாகத்தான் இருக்கிறது. இதைத்தாண்டி, தரவு கட்டமைப்புகளை உருவாக்கும் டேட்டா பொறியியலாளர்களுக்கும் இப்போது வேலைவாய்ப்பு களத்தில் முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த திறன் கொண்டவர்களுக்கும் 2025ல் அதிக சம்பளம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

SaaS Sales & Growth | விற்பனை மற்றும் வருவாய் செயல்பாடுகள்: 

நிறுவனத்தின் வருவாயை பெருக்கும் திரனாக இருக்கிறது விற்பனை மற்றும் வருவாய் செயல்பாடுகள். இது, கமிஷன் மற்றும் ஊக்கத்தொகை மூலம் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குகிறது. 

2026க்கான திறன்கள்:

பட்டப்படிப்புகளை தாண்டி, திறன்களுக்கான மவுசுதான் இந்த ஆண்டிலும், அடுத்த ஆண்டிலும் இருக்கும் என்பது எப்போதோ வல்லுநர்களால் கணிக்கப்பட்ட விஷயமாக இருக்கிறது. இதையடுத்து, 2026ல் அதிக சம்பளம் கொடுக்க திறன்கள்தான் உதவும் என்பதும் மற்றுக்க முடியாத உண்மையாக இருக்கிறது. எனவே, தொழில்நுட்பம் மற்றும் வணிகம் சார்ந்த திறன்களை அதிகமாக வளர்த்துக்கொண்டு அதற்கேற்ற நிறுவனங்களில் வேலைக்கு சேர்வது சிறந்தது.

மேலும் படிக்க | ஐடி துறையில் ரூ.21 லட்சம் வரை சம்பள உயர்வு! Infosys-ன் இனிப்பான அறிவிப்பு..

மேலும் படிக்க | ஆதார் அப்டேட், அஞ்சல் துறை ஏடிஎம்.. தமிழ்நாடு மக்களுக்கு 4 குட் நியூஸ்

