2025ல் இந்தியர்கள் அதிகம் ஆர்டர் செய்த உணவு எது? ஸ்விக்கி வெளியிட்ட ரிப்போர்ட்..

Top Foods Ordered In Swiggy 2025 : நம்மில் பலரும் பிடித்த உணவுகளை செய்து சாப்பிடுவதற்கு மாறாக, ஆர்டர் செய்து சாப்பிட்டு வருகிறோம். அதனால், இந்தியாவில் பல உணவு டெலிவரி பிளாட்ஃபார்ம்களும் அதிகரித்து விட்டன. அப்படி, இந்தியர்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் உணவு டெலிவரி செயலியாக இருக்கிறது ஸ்விக்கி. இந்த ஆண்டு, ஸ்விக்கி செயலி வாயிலாக எந்த உணவை அதிகமாக ஆர்டர் செய்திருக்கின்றனர் என்பது குறித்த ரிப்பார்ட் வெளியாகி இருக்கிறது.
அதிகம் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட உணவு:
ஸ்விக்கி வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையின் படி, இந்தியாவில் அதிகம் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட உணவாக இருப்பது பிரியாணி மற்றும் பர்கர்தான். இவைதான், 2025ல் அதிகம் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட உணவுகள் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றன. இந்த தளம் மூலமாக, 93 மில்லியன் பிரியாணிகள் ஆர்டர் செய்யப்பட்டுள்ளதாம். இன்னும் தெளிவாக சொல்லப்போனால், ஒவ்வொரு நிமிடத்திற்கும் சுமார் 194 பிரியாணி ஆர்டர்கள் ஸ்விகிக்கு வந்துள்ளதாம்.
சிக்கன் பிரியாணி:
இந்த பிரியாணி ஆர்டர்களில், மொத்தம் 57.7 மில்லியன் சிக்கன் பிரியாணி ஆர்டர் தங்களுக்கு கிடைத்திருப்பதாக ஸ்விக்கி தெரிவித்திருக்கிறது. அதிகம் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட உணவுகளின் பட்டியலில், இரண்டாவதாக பர்கர் இருக்கிறது. மேற்கத்திய உணவான இதன் ஆர்டர்கள் மட்டும் 44.2 மில்லியன் வந்துள்ளதாம். மூன்றாவது இடத்தில் பீட்சா இருக்கிறது. இதன் ஆர்டர், 40.1 மில்லியன் வந்திருப்பதாக ஸ்விக்கி தெரிவித்திருக்கிறது.
தமிழ் உணவு:
இந்தியர்களால் அதிகம் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட உணவுகளின் பட்டியலில், தோசை 4வது இடத்தை பெற்றிருக்கிறது. இதன் ஆர்டர் மட்டும் 26.2 மில்லியன் வந்திருக்கிறதாம். குறிப்பாக, மதியம் 3 மணி முதல் மாலை 7 மணி வரை அதிகமாக இதன் ஆர்டர்கள் கிடைத்துள்ளதாம். இதையடுத்து சிக்கன் பர்கர்களும் ஸ்விக்கியில் அதிகமாக ஆர்டர் செய்யப்பட்டுள்ளதாம். இதன் ஆர்டர்கள் மட்டும் சுமார் 6.3 மில்லியன் வந்துள்ளதாம். வெஜ் பர்கர்களின் ஆர்டர்கள் 4.2 மில்லியனாக உள்ளதாம்.
அடுத்தடுத்த இடங்கள்:
மேற்கூறிய உணவுகளை தாண்டி, சிக்கன் ரோல், வெஜ் பீட்சா, சிக்கன் நக்கட்ஸ் ஆகியவை அதிகமாக ஆர்டர் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இந்தியர்கள், ஸ்நாக்ஸ் ஆக கருதும் டீ மற்றும் சமோசாவும் அதிகமாக ஆர்டர் செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர். மொத்தம், 3.42 மில்லியன் சமோசாக்களும், 2.9 மில்லியன் டீக்களும் ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் செய்யப்பட்டுள்ளன. இனிப்பு வகைகளை பார்த்தால், ஒயிட் சாக்லேட் கேக் அதிகம் ஆர்டர் செய்யப்பட்டுள்ளன.
47 ஆயிரத்திற்கு பிஸ்கட்!
ஸ்விக்கியில், ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த ஒரு நபர், ரூ.47,106க்கு 65 ட்ரை ஃப்ரூட் குக்கீஸ் கிஃப்ட் பாக்ஸை ஆர்டர் செய்து வாங்கியிருக்கிறார். ஒரே சமயத்தில் அதிக தொகைக்கு வாங்கிய ஆர்டர் இதுவாகும். இதே போல, மும்பையில் ஒருவர் இந்த ஆண்டில் மட்டும் 3,196 முறை உணவு ஆர்டர் செய்திருக்கிறார். இதை கணக்கிட்டால் அவர் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 9 முறை உணவு ஆர்டர் செய்துள்ளார்.
அதிக ஆர்டர்களை டெலிவரி செய்தவர்கள்:
பெங்களூருவை சேர்ந்த முகமதி ரஷிக் என்கிற டெலிவரி பார்ட்னர், மொத்தம் 11,718 ஆர்டர்களை டெலிவரி செய்துள்ளார். பெண்கள் பிரிவில், சென்னையை சேர்ந்த பூங்கொடி என்ற பெண், 8,196 ஆர்டர்களை டெலிவரி செய்து முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.
