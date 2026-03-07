மகளிர் தினம் 2026: பெண்களுக்கான டாப் 7 முதலீட்டு திட்டங்கள்.... நீண்டகால முதலீடு, நிம்மதியான வாழ்க்கை

Women's Day 2026: இன்று, பெண்கள் வேலைவாய்ப்பு, வணிகம், வீட்டுப் பொறுப்புகள் என அனைத்து துறைகளிலும் முன்னேறி வருகின்றனர். ஆனால் நிதி ரீதியாக வலுவாக மாற, பணம் சம்பாதிப்பது மட்டுமல்ல, சரியான இடங்களில் முதலீடு செய்வதும் முக்கியமானது. சரியான முதலீட்டுத் திட்டம் எதிர்காலத்தில் பெண்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது, எதிர்பாராத தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய உதவுகிறது. பெண்களின் நிதி நிலையை வலுவாக வைத்திருக்கும் 7 நீண்ட கால முதலீட்டு ஆப்ஷன்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Long Term Investments: பெண்களுக்கான நீண்ட கால முதலீடு
பெண்கள் துவக்கம் முதலே நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்யத் தொடங்கினால், ஓய்வூதிய தேவை, குழந்தைகள் கல்வி, வீடு வாங்குவது அல்லது அவசர நிதி போன்ற முக்கிய இலக்குகளை எளிதாக அடைய முடியும். நீண்ட கால முதலீட்டில் பெண்களின் போர்ட்ஃபோலியோக்களை வலுப்படுத்தக்கூடிய 7 முதலீட்டு ஆப்ஷன்கள் பற்றி இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
1. Systematic Investment Plan
- முறையான முதலீட்டுத் திட்டங்கள் (SIPகள்) நீண்ட கால முதலீட்டிற்கு ஒரு பிரபலமான ஆப்ஷனாகும்.
- இதில், ஒவ்வொரு மாதமும் சிறிய தொகைகள் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன.
- SIPகளில் கூட்டுத்தொகையின் சக்தி காலப்போக்கில் கணிசமான நிதியை உருவாக்க உதவும்.
ஒரு பெண் ஒரு SIP-யில் மாதத்திற்கு ₹5,000 முதலீடு செய்து சராசரியாக 12% வருமானத்தைப் பெற்றால், இந்தத் தொகை 20 ஆண்டுகளில் லட்சங்களிலிருந்து கோடிகளாக வளரக்கூடும். SIP-யின் நன்மை என்னவென்றால், இதில் நீங்கள் ஒரு சிறிய தொகையுடன் முதலீடு செய்யத் தொடங்கலாம்.------------
2. Public Provident Fund
- பாதுகாப்பான முதலீட்டைத் தேடும் பெண்களுக்கு, பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) சிறந்த தேர்வாகக் கருதப்படுகிறது.
- இது அரசாங்கத்தால் ஆதரிக்கப்படும் திட்டமாகும், இது முதலீட்டில் உத்தரவாதமான வருமானத்தை வழங்குகிறது.
- PPF 15 ஆண்டுகள் கால அவகாசம் கொண்டது மற்றும் வரி விலக்குகளையும் வழங்குகிறது.
- ஆண்டுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.1.5 லட்சம் முதலீடு செய்யலாம்.
- இது நீண்ட காலத்திற்கு நல்ல மற்றும் பாதுகாப்பான நிதியை உருவாக்க உதவுகிறது.
3. National Pension System
- தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS), பணி ஓய்வு காலத்திறாக பணத்தை சேர்க்க சிறந்த வழி.
- NPS இல் முதலீடு செய்வது வரி சலுகைகளையும் வழங்குகிறது.
- இது நீண்ட காலத்திற்கு நல்ல வருமானத்தை ஈட்டக்கூடியது.
- NPS பங்கு மற்றும் கடனின் கலவையை வழங்குகிறது.
- இது ஆபத்து மற்றும் வருமானத்திற்கு இடையில் சமநிலையை பராமரிக்கிறது.
- ஓய்வு பெற்ற பிறகு மன அழுத்தமின்றி இருக்க விரும்பும் பெண்களுக்கு இது சிறந்தது.
4. Gold Investment
- தங்க முதலீடு பெண்களுக்கு மிக சிறந்தது. இந்தியாவில், தங்கம் வெறும் நகை மட்டுமல்ல, வலுவான முதலீட்டு விருப்பமாகவும் உள்ளது.
- இன்றைய காலத்தில், தங்க ETF அல்லது சோவரின் தங்கப் பத்திரம் (SGB) போன்றவை ஃபிசிக்கல் தங்கத்தை விட விரும்பத்தக்கதாகக் கருதப்படுகின்றன.
- இவற்றில் முதலீடு செய்வது தங்கத்தின் விலைகள் உயர்ந்து வருவதால் ஏற்படும் நன்மையை வழங்குகிறது.
- மேலும் இவை திருட்டு அல்லது பாதுகாப்பு பற்றிய கவலையை நீக்குகிறது.
- தங்கம் நீண்ட காலத்திற்கு சமநிலையான போர்ட்ஃபோலியோவை பராமரிக்க உதவுகிறது.
5. Share Market
- ஒரு பெண் சிறிது ரிஸ்க் எடுக்கத் தயாராக இருந்தால், பங்குச் சந்தை ஒரு நல்ல தேர்வாக இருக்கலாம்.
- பங்குச் சந்தை நீண்ட காலத்திற்கு அதிக வருமானத்தை வழங்குவதற்கு பெயர் பெற்றது.
- முதலீடு செய்வதற்கு முன் துல்லியமான சந்தை அறிவைப் பெறுவது முக்கியம்.
- எந்தவொரு நிறுவனத்தின் பங்குகளையும் வாங்குவதற்கு முன் சரியான ஆராய்ச்சி செய்யப்பட வேண்டும்.
- வலுவான மற்றும் நம்பகமான நிறுவனங்களின் பங்குகளை நீண்ட காலம் வைத்திருப்பது நன்மை பயக்கும்.
- பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வது எப்போதும் சிந்தனையுடனும் நீண்ட காலக் கண்ணோட்டத்துடனும் செய்யப்பட வேண்டும்.
6. Fixed Deposit
- நீங்கள் ஆபத்தைத் தவிர்க்க விரும்பினால் நிலையான வைப்புத்தொகை (FD) ஒரு பாதுகாப்பான வழி.
- வங்கிகள் அல்லது தபால் நிலையங்களில் உள்ள நிலையான வைப்புத்தொகைகள் நிலையான வட்டி விகிதங்களை வழங்குகின்றன மற்றும் உங்கள் பணத்தைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கின்றன.
- பங்குச் சந்தை அல்லது பரஸ்பர நிதிகளில் உள்ளதை விட நிலையான வைப்புத்தொகை வருமானம் குறைவாக இருக்கலாம்.
- இருப்பினும், அவை உங்கள் முதலீட்டில் நிலைத்தன்மையை பராமரிக்க உதவுகின்றன.
7. Real Estate
- நீண்ட கால முதலீட்டிற்கு ரியல் எஸ்டேட் ஒரு நல்ல வழி.
- சொத்து சரியான இடத்தில் வாங்கப்பட்டால், அதன் மதிப்பு காலப்போக்கில் அதிகரிக்கும்.
- கூடுதலாக, வழக்கமான வாடகை வருமானத்தையும் உருவாக்க முடியும்.
- இந்தப் பகுதிகளில் முதலீடுகளுக்கு பெரிய மூலதன முதலீடு தேவைப்படுகிறது.
- மேலும் சரியான இடத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது மிக முக்கியம்.
முதலீடு செய்யத் தொடங்கும்போது இந்த விஷயங்களை மனதில் கொள்ளுங்கள்
முதலீடு செய்யும் போது, முதலில் ஓய்வூதியம், குழந்தைகளின் கல்வி அல்லது வீடு வாங்குவது போன்ற உங்கள் நிதி இலக்குகளைத் தீர்மானிக்கவும். பின்னர், உங்கள் வருமானம், செலவுகள் மற்றும் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மையின் அடிப்படையில் முதலீட்டு விருப்பங்களைத் தேர்வு செய்யவும். ஒரே முதலீட்டு திட்டத்தில் மொத்த தொகையையும் முதலீடு செய்வதை விட வெவ்வேறு திட்டங்களீல் முதலீடு செய்வதும் நல்லது. இது ஆபத்தைக் குறைத்து உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பலப்படுத்துகிறது.
இள வயதில் முதலீடு செய்யத் தொடங்குவது ஏன் முக்கியம்?
- முதலீட்டைப் பொறுத்தவரை மிகப்பெரிய நன்மை அளிப்பது ‘கால அளவு’.
- நீங்கள் எவ்வளவு சீக்கிரம் முதலீடு செய்யத் தொடங்குகிறீர்களோ, அவ்வளவுக்கு கூட்டுத்தொகையிலிருந்து நீங்கள் பயனடைவீர்கள்.
- உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்தில் முதலீடு செய்வது நிதி ரீதியாக பாதுகாப்பான எதிர்காலத்தை உறுதி செய்யும்.
மகளிர் தினம் 2026
மகளிர் தினம்
மார்ச் 8 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும் மகளிர் தினத்தை முதலீட்டு உலகில் காலடி எடுத்து வைப்பதற்கான நேரமாக பெண்கள் கருதலாம். இந்த மகளிர் தினத்தன்று, உங்கள் வசதிக்கேற்ப, உங்களுக்கு ஏற்ற முதலீட்டு விருப்பங்களில் முதலீடு செய்து வலுவான நிதி எதிர்காலத்திற்கு வித்திடுவது நல்லதாக இருக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி பொதுவான தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. முதலீடு செய்யும் முன், உங்கள் நிதி ஆலோசகரிடம் கலந்து ஆலோசிக்க அறிவுறுத்தப்படுகின்றது.)
மேலும் படிக்க | மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! 65 வயதிலேயே கூடுதல் பென்ஷன்? நாடாளுமன்ற குழு பரிந்துரை
மேலும் படிக்க | அதிர்ச்சி செய்தி!! இந்த ஊழியர்களுக்கு கிராஜுவிட்டி கிடைக்காது!! விதிகளில் உள்ள ட்விஸ்ட்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ