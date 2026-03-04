SCSS: மூத்த குடிமக்களுக்கான டாப் அரசு திட்டம்.. நிலையான மாத வருமானம், சிறந்த வட்டி

Senior Citizen Savings Scheme: மனிதர்களாகிய நம் அனைவருக்கும் பணத்திற்கான தேவை உள்ளது. வயதிற்கு ஏற்ப இந்த தேவை மாறுபடுகிறது. முதுமையில் நம்மால் இளமையில் இருப்பது போல் பணம் ஈட்ட முடியாது. முதியவர்களின் இந்த நிலையை புரிந்து வைத்திருக்கும் மத்திய, மாநில அரசுகள் மூத்த குடிமக்களுக்காக பல வித சேமிப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன. அவற்றில் ஒரு முக்கியமான திட்டம்தான் மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம்.
தபால் அலுவலக சேமிப்புத் திட்டம்
தபால் அலுவலக சேமிப்புத் திட்டங்களில் ஒன்றான மூத்த குடிமக்களுக்கான சிறப்புத் திட்டம் ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய முதலீட்டு விருப்பமாகக் கருதப்படுகிறது. உங்கள் அருகிலுள்ள தபால் அலுவலகக் கிளையில் மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டக் கணக்கைத் திறக்கலாம். இதற்கான செயல்முறை மிக எளிமையானது.
ஒரு முறை டெபாசிட் செய்தால் போதும்
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டத்தில் பணத்தை கணக்கில் ஒரு முறை மட்டுமே பணத்தை டெபாசிட் செய்ய முடியும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். வைப்புத்தொகை ₹1,000 இன் மடங்குகளாக இருக்க வேண்டும். அதிகபட்ச வைப்பு வரம்பு ₹30 லட்சம். இந்தத் திட்டம் 5 ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடியாகும்.
SCSS திட்டத்தில் எவ்வளவு வருமானம் கிடைக்கும்?
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டக் கணக்குகளுக்கு தற்போது ஆண்டுக்கு 8.2% வட்டி கிடைக்கிறது. இந்த சேமிப்புக் கணக்கு தானாகக் கடன் வழங்கும் வட்டி அல்லது ECS கிரெடிட் செய்யும் விருப்பத்தை வழங்குகிறது (ஒரு கணக்கு வைத்திருப்பவர் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை வட்டி கோரவில்லை என்றால், அத்தகைய வட்டிக்கு கூடுதல் வட்டி எதுவும் பெறப்படாது). SCSS உட்பட அனைத்து கணக்குகளிலும் ஈட்டப்பட்ட மொத்த வட்டி, ஒரு நிதியாண்டில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்பை மீறினால், படிவம் 15G/15H சமர்ப்பிக்கப்படாவிட்டால், மூலத்தில் வரி விலக்கு (TDS) பொருந்தும்.
SCSS: ₹3,00,000 வைப்புத்தொகைக்கு ₹1,23,000 வருமானம்
கிளியர்டாக்ஸ் கணக்கீடுகளின்படி, ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு தபால் அலுவலக மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டக் கணக்கில் ₹3,00,000 டெபாசிட் செய்தால், 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ₹1,23,000 வருமானம் கிடைக்கும். கணக்கீட்டின்படி, காலாண்டு வட்டி ₹6,150 ஆக இருக்கும். அதாவது இறுதியில் அவருக்கு மொத்த தொகையாக ₹4,23,000 கிடைக்கும்.
SCSS திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்:
முதிர்வு மற்றும் கட்டண விதிகள்
கணக்கு திறக்கும் நேரத்தில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட வைப்புத்தொகை கணக்கு திறக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு செலுத்தப்படும். கணக்கு நீட்டிக்கப்பட்டால், ஒவ்வொரு 3 ஆண்டு தொகுதி காலத்தின் (நீட்டிப்பு காலம்) முடிவிலும் பணம் செலுத்தப்படும்.
நீட்டிப்புக்குப் பிறகு புதிய கணக்கைத் திறப்பதற்கான விருப்பம்
ஏற்கனவே உள்ள கணக்கு (அல்லது கணக்குகள்) மூடப்பட்டிருந்தால், முதலீட்டாளர் தனது தேவைக்கேற்ப புதிய கணக்கு அல்லது கணக்குகளை மீண்டும் திறக்கலாம். புதிய கணக்கைத் திறக்கும்போது மொத்த அதிகபட்ச வைப்பு வரம்பிற்குள் (₹30 லட்சம்) முதலீடுகளைச் செய்யலாம்.
SCSS திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதற்கான வயது வரம்பு என்ன?
- 60 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்கள், இந்த திட்டத்தில் ஒற்றை அல்லது கூட்டு கணக்கைத் திறக்கலாம்.
- சிவில் துறையில் அரசு பதவிகளில் இருந்து VRS (தன்னார்வ ஓய்வூதியம்) எடுத்த 55 முதல் 60 வயதுடைய தனிநபர்களும் கணக்கைத் திறக்கலாம்.
- பாதுகாப்புத் துறையில் (இராணுவம், விமானப்படை, கடற்படை மற்றும் பிற பாதுகாப்புப் படைகள்) இருந்து ஓய்வு பெற்ற 50 முதல் 60 வயதுடைய நபர்களும் இந்தத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாம்.
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்பு திட்டத்தில் முதலீடு செய்து, மூத்த குடிமக்கள், எந்த நிதிப் பிரச்சினையும் இல்லாமல் வசதியான வகையில் முதுமையை கழிக்கலாம்.
