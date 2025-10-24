SCSS: மூத்த குடிமக்களுக்கு மாதம் ரூ.20,500 வருமானம் தரும் அற்புதமான அரசாங்க திட்டம்

Senior Citizens Savings Scheme: ஓய்வுக்குப் பிறகு, மூத்த குடிமக்கள், நிலையான மற்றும் பாதுகாப்பான வருமானத்தை விரும்புகிறார்கள். இந்த சூழ்நிலையில், மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (SCSS திட்டம்) ஒரு சிறந்த மற்றும் பாதுகாப்பான முதலீட்டு திட்டமாக கருதப்படலாம். இந்தத் திட்டம் கவர்ச்சிகரமான வட்டி விகிதங்களை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், அரசாங்க உத்தரவாதத்துடன் உங்கள் பணத்திற்கு முழுமையான பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்கிறது.
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம்
பல திட்டங்களில் வட்டி விகிதங்கள் குறைந்து கொண்டிருக்கும் போது, SCSS திட்டம் 8% க்கும் அதிகமான வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது, இது அதை தனித்துவமாக்குகிறது. SCSS திட்டத்தில் எவ்வாறு முதலீடு செய்வது? அதன் நன்மைகள், வட்டி விகிதங்கள், வரிச் சலுகைகள் மற்றும் பிற முக்கியமான விஷயங்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
SCSS திட்டத்தில் எவ்வளவு முதலீடு செய்யலாம்?
- மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் என்பது முற்றிலும் பாதுகாப்பான மற்றும் உத்தரவாதமான வருமானத்தை வழங்கும் ஒரு அரசாங்கத் திட்டமாகும்.
- இந்தத் திட்டத்தில் குறைந்தபட்சம் ₹1,000 உடன் முதலீடு செய்யத் தொடங்கி அதிகபட்சம் ₹30 லட்சம் வரை டெபாசிட் செய்யலாம்.
- கணவன்-மனைவி இருவரும் தனித்தனி கணக்குகளைத் திறந்தால், அவர்கள் இணைந்து ₹60 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம்.
- இது அவர்களுக்கு வழக்கமான மற்றும் நிலையான வருமானத்தை வழங்கும்.
- இந்தத் திட்டம் ஐந்து ஆண்டு கால அவகாசத்தைக் கொண்டுள்ளது.
- இதை 3 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை நீட்டிக்கவும் முடியும்.
- இந்த நெகிழ்வுத்தன்மை SCSS திட்டத்தை இன்னும் கவர்ச்சிகரமானதாக ஆக்குகிறது.
SCSS திட்ட வட்டி விகிதம் மற்றும் கட்டண முறை என்ன?
SCSS திட்டத்தின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் அதன் வருடாந்திர வட்டி விகிதம் 8.2% ஆகும். இது வங்கிகளின் நிலையான வைப்புத்தொகையை விட மிக அதிகம். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வட்டி காலாண்டுக்கு ஒரு முறை வழங்கப்படுகிறது, இது மூத்த குடிமக்களுக்கு வழக்கமான வருமானத்தை உறுதி செய்கிறது.
Senior Citizens: மூத்த குடிமக்கள் இதன் மூலம் மாதம் ரூ.20,500 பெறுவது எப்படி?
இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்:
- ஒரு முதலீட்டாளர் இந்த திட்டத்தில் ரூ.30 லட்சம் டெபாசிட் செய்கிறார் என வைத்துக்கொள்வோம்.
- அவருக்கு ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் ரூ.61,500 வட்டி கிடைக்கும்.
- அதாவது அவர் மாத வருமானமாக, தோராயமாக ரூ.20,500 பெறுவார்.
- இந்த நிலையான வருமானம் ஓய்வுக்குப் பிறகு உங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய உதவும்.
SCSS திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதற்கான தகுதி மற்றும் செயல்முறை என்ன?
SCSS திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய நீங்கள் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவராக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் 55 முதல் 60 வயதுக்குள் ஓய்வு பெற்றிருந்தாலும், இந்தத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாம். பாதுகாப்புப் பணியாளர்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது; 50 வயதிற்குப் பிறகும் அவர்கள் இந்தத் திட்டத்தில் சேரலாம். இருப்பினும், NRIகள் மற்றும் இந்து கூட்டுக் குடும்பங்கள் (HUFகள்) இந்தத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யத் தகுதியற்றவர்கள்.
SCSS திட்டத்தின் கீழ் கணக்கைத் திறப்பது மிகவும் எளிதானது. நீங்கள் உங்கள் அருகிலுள்ள தபால் அலுவலகம் அல்லது வங்கிக்குச் சென்று படிவம் A ஐ நிரப்ப வேண்டும். உங்கள் ஆதார் அட்டை, PAN அட்டை மற்றும் முகவரிச் சான்று போன்ற KYC ஆவணங்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். எதிர்கால சிக்கல்களைத் தவிர்க்க, நாமினிக்கான தகவல்களை வழங்குவதும் முக்கியம்.
SCSS திட்டத்தில் வரிச் சலுகைகள் மற்றும் வரி விதிகள் என்ன?
SCSS திட்டத்தின் ஒரு முக்கிய நன்மை அதன் வரிச் சலுகைகள் ஆகும். இந்தத் திட்டத்தில் ₹1.5 லட்சம் வரையிலான முதலீடுகள் வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C இன் கீழ் விலக்குக்குத் தகுதியுடையவை. இருப்பினும், இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஈட்டப்படும் வட்டி முழுமையாக வரி விதிக்கத்தக்கது. வட்டி பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்பை மீறினால், வங்கி அல்லது தபால் அலுவலகம் TDS கழிக்கலாம். எனினும், மூத்த குடிமக்களின் மொத்த வரி விதிக்கக்கூடிய வருமானம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்பை விடக் குறைவாக இருந்தால், படிவம் 15H ஐ தாக்கல் செய்து TDS ஐத் தவிர்க்கலாம்.
கணக்கு வைத்திருப்பவர் இறந்தால் என்ன நடக்கும்?
SCSS திட்ட கணக்கு வைத்திருப்பவர் இறந்துவிட்டால், பரிந்துரைக்கப்பட்டவர் அல்லது சட்டப்பூர்வ வாரிசு கணக்கை மூட விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த சூழ்நிலையில், முன்கூட்டியே மூடுவதற்கு எந்த அபராதமும் இல்லை.
SCSS திட்டத்தின் நன்மைகள் மற்றும் வரம்புகள்
SCSS திட்டம் பாதுகாப்பான மற்றும் நிலையான வருமானத்தை வழங்குகிறது, ஆனால் அதற்கு சில வரம்புகளும் உள்ளன. அதன் வட்டி வரிக்கு உட்பட்டது என்பதால், சில தனிநபர்களுக்கு உண்மையான வருமானம் குறைவாக கிடைக்கலாம். மேலும், அதிகபட்ச முதலீட்டு வரம்பு ₹30 லட்சம், அதாவது ஒரு நபரின் மாதாந்திர வருமானம் ₹20,500 ஐ தாண்டக்கூடாது. கணக்கை முன்கூட்டியே மூடுவதற்கு 1 முதல் 1.5% வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.
SCSS திட்டம் சுருக்கமாக.....
- 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் சரியான தேர்வாக இருக்கும்.
- SCSS திட்டத்தில் இப்போது 8.2% வட்டி வழங்கப்படுகின்றது.
- இந்தத் திட்டத்தில் குறைந்தபட்ச மிதலீடு ரூ.1,000.
- அதிகபட்ச முதலீடு ரூ.30 லட்சம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. முதலீடு செய்யும் முன் உங்கள் நிதி ஆலோசகரை அணுகி ஆலோசனை பெற அறிவுறுத்தப்படுகின்றது.)
