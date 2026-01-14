ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு : RAC மற்றும் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் விதிகள் என்ன? முழு விபரம்

Train Ticket Rules : மத்திய அரசின் ரயில்வே துறை, ரயில் பயணங்களுக்கான விதிமுறைகளை மாற்றியுள்ளது. அதன்படி, ரயில் பயணத்துக்கான முன்பதிவு மற்றும் முன்பதிவில்லா ரயில் டிக்கெட்டுகளை எடுப்பது எப்படி, ஆர்ஏசி, வெயிட்டிங் லிஸ்ட் விதிமுறைகள் என்ன, முன்பதிவு பெட்டியில் பயணிக்கும்போது கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஆவணங்கள் என்ன? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ரயில் டிக்கெட் விதிமுறைகள்
முன்பதிவில்லா ரயில் டிக்கெட்டுகளை பொறுத்தவரை ரயில் நிலையங்களுக்கு நேரடியாக சென்று உடனடியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். மொபைல் செயலிகளான ஐஆர்சிடிசி (IRCTC), யுடிஎஸ் (UTS), ரயில்ஒன் (RailOne) உள்ளிட்ட செயலிகளில் ஆன்லைன் மூலம் கட்டணம் செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளலாம். செயலிகளில் முன்பதிவில்லா டிக்கெட்டுகளை எடுக்கும்போது, ரயில் நிலையத்துக்கு வெளியே இருந்து எடுக்கவும். இதேபோல், முன்பதிவு ரயில் டிக்கெட்டுகளையும் அதற்கான ஆப்சனில் சென்று, தேவையான தகவல்களான புறப்படும் ரயில்வே ஸ்டேஷன், சேரும் ரயில்வே ஸ்டேஷன், பயணிகள் விவரம் உள்ளிட்டவைகளை உள்ளிட்டு முன்பதிவு செய்யவும்.
எத்தனை நாட்களுக்கு முன்பே முன்பதிவு செய்ய முடியும்?
பொதுவாக, ஒரு ரயில் கிளம்பும் நிலையத்திலிருந்து 60 நாட்களுக்கு முன்பாகவே நீங்கள் முன்பதிவு செய்ய முடியும். சில குறிப்பிட்ட இன்டர்சிட்டி ரயில்களில் இந்த கால அளவு குறைவாக இருக்கலாம். சிறப்பு ரயில்களுக்கு இந்த கால அளவு மாறுபடலாம், ஆனால் அதிகபட்சம் 60 நாட்கள் மட்டுமே.
உங்கள் முன்பதிவு ரயில் டிக்கெட் உறுதியாகிவிட்டதா என்பதை தெரிந்துகொள்வது எப்படி?
உங்கள் டிக்கெட்டிலேயே முன்பதிவு நிலை (Status) தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். டிக்கெட் உறுதியாகி இருந்தால் (Confirmed), பெட்டி எண் மற்றும் இருக்கை எண் அச்சிடப்பட்டிருக்கும். முதல் வகுப்பு மற்றும் ஏசி முதல் வகுப்பிற்கு இது மாறுபடும். ஒருவேளை RAC அல்லது காத்திருப்போர் பட்டியலில் (Waitlist) இருந்தால், அதுவும் டிக்கெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். PNR எண்களை வைத்து ஆன்லைனில் PNR Status என தேடி, அந்த எண்ணை உள்ளிட்டால் உங்கள் டிக்கெட்டின் தற்போதைய நிலை தெரிந்துவிடும்.
RAC டிக்கெட் வைத்திருப்பவர்கள் ரயிலில் ஏறலாமா?
RAC (Reservation Against Cancellation) டிக்கெட் வைத்திருப்பவர்கள் ரயிலில் பயணிக்கலாம். படுக்கை வசதி உள்ள ரயிலில் உங்களுக்கு சீட் எண்ணுடன் உட்காருவதற்கு இடம் ஒதுக்கப்படும். பயணத்தின் போது யாராவது வராமல் இருந்தால், உங்களுக்கு படுக்கை வசதி (Berth) ஒதுக்கப்படும்.
காத்திருப்போர் பட்டியல் (Waitlist) டிக்கெட் இருந்தால் ரயிலில் ஏற அனுமதி உண்டா?
இதுவும் மிக முக்கியமான கேள்வி. காத்திருப்போர் பட்டியலில் (Waitlist) உங்கள் டிக்கெட் இருந்தால் கட்டாயம் ரயிலில் ஏற அனுமதி இல்லை. ரயில் புறப்படுவதற்கு முன்பாக சார்ட் (Chart) தயாரிக்கப்படும். அப்போதும், உங்கள் டிக்கெட் காத்திருப்போர் பட்டியலிலேயே இருந்தால், நீங்கள் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பெட்டிகளில் (Reserved Coaches) ஏறுவதற்கு அனுமதி இல்லை. இந்த விதியை மீறி ஏறினால், அடுத்த நிறுத்தத்திலேயே நீங்கள் இறக்கிவிடப்படுவீர்கள் அல்லது அபராதம் விதிக்கப்படும்.
டிக்கெட் உறுதியாகவில்லை என்றால் ரயிலில் பயணிக்க வேறு வழியே இல்லையா?
உங்களிடம் டிக்கெட் இல்லையென்றால், முன்பதிவு செய்யப்படாத (Unreserved) டிக்கெட்டை எடுத்துக்கொண்டு ரயிலில் பயணிக்கலாம். முன்பதிவு பெட்டியில் உள்ள டிக்கெட் பரிசோதகரிடம், காலியாக சீட் ஏதேனும் இருந்தால் ஒதுக்கிக்கொடுக்குமாறு கேட்கலாம். ஒருவேளை சீட் இருப்பின், முன்பதிவு டிக்கெட்டுக்கான தொகையை, அதாவது உங்கள் கையில் இருக்கும் முன்பதிவில்லா டிக்கெட் தொகையை கழித்து எஞ்சிய தொகையை செலுத்தி முன்பதிவு சீட்டை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
உங்கள் டிக்கெட் ஸ்டேட்டஸை ஆன்லைனில் செக் செய்வது எப்படி?
உங்கள் PNR எண்ணைப் பயன்படுத்தி டிக்கெட் நிலையை அறிய நான்கு வழிகள் உள்ளன:
இணையதளம்: www.indianrailways.gov.in அல்லது www.indianrail.gov.in பக்கத்திற்குச் சென்று 'Check PNR Status' என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
தொலைபேசி: 139 என்ற எண்ணிற்கு அழைத்து விவரம் பெறலாம்.
SMS: 139 என்ற எண்ணிற்கு PNR <உங்கள் 10 இலக்க எண்> என டைப் செய்து மெசேஜ் அனுப்பலாம்.
ரயில் நிலையத்தில் விசாரிக்கலாம்: ரயில் நிலையங்களில் உள்ள விசாரணை மையங்களில் கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
பயணத்தின் போது அடையாள அட்டை (Identity Proof) கட்டாயமா?
கட்டாயம் தேவை. முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பெட்டிகளில் பயணிக்கும் போது ஏதேனும் ஒரு பயணி தனது அசல் அடையாள அட்டையை வைத்திருக்க வேண்டும். அடையாள அட்டை ஆதார் உள்ளிட்ட எந்த ஆவணமாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். அடையாள அட்டை இல்லாத பட்சத்தில், அந்த டிக்கெட்டில் பயணிக்கும் அனைவரும் டிக்கெட் இல்லாத பயணிகளாகவே கருதப்பட்டு, அபராதம் வசூலிக்கப்படும்.
