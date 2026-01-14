English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு : RAC மற்றும் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் விதிகள் என்ன? முழு விபரம்

ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு : RAC மற்றும் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் விதிகள் என்ன? முழு விபரம்

Train Ticket Rules : இந்திய ரயில்வே வெப்சைட் மற்றும் ஐஆர்சிடிசி உள்ளிட்ட செயலிகளில் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி, ஆர்ஏசி, வெயிட்டிங் லிஸ்ட் விதிமுறைகள் என்ன என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 14, 2026, 06:46 PM IST
  • இந்திய ரயில்வே விதிமுறைகள்
  • முன்பதிவு பெட்டிகளில் யார் பயணிக்கலாம்?
  • வெயிட்டிங் லிஸ்ட் பயணிகளுக்கான முக்கிய அப்டேட்

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon5
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
டாப் 7 ஊழல் மிகுந்த நாடுகள்... இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?
camera icon8
Most Corrupt Countries 2025
டாப் 7 ஊழல் மிகுந்த நாடுகள்... இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
பிக்பாஸ் 9 டைட்டிலை வெல்லப்போவது யார்? 4 பேரில் ‘இவருக்கு’ ஆதரவு ஜாஸ்தி!
camera icon7
Bigg Boss Tamil 9
பிக்பாஸ் 9 டைட்டிலை வெல்லப்போவது யார்? 4 பேரில் ‘இவருக்கு’ ஆதரவு ஜாஸ்தி!
ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு : RAC மற்றும் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் விதிகள் என்ன? முழு விபரம்

Train Ticket Rules : மத்திய அரசின் ரயில்வே துறை, ரயில் பயணங்களுக்கான விதிமுறைகளை மாற்றியுள்ளது. அதன்படி, ரயில் பயணத்துக்கான முன்பதிவு மற்றும் முன்பதிவில்லா ரயில் டிக்கெட்டுகளை எடுப்பது எப்படி, ஆர்ஏசி, வெயிட்டிங் லிஸ்ட் விதிமுறைகள் என்ன, முன்பதிவு பெட்டியில் பயணிக்கும்போது கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஆவணங்கள் என்ன? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

ரயில் டிக்கெட் விதிமுறைகள்

முன்பதிவில்லா ரயில் டிக்கெட்டுகளை பொறுத்தவரை ரயில் நிலையங்களுக்கு நேரடியாக சென்று உடனடியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். மொபைல் செயலிகளான ஐஆர்சிடிசி (IRCTC), யுடிஎஸ் (UTS), ரயில்ஒன் (RailOne) உள்ளிட்ட செயலிகளில் ஆன்லைன் மூலம் கட்டணம் செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளலாம். செயலிகளில் முன்பதிவில்லா டிக்கெட்டுகளை எடுக்கும்போது, ரயில் நிலையத்துக்கு வெளியே இருந்து எடுக்கவும். இதேபோல், முன்பதிவு ரயில் டிக்கெட்டுகளையும் அதற்கான ஆப்சனில் சென்று, தேவையான தகவல்களான புறப்படும் ரயில்வே ஸ்டேஷன், சேரும் ரயில்வே ஸ்டேஷன், பயணிகள் விவரம் உள்ளிட்டவைகளை உள்ளிட்டு முன்பதிவு செய்யவும்.

எத்தனை நாட்களுக்கு முன்பே முன்பதிவு செய்ய முடியும்?

பொதுவாக, ஒரு ரயில் கிளம்பும் நிலையத்திலிருந்து 60 நாட்களுக்கு முன்பாகவே நீங்கள் முன்பதிவு செய்ய முடியும். சில குறிப்பிட்ட இன்டர்சிட்டி ரயில்களில் இந்த கால அளவு குறைவாக இருக்கலாம். சிறப்பு ரயில்களுக்கு இந்த கால அளவு மாறுபடலாம், ஆனால் அதிகபட்சம் 60 நாட்கள் மட்டுமே.

உங்கள் முன்பதிவு ரயில் டிக்கெட் உறுதியாகிவிட்டதா என்பதை தெரிந்துகொள்வது எப்படி?

உங்கள் டிக்கெட்டிலேயே முன்பதிவு நிலை (Status) தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். டிக்கெட் உறுதியாகி இருந்தால் (Confirmed), பெட்டி எண் மற்றும் இருக்கை எண் அச்சிடப்பட்டிருக்கும். முதல் வகுப்பு மற்றும் ஏசி முதல் வகுப்பிற்கு இது மாறுபடும். ஒருவேளை RAC அல்லது காத்திருப்போர் பட்டியலில் (Waitlist) இருந்தால், அதுவும் டிக்கெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். PNR எண்களை வைத்து ஆன்லைனில் PNR Status என தேடி, அந்த எண்ணை உள்ளிட்டால் உங்கள் டிக்கெட்டின் தற்போதைய நிலை தெரிந்துவிடும்.

RAC டிக்கெட் வைத்திருப்பவர்கள் ரயிலில் ஏறலாமா?

RAC (Reservation Against Cancellation) டிக்கெட் வைத்திருப்பவர்கள் ரயிலில் பயணிக்கலாம். படுக்கை வசதி உள்ள ரயிலில் உங்களுக்கு சீட் எண்ணுடன் உட்காருவதற்கு இடம் ஒதுக்கப்படும். பயணத்தின் போது யாராவது வராமல் இருந்தால், உங்களுக்கு படுக்கை வசதி (Berth) ஒதுக்கப்படும்.

காத்திருப்போர் பட்டியல் (Waitlist) டிக்கெட் இருந்தால் ரயிலில் ஏற அனுமதி உண்டா?

இதுவும் மிக முக்கியமான கேள்வி. காத்திருப்போர் பட்டியலில் (Waitlist) உங்கள் டிக்கெட் இருந்தால் கட்டாயம் ரயிலில் ஏற அனுமதி இல்லை. ரயில் புறப்படுவதற்கு முன்பாக சார்ட் (Chart) தயாரிக்கப்படும். அப்போதும், உங்கள் டிக்கெட் காத்திருப்போர் பட்டியலிலேயே இருந்தால், நீங்கள் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பெட்டிகளில் (Reserved Coaches) ஏறுவதற்கு அனுமதி இல்லை. இந்த விதியை மீறி ஏறினால், அடுத்த நிறுத்தத்திலேயே நீங்கள் இறக்கிவிடப்படுவீர்கள் அல்லது அபராதம் விதிக்கப்படும்.

டிக்கெட் உறுதியாகவில்லை என்றால் ரயிலில் பயணிக்க வேறு வழியே இல்லையா?

உங்களிடம் டிக்கெட் இல்லையென்றால், முன்பதிவு செய்யப்படாத (Unreserved) டிக்கெட்டை எடுத்துக்கொண்டு ரயிலில் பயணிக்கலாம். முன்பதிவு பெட்டியில் உள்ள டிக்கெட் பரிசோதகரிடம், காலியாக சீட் ஏதேனும் இருந்தால் ஒதுக்கிக்கொடுக்குமாறு கேட்கலாம். ஒருவேளை சீட் இருப்பின், முன்பதிவு டிக்கெட்டுக்கான தொகையை, அதாவது உங்கள் கையில் இருக்கும் முன்பதிவில்லா டிக்கெட் தொகையை கழித்து எஞ்சிய தொகையை செலுத்தி முன்பதிவு சீட்டை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

உங்கள் டிக்கெட் ஸ்டேட்டஸை ஆன்லைனில் செக் செய்வது எப்படி?

உங்கள் PNR எண்ணைப் பயன்படுத்தி டிக்கெட் நிலையை அறிய நான்கு வழிகள் உள்ளன:

இணையதளம்: www.indianrailways.gov.in அல்லது www.indianrail.gov.in பக்கத்திற்குச் சென்று 'Check PNR Status' என்பதை கிளிக் செய்யவும்.

தொலைபேசி: 139 என்ற எண்ணிற்கு அழைத்து விவரம் பெறலாம்.

SMS: 139 என்ற எண்ணிற்கு PNR <உங்கள் 10 இலக்க எண்> என டைப் செய்து மெசேஜ் அனுப்பலாம்.

ரயில் நிலையத்தில் விசாரிக்கலாம்: ரயில் நிலையங்களில் உள்ள விசாரணை மையங்களில் கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

பயணத்தின் போது அடையாள அட்டை (Identity Proof) கட்டாயமா?

கட்டாயம் தேவை. முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பெட்டிகளில் பயணிக்கும் போது ஏதேனும் ஒரு பயணி தனது அசல் அடையாள அட்டையை வைத்திருக்க வேண்டும். அடையாள அட்டை ஆதார் உள்ளிட்ட எந்த ஆவணமாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். அடையாள அட்டை இல்லாத பட்சத்தில், அந்த டிக்கெட்டில் பயணிக்கும் அனைவரும் டிக்கெட் இல்லாத பயணிகளாகவே கருதப்பட்டு, அபராதம் வசூலிக்கப்படும்.

மேலும் படிக்க | இன்று முதல் தள்ளுபடி! ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் கட்டண சலுகை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

மேலும் படிக்க | மொத்தமாக மாறும் தாம்பரம் ரயில் நிலையம்... தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு இதனால் என்ன நன்மை?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

train ticket Rulesindian railways rulesReservation Ticket RulesIRCTCwaiting list rules

Trending News