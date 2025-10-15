அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசம்: 3 தீபாவளி பரிசுகள்.... டிஏ உயர்வு, அரியர், தீபாவளி போனஸ்

DA Hike Latest News: இந்தியாவில் இது பண்டிகை காலம். இந்த பண்டிகைக் காலத்தில் மத்திய அரசு தனது லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு அடுத்தடுத்து பல நல்ல செய்திகளை அளித்துள்ளது. சில தினங்களுக்கு முன்னர் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை 3% அதிகரித்தது. இதற்கான அரியர் தொகையும் கிடைக்கும். மேலும், குரூப் B மற்றும் C ஊழியர்களுக்கான தீபாவளி போனஸையும் மத்திய அரசு சில நாட்களுக்கு முன்னர் அறிவித்துள்ளது.
Central Government Employees: மகிழ்ச்சியில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
இதன் மூலம் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் அதிகரித்த அகவிலைப்படி, நிலுவைத் தொகை மற்றும் தீபாவளி போனஸ் ஆகிய அனைத்தும் சேர்ந்து கிடைக்கும். அதாவது ஊழியர்கள் மூன்று மடங்கு நன்மையைப் பெறுவார்கள். இதை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.
Dearness Allowance: 3% அதிகரித்த அகவிலைப்படி
3% டிஏ உயர்வுக்கு (DA Hike) பிறகு, மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 55% இலிருந்து 58% ஆக உயர்ந்துள்ளது. இந்த திருத்தம் ஜூலை 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வரும்.
அரசாங்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரண்டு முறை அகவிலைப்படியை அதிகரிக்கிறது. முதல் டிஏ உயர்வு மார்ச் மாதத்திலும், இரண்டாவதாக, பண்டிகைக் காலத்தில், அக்டோபர்-நவம்பர் மாதங்களிலும் நடக்கின்றன. பெரும்பாலும், இந்த நேரத்தில் தீபாவளி போனசும் கிடைக்கிறது. இந்த ஆண்டு, மார்ச் மாதத்தில் அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கப்பட்டது. இப்போது அது 3% அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு, ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை இந்த ஆண்டில் மொத்தமாக 5% அதிகரித்துள்ளது.
Salary Hiike: ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துக்கொள்ளலாம். ஒரு ஊழியர் அடிப்படை ஊதியமாக ரூ.18,000 பெறுகிறார் என வைத்துக்கொள்வோம். 3% அகவிலைப்படி உயர்வால் அவரது ஊதியம் மாதத்திற்கு ரூ.540 அதிகரிக்கும். அதாவது அவருக்கு இப்போது அடிப்படை சம்பளத்தில் (ரூ.18,000 இல் 58%) மொத்த அகவிலைப்படி மாதத்திற்கு ரூ.10,440 ஆக இருக்கும்.
Pension hike: ஓய்வுதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
ஒரு ஓய்வூதியதாரர் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியமாக ரூ.9,000 பெறுகிறார் என வைத்துக்கொள்வோம். 3% அகவிலைப்படி உயர்வால் அவருக்கு மாதத்திற்கு ரூ.270 கூடுதலாக ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
DA Arrears: டிஏ அரியர் தொகை
அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு ஜூலை 2025 முதல் அமலுக்கு வரும். இதன் காரணமாக ஜூலை மாதம் முதல் டிஏ உயர்வுக்கான நன்மைகளின் அரியர் தொகை ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும். இதன் விளைவாக பண்டிகைக் காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க சம்பள உயர்வு ஏற்படும். ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ₹18,000 என்றால், அவர்கள் மூன்று மாதங்களுக்கு 3% வீதம் தோராயமாக ₹1,620 நிலுவைத் தொகையைப் பெறுவார்.
Diwali Bonus: குரூப் B மற்றும் C ஊழியர்களுக்கான தீபாவளி போனஸ்
மத்திய அரசு அதன் குரூப் C மற்றும் வர்த்தமானி பதிவு செய்யப்படாத குரூப் B ஊழியர்களுக்கு 30 நாட்கள் சம்பளத்திற்கு சமமான போனஸை அறிவித்துள்ளது. இந்தத் தொகை அவர்களின் அக்டோபர் சம்பளத்துடன் வழங்கப்படும். ஊழியர்களின் கடின உழைப்பை அங்கீகரிக்கவும், பண்டிகை கால செலவுகளை சமாளிக்க உதவவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்கம் கூறுகிறது.
ரயில்வே ஊழியர்கள் மிகப்பெரிய போனஸைப் பெறுகிறார்கள்
இந்த ஆண்டு, தீபாவளி ரயில்வே ஊழியர்களுக்கும் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. மத்திய அரசு 78 நாட்கள் சம்பளத்திற்கு சமமான உற்பத்தித்திறன் இணைக்கப்பட்ட போனஸை (PLB) அறிவித்தது. இந்தத் தொகை தசராவுக்கு முன்பு வெளியிடப்பட்டது. இது ஊழியர்களுக்கு அதிகபட்சமாக ₹17,951 போனஸை வழங்கியது.
டிஏ உயர்வு சுருக்கமாக...
- ஜூலை 2025 அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு, சம்பளத்தில் கணிசமான உயர்வை ஏற்படுத்தும்.
- குரூப் C மற்றும் கெசட்டட் அல்லாத குரூப் B ஊழியர்கள் கூடுதல் போனஸையும் பெறுவார்கள்.
- டிஎ உயர்வுக்கான அரியர் தொகை ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும்.
- இந்த அறிவிப்புகள் பண்டிகை காலத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிதி நிவாரணத்தை அளிக்கும்.
