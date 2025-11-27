English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  அரசு ஊழியர்களுக்கு 2 குட் நியூஸ்! குழந்தை விதி நீக்கம், அரசு வீடு ஒதுக்கீடு

அரசு ஊழியர்களுக்கு 2 குட் நியூஸ்! குழந்தை விதி நீக்கம், அரசு வீடு ஒதுக்கீடு

Govt employees good news : அரசு ஊழியர்களுகளாக இருப்பவர்களுக்கு இரண்டு முக்கிய செய்தி வந்துள்ளது. குழந்தை விதி நீக்கம், அரசு வீடு ஒதுக்கீடு தொடர்பான தகவலை விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 27, 2025, 01:31 PM IST
  • மத்திய, மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • விரைவில் மாறப்போகும் குழந்தை பெறும் விதிமுறை
  • டெல்லியில் பிரம்மாண்டமாக தயாராகும் சொகுசு வீடுகள்

அரசு ஊழியர்களுக்கு 2 குட் நியூஸ்! குழந்தை விதி நீக்கம், அரசு வீடு ஒதுக்கீடு

Govt employees good news : மத்தியப் பிரதேச மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு 2001 ஆம் ஆண்டு முதல் நடைமுறையில் இருந்த இரண்டு குழந்தை விதி நீக்கப்படவுள்ளது. இந்த விதி நீக்கப்படுவதற்கு மத்தியப் பிரதேச அமைச்சரவையின் ஒப்புதல் மட்டுமே நிலுவையில் உள்ளது. இந்த முடிவுக்குப் பிறகு, மத்தியப் பிரதேச அரசு ஊழியர்கள் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மேல் பெற்றிருந்தாலும் தங்கள் வேலையை இழக்கவோ அல்லது பதவி உயர்வு மறுக்கப்படவோ மாட்டார்கள்.

இரண்டு குழந்தை விதி நீக்கத்திற்கான பின்னணி

பழைய விதிமுறைப்படி, மத்தியப் பிரதேச அரசுப் பணியாளர்கள் 2001 ஆம் ஆண்டு முதல் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மேல் பெற்றால், அரசுப் பணிகளில் சேருவதற்கோ அல்லது பதவி உயர்வு பெறுவதற்கோ தகுதியற்றவர்களாகக் கருதப்பட்டனர். அரசு ஊழியர்கள் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மேல் பெற்றாலும் வேலையை இழக்க நேரிடும் என்ற அச்சத்தைப் போக்க, இந்த 23 ஆண்டுகள் பழமையான விதியை நீக்க மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது. பொது நிர்வாகத் துறை (GAD) இந்தத் தடையை நீக்குவதற்கான முன்மொழிவை முதலமைச்சரின் செயலகத்திற்கு அனுப்பியுள்ளது. அமைச்சரவையின் ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன், புதிய விதிகள் உடனடியாக நடைமுறைக்கு வரும்.

மற்ற மாநில அரசுகளின் விதிமுறைகள்

ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் மோகன் பகவத், மக்கள் தொகைக் குறித்துப் பேசியபோது, "சமூக மற்றும் அரசியல் விளைவுகளுக்காக மக்கள் தொகைக் சமநிலையைப் பேண வேண்டியது அவசியம். குறைந்த எண்ணிக்கையிலான குழந்தைகளைக் கொண்ட சமூகங்கள் படிப்படியாக மறைந்துவிடும் என்று அனைத்து சாஸ்திரங்களும் கூறுகின்றன. எனவே, ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் குறைந்தது மூன்று குழந்தைகளாவது இருப்பது சரியான விஷயம்," என்று கூறியிருந்தார். இந்த விவாதம் மீண்டும் சூடுபிடித்த பின்னரே, மத்தியப் பிரதேச அரசு இந்த நடவடிக்கையை விரைவுபடுத்தியுள்ளது.

மத்தியப் பிரதேசத்துக்கு அண்டை மாநிலங்களான இராஜஸ்தான் மற்றும் சத்தீஸ்கர் ஆகியவை ஏற்கனவே இந்த இரண்டு குழந்தை விதிகளை நீக்கியுள்ளன. இராஜஸ்தான் 2016 ஆம் ஆண்டிலும், சத்தீஸ்கர் 2017 ஆம் ஆண்டிலும் இந்த கட்டுப்பாடுகளை நீக்கின. இந்த நடவடிக்கை மத்தியப் பிரதேச மாநில அரசு ஊழியர்களின் சேவை விதிகளில் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தைக் குறிக்கும். அமைச்சரவை ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன், இது உடனடியாகச் செயல்பாட்டுக்கு வரும்.

டெல்லியில் அரசு ஊழியர்களுக்கான குடியிருப்பு

டெல்லி மேம்பாட்டு ஆணையம் (DDA) தனது புதிய குடியிருப்புத் திட்டமான கர்மயோகி ஆவாஸ் யோஜனா (Karamyogi Awas Yojana)-வை நரேலாவில் தொடங்கவுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், 3,656 புதிய HIG (உயர் வருமானக் குழு), MIG (மத்திய வருமானக் குழு), மற்றும் EWS (பொருளாதாரத்தில் நலிந்த பிரிவு) அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் விற்பனைக்குக் கொண்டு வரப்படவுள்ளன. இந்தத் திட்டம் முழுக்க முழுக்க மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஊழியர்கள், பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்கள் (PSU), மருத்துவமனை ஊழியர்கள், நிறுவன ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வுபெற்ற பணியாளர்களுக்காகவே பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

கர்மயோகி ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்

1. திட்டத்தின் நோக்கம் மற்றும் இடம்

மொத்த குடியிருப்புகள் 3,656 புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள். HIG, MIG, மற்றும் EWS ஆகிய மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் குடியிருப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. டெல்லியின் நரேலா (Narela) பகுதியிலுள்ள செக்டார்ஸ் A1 முதல் A4 வரையுள்ள பாக்கெட்ஸ் 6, 9 மற்றும் 13 ஆகிய இடங்களில் இக்குடியிருப்புகள் அமையவுள்ளன. அரசு மற்றும் பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்காகவே பிரத்தியேகமாகப் pockets ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும். 

2. விண்ணப்பத் தகுதியும் சலுகையும்

மத்திய மற்றும் மாநில அரசுத் துறைகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், மருத்துவமனைகள், கார்ப்பரேஷன்கள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய அமைப்புகளில் பணிபுரியும் மற்றும் ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்கள் மட்டுமே இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களுக்கு DDA, இறுதி விலையில் 25% தள்ளுபடி வழங்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. எனினும், குடியிருப்புகளின் இறுதி விலை இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை. இவற்றுக்கானப் பதிவு செயல்முறை டிசம்பர் மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது.

3. இருப்பிட வசதிகள் 

நரேலாவில் ஏற்கனவே உள்ள விற்பனையாகாத குடியிருப்புகளை விற்கவும், புதிய திட்டங்களின் மீதான தேவையை அதிகரிக்கவும் DDA பல மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. புதிய குடியிருப்புகள் போதுமான வாகன நிறுத்துமிடங்கள் (parking spaces), அழகிய பூங்காக்கள் மற்றும் சிறந்த சாலை இணைப்பைக் கொண்டுள்ளன. இந்த இடம் GT கர்னல் சாலை மற்றும் வரவிருக்கும் நகர்ப்புற விரிவாக்கச் சாலை-II (UER-II) ஆகியவற்றுடன் எளிதில் இணைகிறது. UER-II ஆனது NH-8-ஐ NH-2 உடன் இணைத்து, டெல்லி மற்றும் NCR முழுவதும் பயணத்தை மேம்படுத்தும். டெல்லி மெட்ரோவின் கட்டம்-IV (Phase-IV) பணிகள் இப்பகுதியில் செயல்பாட்டுக்கு வரும்போது, குடியிருப்புகளுக்கான தேவை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

உலகத் தரம் வாய்ந்த பல-விளையாட்டு மைதானம் (multi-sports stadium) ஆகியவற்றை DDA உருவாக்கி வருகிறது. மேலும், போலீஸ் நிலையம், மருத்துவமனை மற்றும் கல்வி மையம் அமைக்கவும் நிலம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. குடியிருப்பு வளாகங்களில் இரவு முழுவதும் பாதுகாப்பு வழங்க முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | Gratuity Rules 2025: விதிகளில் மாற்றம், இனி எவ்வளவு கிராஜுவிட்டி கிடைக்கும்? கணக்கீடு இதோ

மேலும் படிக்க | மத்திய அரசு விடுமுறைகள் 2026: அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்!

About the Author

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry. I have extensive experience working in both news television and online website platforms.

...Read More

Govt employeesGood newscentral governmentGovt New RulesState Govt Employees

