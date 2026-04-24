இனி EPFO இணையதளத்தில் UAN ஆக்டிவேட் செய்ய முடியாது! புதிய UMANG ஆப் வழிமுறை இதோ

EPFO : பிஎப் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் UAN எண்ணை ஆக்டிவேட் செய்ய இனி அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. அதற்கான வசதி இப்போது உமாங் செயலியில் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 24, 2026, 06:53 AM IST
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ரூ.2000 மூலம் லட்சாதிபதி ஆவது எப்படி? பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ரூ.2000 மூலம் லட்சாதிபதி ஆவது எப்படி? பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்
வெயிலில் இருந்து தப்பிக்கணுமா? 365 நாட்களும் தண்ணீர் கொட்டும் தமிழகத்தின் 6 அருவிகள் - முழு விவரம்!
camera icon6
Tamil nadu waterfalls
வெயிலில் இருந்து தப்பிக்கணுமா? 365 நாட்களும் தண்ணீர் கொட்டும் தமிழகத்தின் 6 அருவிகள் - முழு விவரம்!
2030ல் ஒரு சவரன் தங்கம் எவ்வளவு இருக்கும்? ஜே.பி. மோர்கனின் பகீர் கணிப்பு
camera icon10
Gold price
2030ல் ஒரு சவரன் தங்கம் எவ்வளவு இருக்கும்? ஜே.பி. மோர்கனின் பகீர் கணிப்பு
கோடிகளில் புரளும் சாய் அபயங்கர்! ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon7
Sai Abhyankkar
கோடிகளில் புரளும் சாய் அபயங்கர்! ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?
EPFO : தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) சேவைகளைப் பயன்படுத்த 'யுனிவர்சல் அக்கவுண்ட் நம்பர்' (UAN) எண் மிகவும் அவசியமானது. வங்கி கணக்கிற்கு நெட் பேங்கிங் வசதி எவ்வளவு முக்கியமோ, அதேபோல் பிஎப் கணக்கிற்கு UAN ஆக்டிவேஷன் மிகவும் முக்கியம். இதுவரை EPFO உறுப்பினர் போர்ட்டலில் வழங்கப்பட்டு வந்த இந்த வசதி, தற்போது அங்கிருந்து நீக்கப்பட்டு UMANG செயலிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை கீழே காண்போம்.

UAN ஆக்டிவேட் செய்வது ஏன் அவசியம்?

உங்கள் UAN எண் ஆக்டிவேட் செய்யப்பட்டால் மட்டுமே கீழ்க்கண்ட சேவைகளைப் பெற முடியும்:

பாஸ்புக் விவரங்கள்: நிறுவனங்கள் உங்கள் கணக்கில் செலுத்தும் மாதாந்திர தொகையைச் சரிபார்க்க.

பணம் எடுத்தல்: வேலையை விட்ட பிறகு பிஎஃப் தொகையைத் திரும்பப் பெற.

கணக்கு மாற்றம்: ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு மாறும்போது பழைய பிஎஃப் தொகையை மாற்ற (Transfer).

தகவல் புதுப்பித்தல்: பான் கார்டு, வங்கி விவரங்கள் மற்றும் பிற ஆவணங்களை (KYC) இணைக்க.

மொபைல் பதிவு: உங்கள் மொபைல் எண்ணை பிஎஃப் கணக்குடன் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைக்க.

இணையதளத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம்

தற்போது நீங்கள் EPFO இணையதளத்திற்குச் சென்று 'Activate UAN' என்ற விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்தால், ஒரு பாப்-அப் மெசேஜ் தோன்றும். அதில், "UAN ஆக்டிவேட் செய்ய உமாங் செயலியைப் பயன்படுத்தவும்" என்ற அறிவுறுத்தல் இருக்கும். எனவே, இணையதளத்தில் இதற்கான ஆப்ஷன் இருந்தாலும், அதன் மூலம் நேரடியாக ஆக்டிவேட் செய்ய முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆக்டிவேட் செய்ய தேவையான ஆவணங்கள்

UAN எண்ணை ஆக்டிவேட் செய்வதற்கு முன்னதாக பின்வரும் விவரங்களைச் தயாராக வைத்திருங்கள்:

உங்கள் UAN எண்.

ஆதார் அட்டை எண்.

ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்.

உமாங் (UMANG) ஆப் மூலம் ஆக்டிவேட் செய்வது எப்படி?

உங்கள் மொபைலில் UMANG செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து திறக்கவும்.

அதில் உள்ள தேடல் வசதியில் 'EPFO' எனத் தேடி, அந்தச் சேவையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

தோன்றும் திரையில் 'UAN Activation' என்ற விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.

இப்போது உங்கள் UAN எண், ஆதார் எண் மற்றும் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் ஆகியவற்றை உள்ளிடவும்.

விவரங்களைச் சமர்ப்பித்ததும், உங்கள் மொபைலுக்கு ஒரு OTP வரும்.

அந்த OTP-ஐ உள்ளிட்டு, திரையில் தோன்றும் அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றினால் உங்கள் UAN எண் வெற்றிகரமாக ஆக்டிவேட் செய்யப்படும்.

டிஜிட்டல் சேவைகளை எளிமைப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. பிஎஃப் சந்தாதாரர்கள் தேவையற்ற அலைச்சல்களைத் தவிர்க்க நேரடியாக உமாங் செயலி மூலமாகவே தங்கள் கணக்கைச் செயல்படுத்திக் கொள்ளலாம். உங்கள் கணக்கு விபரங்கள் மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனைகளைச் பாதுகாப்பாகக் கையாள UAN ஆக்டிவேஷன் ஒரு முக்கியமான படியாகும்.

அடிப்படை சந்தேகங்களும் விளக்கங்களும்

1. உமாங் (UMANG) செயலி பாதுகாப்பானதா?

ஆம், இது இந்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ செயலியாகும். இதன் மூலம் பல்வேறு அரசு சேவைகளை ஒரே இடத்தில் பெற முடியும்.

2. UAN ஆக்டிவேட் செய்ய எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?

உமாங் செயலியில் விவரங்களைச் சரியாக உள்ளீடு செய்தால், சில நிமிடங்களிலேயே ஆக்டிவேஷன் செயல்முறை முடிந்துவிடும்.

3. இணையதளத்தில் இனி இந்தச் சேவையே இருக்காதா?

தற்போதைய நிலவரப்படி, இணையதளத்தில் உள்ள ஆப்ஷன் பயனர்களை உமாங் செயலிக்கே வழிநடத்துகிறது.

4. ஆதார் மொபைல் எண் இணைப்பு கட்டாயமா?

நிச்சயமாக. ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் OTP மூலம் மட்டுமே இந்தச் செயல்முறையை முடிக்க முடியும்.

5. பாஸ்வேர்டு எப்போது கிடைக்கும்?

UAN ஆக்டிவேட் செய்யப்பட்ட பிறகு, உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு தற்காலிக கடவுச்சொல் (Password) அனுப்பி வைக்கப்படும்.

மேலும் படிக்க | மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி: இந்த முறை 3% டிஏ உயர்வு... அரசு ஊழியர்களுக்கு AICPI IW குட் நியூஸ்

மேலும் படிக்க | 2030ல் ஒரு சவரன் தங்கம் எவ்வளவு இருக்கும்? ஜே.பி. மோர்கனின் பகீர் கணிப்பு

மேலும் படிக்க | அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: இனி மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம்? டபுள் ஆகிறதா பென்ஷன் தொகை

