  • குழந்தைகளுக்கான ஆதார் அட்டை - மத்திய அரசு முக்கிய நடவடிக்கை

குழந்தைகளுக்கான ஆதார் அட்டை - மத்திய அரசு முக்கிய நடவடிக்கை

Aadhaar : குழந்தைகளுக்கான ஆதார் கார்டு அப்டேட்டை விரைவுப்படுத்தும் வகையில் மத்திய அரசு ஒரு முக்கிய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 12, 2025, 08:32 AM IST
  • ஆதார் ஆணையத்தின் அப்டேட்
  • பால் ஆதார் அப்டேட்டில் மாற்றம்
  • இனி ஆதார் அப்டேட் செய்ய புதிய முறை

குழந்தைகளுக்கான ஆதார் அட்டை - மத்திய அரசு முக்கிய நடவடிக்கை

Aadhaar : இந்திய தனித்துவ அடையாள அட்டை ஆணையம் (UIDAI) மூலம் குழந்தைகளுக்கான கட்டாய ஆதார் பயோமெட்ரிக் அப்டேட்டை (MBU) அதிகரிக்க புதிய முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. குழந்தைகளுக்கான ஆதார் கட்டாய பயோமெட்ரிக் அப்டேட்டை (MBU) அதிகரிக்கும் நோக்கில், இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) ஒரு புதிய உத்தியைக் கையாள உள்ளது. அதாவது, MBU-வை விரைவாகச் செயல்படுத்த, UIDAI இனிமேல் நடத்தை நுண்ணறிவுகளை (Behavioural Insights) பயன்படுத்த இருக்கிறது. UIDAI ஆனது, இந்த நடத்தை சார்ந்த சவால்கள், சிக்கல்கள் மற்றும் விழிப்புணர்வு தொடர்பான தடைகளை எதிர்கொள்ள, ஆய்வு ஆலோசனை நிறுவனமான பிஹேவியரல் இன்சைட்ஸ் லிமிடெட் (Behavioural Insights Limited - BIT) உடன் கைகோர்த்துள்ளது.

UIDAI மற்றும் BIT இடையேயான ஒப்பந்தம்

5 மற்றும் 15 வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு ஆதார் MBU-வை அதிகரிக்க, UIDAI மற்றும் BIT நிறுவனங்களுக்கு இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (MoU) கையெழுத்தாகியுள்ளது. 5 மற்றும் 15 வயதை அடையும் குழந்தைகள், சரியான நேரத்தில் தங்கள் ஆதார் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை புதுப்பித்து, ஆதார் சார்ந்த முக்கியமான சேவைகள் மற்றும் பலன்களைத் தடையின்றிப் பெறுவதை உறுதி செய்வதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும். ஆதார் MBU புதுப்பிப்புகளை ஊக்குவிக்க, நடத்தை சார்ந்த தலையீடுகள் வடிவமைக்கப்பட்டு, சோதிக்கப்பட்டு, செயல்படுத்தப்படும். இந்த ஒப்பந்தம், யுஐடிஏஐ தலைமைச் செயல் அதிகாரி புவனேஷ்குமார் மற்றும் பிஐடி-யின் குழு தலைமைச் செயல் அதிகாரி ரவி குருமூர்த்தி ஆகியோர் முன்னிலையில் கையெழுத்தானது.

யுஐடிஏஐ தலைமைச் செயல் அதிகாரி புவனேஷ்குமார், "தொழில்நுட்பம் மனித நடத்தையுடன் ஒத்துப்போகும்போது, டிஜிட்டல் அடையாளம் வெறும் தொழில்நுட்பச் செயல்பாட்டில் இருந்து, தடையற்ற, நம்பகமான மற்றும் அதிகாரமளிக்கும் அனுபவமாக மாறுகிறது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம், இந்த விளைவை அடைய நாங்கள் நம்புகிறோம்," என்று கூறியுள்ளார். பிஐடி தலைமைச் செயல் அதிகாரி ரேச்சல் கோயில், மனித நடத்தை குறித்த ஆதார அடிப்படையிலான புரிதல், ஆதார் புதுப்பிப்புகளை அதிகரிக்கவும், ஆதார் எண் வைத்திருப்பவர்கள் முக்கியமான பொதுச் சேவைகளைப் பெற உதவவும் முடியும் என்று கூறினார்.

MBU கட்டணம் தள்ளுபடி

ஆதாரில் குழந்தைகளைச் சேர்ப்பதற்கான கட்டாய பயோமெட்ரிக் அப்டேட் (MBU) செயல்முறையை எளிதாக்குவதற்காக, UIDAI ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. 7 முதல் 15 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கான MBU கட்டணங்களை UIDAI முற்றிலுமாகத் தள்ளுபடி செய்துள்ளது. இந்தச் சலுகையால் சுமார் 6 கோடி குழந்தைகள் பயனடைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தக் கட்டணத் தள்ளுபடியானது அக்டோபர் 01, 2025 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. இது ஒரு வருட காலத்திற்குச் செயல்பாட்டில் இருக்கும்.

பயோமெட்ரிக் அப்டேட் அவசியம் ஏன்?

ஆதாரில் பதிவு செய்த பிறகு, குழந்தை 5 வயதை எட்டும்போது ஒருமுறையும், பின்னர் 15 வயதை எட்டும்போது மீண்டும் ஒருமுறையும் தங்கள் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை (கைரேகை, கருவிழி மற்றும் புகைப்படம்) புதுப்பிப்பது கட்டாயமாகும். இதற்கான தடையற்ற அணுகலை உறுதி செய்யவே UIDAI தற்போது நடத்தை சார்ந்த உத்தியைப் பயன்படுத்துகிறது.

மேலும் படிக்க | Aadhaar Card: வீட்டில் இருந்தே ஆதார் கார்டில் என்னென்ன மாற்றங்களைச் செய்யலாம்?

மேலும் படிக்க | ஆதார் பதிவு, பள்ளி குழந்தைகளுக்கு குட் நியூஸ் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

