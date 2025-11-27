English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஆதார் எண் நீக்கம்! 2 கோடி பேரை நீக்கிய ஆதார் ஆணையம் - முழு விளக்கம்

aadhaar : ஆதார் பட்டியலில் இருந்து ஆதார் ஆணையம் 2 கோடி பெயர்களை நீக்கியுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. முழு விவரம்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 27, 2025, 10:20 AM IST
  • ஆதார் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
  • 2 கோடி பெயர்கள் அதிரடி நீக்கம்
  • ஆதார் ஆணையம் கொடுத்த விளக்கம்

aadhaar :  ஆதார் ஆணையம், ஆதாரின் உண்மைதன்மையை பாதுகாக்கவும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் அதிரடியான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக, ஒருவரின் ஆதாரை மோசடியாக பயன்படுத்துவது, போலி ஆதார்களை தடுப்பதில் மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அடுத்தடுத்த செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, ஆதார் ஆணையம் நாடு முழுவதும் இறந்தவர்களின் பெயர்களில் இருந்த சுமார் 2 கோடி ஆதார் எண்களை நீக்கியுள்ளது. ஆதார் ஆணையம், மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள், பொது விநியோக முறை, தேசிய சமூக உதவித் திட்டம் போன்றவற்றிலிருந்து இறந்த நபர்களின் தரவை பெற்றுள்ளது. அதனடிப்படையில் ஆதார் எண்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. 

இறந்தவர்களின் பெயரில் இருந்து நீக்கப்பட்ட எந்தவொரு ஆதார் எண்ணும் மற்றொரு நபருக்கு மீண்டும் ஒதுக்கப்படுவதில்லை. இருப்பினும், ஒரு நபர் இறந்தால், அடையாள மோசடி அல்லது அரசின் சலுகைகளை தொடர்ந்து பெறுவதற்கு ஆதார் எண்ணை அங்கீகரிக்கப்படாத முறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனை தடுக்க இறந்தவர்களின் ஆதார் எண் செயலிழக்கச் செய்யப்படுவது அவசியம்.

இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் UIDAI ஒரு வசதியையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஒருவர் இறப்புச் சான்றிதழ் கேட்டு மனு கொடுக்கும்போதே, இறந்தவரின்  தொடர்பான விவரங்கள் தானாக myAadhaar போர்ட்டலில் அப்டேட்டாகும் வகையில் இந்த மாற்றம் கொண்டு வரப்பட உள்ளது. இப்போது இந்த அப்டேட் மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களை போர்ட்டலுடன் ஒருங்கிணைக்கும் செயல்முறை தற்போது நடந்து வருகிறது. மேலும், இறந்தவரின் பெயரை குடும்ப உறுப்பினர்கள் தானாகவே நீக்க  முடியும். myAadhaar போர்ட்டலில் இறந்தவரின் பெயரை நீக்க, குடும்ப உறுப்பினர் என்பதை முதலில் உறுதி செய்ய வேண்டும். அதன்பிறகு இறந்தவரின் ஆதார் எண், இறப்புச் சான்றிதழ் எண் ஆகியவற்றை பதிவிட வேண்டும்.

குடும்ப உறுப்பினர் சமர்ப்பித்த தகவல்களை முறையாக சரிபார்த்த பிறகு, இறந்த நபரின் ஆதார் எண்ணை செயலிழக்கச் செய்வதற்கு ஆதார் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்கும். ஆதார் எண் வைத்திருப்பவர்கள், இறப்பு பதிவு அதிகாரிகளிடமிருந்து இறப்புச் சான்றிதழைப் பெற்ற பிறகு, myAadhaar போர்ட்டலில் தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களின் இறப்பை பற்றி புகாரளிக்குமாறு UIDAI ஊக்குவிக்கிறது.

இறந்தவரின் ஆதார் விவரங்களை myAadhaar போர்டல் மூலம் நீக்குவது எப்படி?

1.  UIDAI-யின் அதிகாரப்பூர்வ myAadhaar போர்ட்டலுக்கு (https://myaadhaar.uidai.gov.in) சென்று உள்நுழையவும்.

2. உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் பெறப்பட்ட OTP-ஐப் பயன்படுத்தி, லாகின் செய்யவும்

3. "Report Death of a Family Member" என்ற விருப்பத்தைக் கண்டுபிடித்து, அதைக் கிளிக் செய்யவும்.

4. இறந்தவரின் ஆதார் எண் மற்றும் பிற மக்கள்தொகை விவரங்களை (Demographic details) உள்ளிடவும்.

5. நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் பெறப்பட்ட இறப்புப் பதிவு எண் (Death Registration Number) மற்றும் சான்றிதழைப் பதிவேற்றவும்.

6. உங்கள் கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

7. நீங்கள் சமர்ப்பித்த தகவல்களை UIDAI சரிபார்த்த பிறகு, இறந்த நபரின் ஆதார் எண்ணைச் செயலிழக்கச் செய்வது (Deactivation) அல்லது வேறு நடவடிக்கைகளை எடுப்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும்.

ஆதார் செயலிழப்புக்குப் பிறகு நிலையைச் சரிபார்க்கும் முறை

இறந்தவரின் ஆதார் எண் செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டதா என்பதைச் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகள் (Legal Heirs) இரண்டு வழிகளில் தெரிந்து கொள்ளலாம்:

1. ஆன்லைன் மூலம்: myAadhaar போர்ட்டலில் உள்ள "Check Aadhaar Status" (ஆதார் நிலையைச் சரிபார்க்கவும்) என்ற விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்து, இறந்தவரின் ஆதார் எண்ணை உள்ளிடவும். செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டிருந்தால், நிலை "Deactivated Due to Death" எனக் காண்பிக்கப்படும்.

2. ஆஃப்லைன் மூலம்: அடிப்படை அடையாள ஆவணங்களுடன் அருகில் உள்ள ஆதார் சேவை மையம் (ASK) அல்லது பதிவு மையத்திற்குச் சென்று அதிகாரிகளிடம் நிலையை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | ஆதார் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறீங்களா? இனி வேண்டாம் - முக்கிய தகவல்

மேலும் படிக்க | குழந்தைக்கு ஆதார் அட்டை.. வீட்டிலேயே ஈஸியா எப்படி பெறுவது எப்படி?

