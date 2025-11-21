மொத்தமா மாறுது! முகவரி, பெயர், பிறந்த தேதி இல்லாத ஆதார் கார்டு - இதுபற்றி தெரியுமா?

New Aadhaar Card Rule December 2025: இந்தியர்களின் முக்கிய ம்ற்றும் பிரதான ஆவணமாக ஆதார் அட்டை இருந்து வருகிறது. குழந்தைகளை பள்ளிக்கு சேர்ப்பது அரசு திட்டங்கள் வரை பல சேவைகளுக்கு ஆதார் அட்டை முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. ஆதார் அட்டை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) நிர்வகித்து வருகிறது.
New Aadhaar Card Rule: ஆதார் கார்டில் வரும் மாற்றம்
ஆதார் அட்டையை மக்கள் அவ்வப்போது புதுப்பித்து வருகின்றனர். ஆதார் அட்டையில் உள்ள விவரங்களை மாற்றுவதற்கு அருகில் இருக்கு ஆதார் இ சேவை மையங்களில் புதுப்பித்து வருகின்றனர். ஆதார் அட்டையில் உள்ள பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி விவரங்களை மாற்றுவதற்கு வீட்டில் இருந்தே ஆன்லைனில் புதுப்பித்து கொள்ளலாம்.
ஆனால், மொபைல் நம்பர், பயோமெட்ரிக் விவரங்களை மாற்றுவதற்கு அருகில் இருக்கும் இ சேவை மையங்கள், தபால் நிலையத்திற்கு சென்று தான் மாற்ற வேண்டும். இதற்காக தனியாக கட்டணமும் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்படியாக டிஜிட்டல் முறையில் இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் ஆதார் கார்டை நிர்வகித்து வரும் நிலையில், அண்மையில் புதிய ஆதார் கார்டு செயலியை அறிமுகப்படுத்தியது. இதன் மூலம், அந்த செயலி வாயிலாகவே, ஆதார் அட்டையில் உள்ள விவரங்களை மாற்றிக் கொள்ளலாம்.
இந்த நிலையில், ஆதார் அட்டையை மொத்தமாக மாற்றவே, இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, பிறந்த தேதி, முகவரி பெயர் இல்லாமல், ஆதார் கார்டு வரப்போவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.முகவரி மற்றும் 12 இலக்க ஆதார் எண் போன்ற தனிப்பட்ட விவரங்களை நீக்கி, ஆதார் அட்டைகளை வைத்திருப்பவரின் புகைப்படம் மற்றும் QR குறியீட்டை மட்டுமே காண்பிக்கும் ஆதார் அட்டையை UIDAI கொண்டு வர உள்ளது.
New Aadhaar Card Rule: பெயர், முகவரி இல்லாத ஆதார்
இதுகுறித்து பேசிய UIDAI தலைமை நிர்வாக அதிகாரி புவனேஷ் குமார், "ஹோட்டல்கள், நிகழ்வு ஏற்பாட்டாளர்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்களால் தரவு தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்கவும், சட்டவிரோத ஆஃப்லைன் சரிபார்ப்பு நடைமுறைகளை ஊக்கப்படுத்தவும் டிசம்பர் 2025 இல் புதிய விதிகளை அறிமுகப்படுத்த திட்டமிட்டுளோம். புதிய அட்டை வடிவமைப்பு தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் QR குறியீட்டிற்குள் பாதுகாப்பாகச் சேமிக்கும்.
ஆதார் அட்டையில் க்யூஆர் கேர்டு மற்றும் புகைப்படம் மட்டும் இருக்கும் வகையில், வடிவமைப்பது குறித்து பரிசீலனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. முன்மொழியப்பட்ட விதி மாற்றம் டிசம்பர் 1, 2025 அன்று ஆதார் ஆணையத்தால் பரிசீலிக்கப்படும். ஆதாரை அச்சிட்டு கொடுப்பது தவறு. அட்டையில் படம், QR Code மட்டும் இருந்தால் போதும். ஆதார் சட்டப்பிடி, ஆதார் எண், பயோமெட்ரிக் விவரங்களை சேகரிக்க கூடாது.
ஆனால், இந்த விதி பின்பற்றப்படவில்லை. எனவே, இனி ஆதார் அட்டையில் புகைப்படம், QR Code இருக்கும் வகையில், வடிவமைப்பது குறித்து UIDAI பரிசீலித்து வருகிறது" என்று கூறினார். இனி வரும் நாட்களில் ஆதார் சர்பார்ப்பு என்றால், QR Code அல்லது ஆதார் எண் பயன்படுத்தும் வகையில், மாற்றம் கொண்டு வர உள்ளதாக UIDAI தெரிவித்துள்ளது.
மேலும் படிக்க: புதிய ரயில் சேவை.. தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட குட் நியூஸ்!
மேலும் படிக்க: அரசு ஊழியர்கள் vs தனியார் துறை ஊழியர்கள்: யாருக்கு அதிக ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ