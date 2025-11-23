சிறிய மாற்றம், பெரிய சேமிப்பு: வளமான எதிர்காலத்திற்கு 10 எளிய சேமிப்பு வழிகள்!

How to save money from salary in Tamil: பணத்தை சேமிப்பது (How to save money) என்பது ஒரே நாளில் நடக்கும் அதிசயம் அல்ல, அது ஒரு பழக்கம். உங்கள் நிதி நிலையை மேம்படுத்தவும், எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்கவும் உதவும் டாப் 10 பணச் சேமிப்பு டிப்ஸ் (Money Saving Tips) இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் விவரங்களை அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
1. பட்ஜெட் போடுவது அவசியம் (Create a Budget)
பணம் எங்கே செல்கிறது என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளாமல் சேமிக்க முடியாது.
50-30-20 விதி: உங்கள் வருமானத்தில் 50% அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கும் (வாடகை, உணவு), 30% ஆசைகளுக்கும் (பொழுதுபோக்கு), 20% சேமிப்பிற்கும் ஒதுக்குங்கள்.
2. செலவுகளைக் குறித்து வையுங்கள் (Track Your Expenses)
தினசரி செய்யும் சிறிய செலவுகள் கூட மாத இறுதியில் பெரிய தொகையாக மாறும்.
டீ, காபி செலவுகள் முதல் பெரிய செலவுகள் வரை அனைத்தையும் ஒரு நோட்டிலோ அல்லது மொபைல் ஆப்பிலோ (Mobile App) குறித்து வையுங்கள்.
3. 'தேவை' மற்றும் 'ஆசை'யைப் பிரித்துப் பாருங்கள்
ஒரு பொருளை வாங்கும் முன், "இது எனக்குக் கண்டிப்பாகத் தேவையா?" அல்லது "இது வெறும் ஆசைதானா?" என்று உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்.
தேவை (Need): உணவு, உடை, இருப்பிடம்.
ஆசை (Want): ஆடம்பர பொருட்கள், அடிக்கடி ஹோட்டலில் சாப்பிடுவது.
4. சம்பளம் வந்தவுடன் சேமிப்பு (Pay Yourself First)
செலவு செய்த பிறகு மிச்சம் இருப்பதைச் சேமிக்காதீர்கள்; சேமித்த பிறகு மிச்சம் இருப்பதைச் செலவு செய்யுங்கள்.
சம்பளம் வந்த உடனேயே, ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை (உதாரணமாக 10% அல்லது 20%) தனியாக எடுத்து வைத்துவிடுங்கள்.
5. அவசரக்கால நிதி (Emergency Fund)
எதிர்பாராத மருத்துவச் செலவுகள் அல்லது வேலை இழப்பு போன்ற சூழல்களைச் சமாளிக்க இது உதவும்.
குறைந்தது உங்களின் 3 முதல் 6 மாதச் சம்பளத் தொகையை அவசரக்கால நிதியாகச் சேமித்து வையுங்கள்.
6. 24 மணி நேர விதி (The 24-Hour Rule)
விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கும் முன், உடனே வாங்காமல் 24 மணி நேரம் காத்திருங்கள்.
அந்த 24 மணி நேரத்திற்குப் பிறகும் அந்தப் பொருள் அவசியம் என்று தோன்றினால் மட்டும் வாங்குங்கள். இது 'Impulse Buying' எனப்படும் அவசரப்பட்டு வாங்குவதைத் தவிர்க்கும்.
7. கிரெடிட் கார்டு பயன்பாட்டில் கவனம்
கிரெடிட் கார்டு (Credit Card) என்பது கடன் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
அத்தியாவசியத் தேவைக்கு மட்டுமே இதைப் பயன்படுத்துங்கள். மாதத் தவணையை (EMI) முழுமையாகக் கட்டுங்கள், குறைந்தபட்சத் தொகையை (Minimum due) மட்டும் கட்டாதீர்கள்.
8. தேவையற்ற சந்தாக்களை ரத்து செய்யுங்கள் (Cancel Unused Subscriptions)
நீங்கள் பயன்படுத்தாத ஜிம் மெம்பர்ஷிப் அல்லது OTT (Netflix, Amazon Prime) சந்தாக்கள் இருந்தால் அவற்றை உடனே ரத்து செய்யுங்கள். இவை உங்கள் கவனத்திற்கு வராமல் பணத்தை எடுக்கும் வழிகள்.
9. வீட்டில் சமைத்துச் சாப்பிடுங்கள்
வெளியில் சாப்பிடுவது அல்லது ஆன்லைனில் உணவு ஆர்டர் செய்வது உங்கள் உடல்நலத்திற்கும் கேடு, பர்ஸுக்கும் கேடு.
வார இறுதி நாட்களில் மட்டும் வெளியில் சாப்பிடுவதை வைத்துக்கொண்டு, மற்ற நாட்களில் வீட்டில் சமைப்பதை வழக்கமாக்கிக் கொள்ளுங்கள்.
10. சேமிப்பை முதலீடாக மாற்றுங்கள் (Invest Your Savings)
பணத்தை வங்கி சேமிப்புக் கணக்கில் (Savings Account) சும்மா வைத்திருந்தால், பணவீக்கத்தால் (Inflation) அதன் மதிப்பு குறையும்.
தங்கம், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் (Mutual Funds) அல்லது நிரந்தர வைப்பு நிதி (Fixed Deposit) போன்றவற்றில் முதலீடு செய்து பணத்தைப் பெருகச் செய்யுங்கள்.
முக்கியக் குறிப்பு:
சேமிப்பை இன்றே தொடங்குங்கள். தொகை சிறியதாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, தொடர்ச்சியாகச் சேமிப்பதே முக்கியம்.
