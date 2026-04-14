உங்களின் வங்கி பணம், காப்பீட்டு தொகை, பிஎப் எல்லாம் கிளெய்ம் செய்யவில்லையா?

Unclaimed money : நம் நாட்டில் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் நிதி வங்கிகளிலும், காப்பீட்டு நிறுவனங்களிலும் உரிமை கோரப்படாமல் முடங்கிக்கிடக்கிறது. விழிப்புணர்வு மற்றும் சரியான ஆவணங்கள் இருந்தால், உங்கள் உழைப்பில் வந்த அந்தப் பணத்தை எளிதாக மீட்க முடியும். வங்கி வைப்புத்தொகை, பங்குகள், காப்பீடு மற்றும் வருங்கால வைப்பு நிதி என பல்வேறு துறைகளில் உரிமை கோரப்படாத சொத்துக்களின் அளவு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. பலருக்கு தங்கள் பணம் எங்கே இருக்கிறது என்ற விவரம் தெரிவதில்லை. அதை எப்படி மீட்பது என்ற புரிதலும் இல்லாமல் இருக்கின்றனர். இந்தப் பணம் காணாமல் போகவில்லை, ஆனால், காலப்போக்கில் பணவீக்கம் காரணமாக அதன் மதிப்பு குறைய வாய்ப்புள்ளது. எனவே, சரியான நேரத்தில் செயல்பட்டு இந்தத் தொகையை மீட்டெடுப்பது அவசியமாகும்.
உங்கள் பணத்தை மீட்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
உரிமை கோரப்படாத சொத்துக்களைக் கண்டறிய அனைத்துத் துறைகளுக்கும் சேர்த்து ஒரே தளம் கிடையாது. எனவே, நீங்கள் ஒவ்வொரு நிதி நிறுவனமாகத் தேட வேண்டும்.
வங்கி வைப்புத்தொகை: இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் UDGAM போர்டல் இதற்கு மிகச்சிறந்த வழி. உங்கள் பெயர், பான் எண் அல்லது பிறந்த தேதியைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு வங்கிகளில் உள்ள உங்கள் கணக்குகளை ஒரே இடத்தில் தேடலாம்.
பங்குகள் மற்றும் ஈவுத்தொகை (Dividends): நீண்ட காலம் உரிமை கோரப்படாத பங்குகள் 'முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதி' (IEPF) இணையதளத்திற்கு மாற்றப்படும். அங்கு சென்று நிறுவனத்தின் விவரங்களைச் சரிபார்க்கலாம்.
EPF: உங்கள் UAN எண்ணைப் பயன்படுத்தி EPFO இணையதளத்தில் லாக்-இன் செய்து, செயலற்ற கணக்குகளில் உள்ள தொகையைச் சரிபார்க்கலாம்.
காப்பீடு: காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் இணையதளங்கள் அல்லது காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் (IRDAI) தேடல் வசதியைப் பயன்படுத்தி முதிர்ச்சியடைந்த அல்லது உரிமை கோரப்படாத பாலிசிகளைக் கண்டறியலாம்.
அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும்?
உங்கள் பணம் இருக்கும் இடத்தை அடையாளம் கண்ட பிறகு, அதைக் கோருவதற்கான நடைமுறைகளைத் தொடங்க வேண்டும்.
வங்கி கணக்குகள்: கணக்கு வைத்துள்ள குறிப்பிட்ட வங்கி கிளைக்குச் சென்று, உரிய படிவத்தை நிரப்ப வேண்டும். அதனுடன் அடையாளச் சான்று, முகவரிச் சான்று மற்றும் கணக்கு தொடர்பான விவரங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
பங்குகள் (IEPF): இதற்கு IEPF-5 என்ற ஆன்லைன் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். அதன் நகலை நிறுவனத்தின் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரியிடம் ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பித்து சரிபார்ப்பு செய்ய வேண்டும்.
EPF கோரிக்கைகள்: KYC விவரங்கள் சரியாக இருந்தால், EPFO இணையதளம் வாயிலாகவே ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு ஆதார், பான் மற்றும் வங்கி விவரங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
வாரிசுதாரர்கள்: அசல் கணக்கு வைத்திருப்பவர் இறந்துவிட்டால், வாரிசுச் சான்றிதழ், இறப்புச் சான்றிதழ் அல்லது உயில் போன்ற சட்டப்பூர்வ ஆவணங்கள் கட்டாயமாகும்.
சவால்கள் என்ன?
இந்த பணத்தை மீட்கும் உங்கள் முயற்சியில் மிகப்பெரிய தடையாக ஆவணங்களே இருக்கும். பழைய முகவரி, புதுப்பிக்கப்படாத KYC, அல்லது வாரிசுதாரர் நியமிக்கப்படாமல் இருப்பது போன்ற காரணங்களால் செயல்முறை தாமதமாகும். மேலும், வெவ்வேறு சொத்துக்களுக்கு வெவ்வேறு விதிமுறைகள் இருப்பதால், மக்கள் பல இடங்களுக்கு அலைந்து திரிய வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகிறது. டிஜிட்டல் வசதிகள் இருந்தாலும், ஆவணச் சரிபார்ப்புக்கு நேரடியாக எல்லா அலுவலகத்துக்கும் செல்ல வேண்டியிருக்கும்.
ஏன் தாமதிக்கக் கூடாது?
உரிமை கோரப்படாத பணத்திற்கு வங்கிகள் மிகக் குறைந்த வட்டியையே வழங்குகின்றன. பணவீக்கத்துடன் ஒப்பிடும்போது, உங்கள் பணத்தின் உண்மையான மதிப்பு ஆண்டுக்கு ஆண்டு குறைந்து கொண்டே வரும். மேலும், காலப்போக்கில் பழைய ஆவணங்களைச் சேகரிப்பதும், வாரிசுதாரர்கள் உரிமை கோருவதும் சட்டப்பூர்வமாகச் சிக்கலானதாக மாறக்கூடும்.
பொதுமக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்
பட்டியலிடுங்கள்: உங்கள் குடும்பத்தின் அனைத்து நிதி முதலீடுகளையும் ஒரே இடத்தில் ஆவணப்படுத்துங்கள்.
KYC மற்றும் வாரிசுதாரர்: அனைத்து வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் முதலீடுகளில் வாரிசுதாரர் பெயரைச் சேர்ப்பதை உறுதி செய்யுங்கள்.
படிப்படியாகச் செயல்படுங்கள்: முதலில் UDGAM போர்டலில் தொடங்கி, பின் மற்ற கனிம வளங்களைத் தேடுங்கள்.
உரிமை கோரப்படாத உங்கள் பணம் உங்களுக்காகக் காத்திருக்கிறது. முறையான ஆவணங்கள் மற்றும் விடாமுயற்சி இருந்தால், அந்தப் பணத்தை மீட்டெடுப்பது கடினமான காரியம் அல்ல.
