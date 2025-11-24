இன்சூரன்ஸ் பணம் கிளெய்ம் செய்யாமல் உள்ளதா? முக்கிய தகவல்

Insurance claim : உங்கள் பெயரில் அல்லது உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெயரில் இன்சூரன்ஸ் இருக்கிறதா?, அதை கிளெயம் செய்யாமல் விட்டுவிட்டீர்களா? அல்லது மறந்துவிட்டீர்களா?. உங்களுக்கான முக்கியமான தகவல். இந்தியாவில், பல்வேறு காப்பீட்டு நிறுவனங்களில் சுமார் ரூ. 25,000 கோடிக்கும் அதிகமான பணம் உரிமை கோரப்படாமல் (Unclaimed) அப்படியே இருக்கிறது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? பாலிசிதாரர்கள் உரிமை கோர மறந்துவிடுவது அல்லது அவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு அத்தகைய பாலிசி இருப்பதன் பற்றியே தெரியாமல் இருப்பதுதான் இதற்கு முக்கியக் காரணம்.
பல சமயங்களில், காலாவதியான வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், ஆவணங்கள் தொலைந்து போவது அல்லது விழிப்புணர்வு இல்லாதது போன்ற காரணங்களால் குடும்பங்கள் இந்த முக்கியமான நிதியைப் பெறத் தவறுகின்றன. நல்ல செய்தி என்னவென்றால், உரிமை கோரப்படாத பங்குகள் அல்லது பிற நிதிச் சொத்துக்களைக் கண்டுபிடிப்பதை விட, காப்பீட்டுப் பணத்தைக் கண்டுபிடிப்பதும் அதைப் பெறுவதும் மிகவும் எளிது. உரிமை கோரப்படாத காப்பீட்டுத் தொகை என்றால் என்ன, அதை எப்படிச் சரிபார்ப்பது மற்றும் உங்களுக்குச் சொந்தமான பணத்தை மீட்டெடுப்பதற்கான செயல்முறைகள் குறித்து இப்போது பார்க்கலாம்.
உரிமை கோரப்படாத காப்பீட்டுத் தொகை என்றால் என்ன?
ஒரு காப்பீட்டு நிறுவனம் நுகர்வோருக்குச் செலுத்த வேண்டிய தொகையே உரிமை கோரப்படாத காப்பீட்டுத் தொகையாகும். இதில், ஈட்டப்பட்ட வட்டியும் அடங்கும். இந்தத் தொகை உரிய தேதிக்குப் பிறகு 12 மாதங்களுக்கு மேலாகப் பயனாளியைத் தொடர்புகொள்ள முடியாமல், அதனால் செலுத்தப்படாமல் இருந்தால், அது உரிமை கோரப்படாத தொகையாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்த உரிமை கோரப்படாத தொகைகள் பெரும்பாலும் இறப்புக்காக கொடுக்க வேண்டிய காப்பீடு, இன்சூரன்ஸ் மெச்சூரிட்டி பணம், சுகாதார காப்பீடு, சரண்டர் அல்லது முன்கூட்டியே முடித்தல், அதிகப்படியான பிரீமியத்தைத் திரும்பப் பெறுதல், பணத்தை ஈடுசெய்வதற்கான கோரிக்கைகள் கொண்டவையாக இருக்கின்றன. பொது மற்றும் தனியான சுகாதாரக் காப்பீட்டு நிறுவனங்களைப் பொறுத்தவரை, பாலிசி காலத்தின் போது முன்கூட்டியே பெறப்பட்ட பிரீமியம் அல்லது முதலீடுகள் உரிமை கோரப்படாத தொகையாகக் கருதப்படாது. இருப்பினும், பாலிசி காலத்தில் பயன்படுத்தப்படாமல் அல்லது சரிசெய்யப்படாமல் இருக்கும் முன்கூட்டிய பிரீமியம், திருப்பிச் செலுத்தப்படாமல் இருந்தால், அது உரிமை கோரப்படாத தொகையாகக் கருதப்படும்.
உரிமை கோரப்படாத பணத்தை எப்படிச் சரிபார்ப்பது?
காப்பீட்டு நிறுவனத்திடம் உங்களுக்குச் சொந்தமான தொகை ஏதேனும் உள்ளதா என்பதைக் கண்டறிவது மிகவும் எளிதான ஒன்று தான். ஒவ்வொரு காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலும் இதற்கெனத் தனிப் பிரிவு இருக்கும். அதில் பாலிசிதாரரின் பெயர், பிறந்த தேதி, பான் எண், பாலிசி எண் போன்ற அடிப்படை விவரங்களைப் பயன்படுத்தி உங்களால் தேட முடியும். பாலிசிதாரர்கள் அல்லது வாரிசுதாரர்கள் IRDAI-ன் அதிகாரப்பூர்வமான பீமா பரோசா போர்டல் (https://bimabharosa.irdai.gov.in) வழியாகவும் இந்தத் தொகையை எளிதாகச் சரிபார்க்கலாம்.
பாலிசிதாரரின் பெயர், பிறந்த தேதி, பான் எண் அல்லது ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு இந்தியாவின் அனைத்து ஆயுள் மற்றும் பொதுக் காப்பீட்டு நிறுவனங்களிலும் தேடலாம். உங்களுடைய பெயருக்கு ஏதேனும் பணம் இருந்தால், தேவையான KYC ஆவணங்கள் மற்றும் உரிமைகோரலை நிரூபிக்க ஆதாரங்களுடன், வங்கிக் கணக்கு விவரங்களைப் பயன்படுத்தி நேரடியாகக் காப்பீட்டு நிறுவனத்திடமிருந்து நீங்கள் பணத்தைப் பெற முடியும்.
உரிமை கோருவதற்கான செயல்முறை
பாலிசிதாரர்கள், வாரிசுதாரர்கள் அல்லது சட்டபூர்வமான வடையாளர்கள் காப்பீட்டு நிறுவனத்தைத் தொடர்புகொண்டு, உரிமைகோரலைப் பூர்த்தி செய்யத் தேவையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இன்சூரன்ஸ் பணம் எடுக்க தேவையான ஆவணங்கள்
பாலிசி விவரங்கள், பாலிசி ஆவணம், வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், உரிமை கோருபவரின் அடையாள அட்டை மற்றும் பெயர் மற்றும் கணக்கு எண் அச்சிடப்பட்ட ரத்து செய்யப்பட்ட காசோலை (Cancelled Cheque), அடையாளத்தை நிரூபிக்கத் தேவையான KYC ஆவணங்கள், உரிமை கோருபவர் பாலிசிதாரர் அல்லாதவராக இருந்தால், அடையாளச் சான்று, முகவரிச் சான்று மற்றும் உறவுச் சான்று, சரியாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட உரிமைகோரல் படிவம், சட்டபூர்வமான வாரிசுகளுக்கு வாரிசுச் சான்றிதழ், இறப்புச் சான்றிதழ், மருத்துவமனை ஆவணங்கள், காவல்துறைப் புகார்கள்/அறிக்கைகள் (FIR reports) ஆகிய ஆவணங்களை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும்.
அசல் பாலிசி ஆவணம் தொலைந்து போயிருந்தால், காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் கொள்கையைப் பொறுத்து, நீங்கள் இழப்பீட்டுப் பத்திரம் (Indemnity Bond) தாக்கல் செய்யும்படி கேட்கப்படலாம். இறப்புக்குப் பிந்தைய உரிமைகோரல்களுக்கு, சட்டபூர்வ வாரிசு என்பதை நிரூபிக்க கூடுதல் ஆவணங்கள் தேவைப்படும். அனைத்து ஆவணங்களும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிறகு, காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் அவற்றைச் சரிபார்த்து, தொகை உங்களுக்குச் சொந்தமானது என்று உறுதி செய்யப்பட்டால், அந்தப் பணம் உரிமைகோருபவரின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும்.
