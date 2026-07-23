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UPS கூடுதல் நன்மைகள் யாருக்கு கிடைக்கும்? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அப்டேட்

Unified Pension Scheme: 2024-ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 2025 ஏப்ரல் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வந்த 'ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம்' (Unified Pension Scheme - UPS) குறித்து, நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரில் அரசு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இது ஆயிரக்கணக்கான மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்குப் பெரும் பயனளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 23, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:52 AM IST
UPS கூடுதல் நன்மைகள் யாருக்கு கிடைக்கும்? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அப்டேட்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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