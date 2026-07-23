/UPS கூடுதல் நன்மைகள் யாருக்கு கிடைக்கும்? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அப்டேட்

Unified Pension Scheme: ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) குறித்து மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் முக்கியத் தகவல்களை வழங்கியுள்ளது. அரசு அளித்த தகவலின்படி, 25,756 ஓய்வுபெற்ற மத்திய அரசு ஊழியர்கள் கூடுதல் UPS பலன்களைப் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். இவர்களில், ஜூலை 9, 2026-க்குள் 12,258 கோரிக்கைகள் பெறப்பட்டு, அவற்றில் 9,823 கோரிக்கைகள் தீர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
அரசுப் பணியில் இருந்து தற்போது ஓய்வூதியம் பெற்று வரும் நபர்களுக்கு இந்தச் செய்தி முக்கியமானதாக இருக்கும்.
மக்களவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, 25,756 ஓய்வுபெற்ற மத்திய அரசு ஊழியர்கள் UPS-ன் கீழ் கூடுதல் பலன்களைப் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் என்று தெரிவித்தார். இத்திட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட மற்றும் பரிசீலிக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள் குறித்த சமீபத்திய புள்ளிவிவரங்களையும் அவர் வெளியிட்டார்.
நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரியின் எழுத்துப்பூர்வ பதிலின்படி, 2026 ஜூலை 9-ஆம் தேதி வரை ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் 12,258 கோரிக்கைகள் பெறப்பட்டுள்ளன. இவற்றில், 9,823 கோரிக்கைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, திட்டத்தின் கீழ் பலன்கள் வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதுவரை பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களில் பெரும்பான்மையானவை அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார்.
|அம்சம்
|அரசின் அதிகாரப்பூர்வ விவரம்
|தகுதியானவர்கள் & பெறப்பட்ட மனுக்கள்
|மொத்தம் 25,756 ஓய்வூதியதாரர்கள் தகுதியுடையவர்கள்; ஜூலை 9, 2026 வரை 12,258 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன.
|வழங்கப்பட்ட பலன்கள் (Claims Settled)
|பெறப்பட்ட மனுக்களில் 9,823 பேரின் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு பலன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
|திட்ட விரிவாக்கம் குறித்த மத்திய அரசு விளக்கம்
|UPS திட்டத்தை மற்ற துறை ஊழியர்களுக்கோ அல்லது பிற ஓய்வூதியத் திட்டங்களுக்கோ விரிவுபடுத்தும் எந்தவொரு திட்டமும் தற்போது அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை.
The Central Government has informed Parliament that 25,756 retired Central Government employees are eligible for additional UPS benefits. As of 9 July 2026, 12,258 claims have been received, of which 9,823 have been processed. The Government also stated that there is no proposal… pic.twitter.com/yr74kO0r3H— 8th pay commission (@8thpaycommision) July 21, 2026
ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (UPS) வரம்பிற்குள் வரும் ஓய்வுபெற்ற மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த கூடுதல் பலன்கள் கிடைக்கும். ஏற்கனவே தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) கீழ் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்காக, NPS-ன் ஒரு பகுதியாகவே UPS அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் வரம்பை விரிவுபடுத்துவதற்கான உடனடி வாய்ப்பு ஏதுமில்லை என்றும் அரசு தெரிவித்துள்ளது. எதிர்காலத்தில் இத்தகைய பலன்களை மற்ற ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் அல்லது துறைகளுக்கு நீட்டிப்பது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த நிதி அமைச்சகம், அவ்வாறு செய்வதற்கான எந்தவொரு முன்மொழிவும் பரிசீலனையில் இல்லை என்று கூறியது.
மத்திய அரசு, 2025 ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (UPS) செயல்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டம் தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) கட்டமைப்பின் கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அரசு ஊழியர்களுக்கு நிலையான மற்றும் உத்தரவாதமான ஓய்வூதியத்தை வழங்குவதே இதன் நோக்கமாகும். இத்திட்டத்தின் கீழ், ஊழியர்கள் ஓய்வுக்குப் பிறகு வரையறுக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம், மொத்தத் தொகை மற்றும் பணிக்கொடை (gratuity) போன்ற பல்வேறு பலன்களைப் பெறுவார்கள்.
பணிக்குப் பிந்தைய காலத்தில் நிதிப் பாதுகாப்பை விரும்புவோருக்கு இத்திட்டம் ஒரு சிறந்த தேர்வாகக் கருதப்படுகிறது.
இத்திட்டம் சந்தை சார்ந்த பலன்களையும் நிலையான ஓய்வூதியத்தையும் ஒருங்கிணைக்கிறது. ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) இத்திட்டத்திற்கான விதிமுறைகளை வகுத்துள்ளது.