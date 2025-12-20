Budget 2026: பிப்ரவரி 1, 2026 ஞாயிற்றுக்கிழமை... அன்று பட்ஜெட் தாக்கலாகுமா? தொடரும் சஸ்பென்ஸ்

Union Budget 2026: இன்னும் சில நாட்களில் புத்தாண்டு 2026 பிறக்கவுள்ளது. நிதி ரீதியாக புதிய ஆண்டில் வரும் முதல் பெரிய நிகழ்வு பட்ஜெட் தாக்கலாகும். வழக்கமாக பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகின்றது. ஆனால், இந்த முறை இதில் சில சந்தேகங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன? 2026 பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுமா? இதில் உள்ள குழப்பம் என்ன? இந்த பதிவில் விரிவாக தெரிந்துகொள்ளலாம்.
பிப்ரவை 1, 2026 ஞாயிற்றுக்கிழமை
நாடாளுமன்ற மரபுகளின்படி, நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அடுத்த நிதியாண்டான 2026-27க்கான பொது பட்ஜெட்டை ஞாயிற்றுக்கிழமை தாக்கல் செய்யக்கூடும். 2026 ஆம் ஆண்டில் பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருப்பதால், பட்ஜெட் தாக்கல் அன்று இருக்குமா? அல்லது அடுத்த நாளான பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி இருக்குமா என்ற கேள்வி பலருக்கு இருந்தது. 2017 முதல், பட்ஜெட் பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டும் பிப்ரவரி 1 அன்றுதான் பட்ஜெட் தாக்கல் இருக்கும் என கூறப்படுகின்றது.
நாடாளுமன்ற விவகார அமைச்சர் கூறியது என்ன?
நாடாளுமன்ற விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரவைக் குழுவால் இதுபோன்ற முடிவுகள் ஆலோசிக்கப்பட்டு, இதற்கான முடிவுகள் சரியான நேரத்தில் எடுக்கப்படுகின்றன என்று நாடாளுமன்ற விவகார அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெளிவுபடுத்தினார். புதிய நிதியாண்டு தொடங்குவதற்கு முன்பு, ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி பட்ஜெட்டை அமல்படுத்தும் வகையில், பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும் பாரம்பரியத்தை மோடி அரசு தொடங்கியது.
Budget 2026: ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பட்ஜெட் தாக்கல்
2026 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி நிதியமைச்சர் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தால், அது குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும். ஏனெனில் அப்படி நடந்தால், முதல் முறையாக ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பொது பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும். சமீபத்திய ஆண்டுகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிகழ்வுகள் நடந்ததில்லை.
Nirmala Sitharaman: சனிக்கிழமையில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்த நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்
கடந்த ஆண்டுகளில், இரண்டு முறை பொது பட்ஜெட் சனிக்கிழமையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. 2015 ஆம் ஆண்டு, அருண் ஜெட்லி மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டு, நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோர் பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தனர். இதன் விளைவாக பங்குச் சந்தையும் அன்றைய தினத்தில் சிறப்பு அமர்வாக திறக்கப்பட்டது.
2017 முதல் பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது
- 2017 ஆம் ஆண்டு மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்ட தேதியில் ஒரு பெரிய மாற்றம் செய்யப்பட்டது. 2017 க்கு முன்பு, பிப்ரவரி கடைசி நாளில் மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
- அந்த நேரத்தில், புதிய நிதியாண்டின் முதல் மூன்று மாதங்களுக்கான செலவினங்களுக்கு அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்தது.
- அதே நேரத்தில் முழு ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டும் பின்னர் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
- 2017 ஆம் ஆண்டு, மத்திய அரசு ஒரு பெரிய மாற்றத்தைச் செய்ய முடிவு செய்தது.
- நிதியமைச்சர் அருண் ஜெட்லி பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் பாரம்பரியத்தைத் தொடங்கினார்.
- இது மார்ச் மாத இறுதிக்குள் பட்ஜெட்டுக்கு நாடாளுமன்றத்தின் ஒப்புதல் கிடைத்ததை உறுதி செய்தது.
- அதாவது புதிய நிதியாண்டு தொடங்குவதற்கு முன்பே அனைத்து நடைமுறைகளும் முடிக்கப்பட்டன.
எப்படியும், சிறப்பு சந்தர்ப்பங்களில் நாடாளுமன்ற அமர்வுகள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஏற்கனவே நடந்துள்ளன. உதாரணத்திற்கு 2020 ஆம் ஆண்டு கோவிட்-19 தொற்றுநோய் காலம், மே 13, 2012 அன்று நாடாளுமன்ற முதல் அமர்வின் 60 வது ஆண்டு நிறைவு போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் நாடாளுமன்றம் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கூடியது.
