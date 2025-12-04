English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Budget 2026: பட்ஜெட்டில் பழைய வரி முறைக்கு முற்றுப்புள்ளியா? நிபுணர்களின் கருத்தென்ன?

Budget 2026: பட்ஜெட்டில் பழைய வரி முறைக்கு முற்றுப்புள்ளியா? நிபுணர்களின் கருத்தென்ன?

Budget 2026: இன்னும் சுமார் 2 மாதங்களில் மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. இதில் பழைய வரி முறை நிறுத்தப்படுமா? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 4, 2025, 04:36 PM IST
  • 2026 பட்ஜெட்டில் பழைய வரிவிதிப்பு முறையை அரசாங்கம் ரத்து செய்யுமா?
  • இப்போது பழைய முறையை அகற்றுவது இடையூறுகளை ஏற்படுத்துமா?
  • கட்டம் கட்டமாக, கட்டாயப்படுத்தப்படாத மாற்றம் தேவை.

Budget 2026: பட்ஜெட்டில் பழைய வரி முறைக்கு முற்றுப்புள்ளியா? நிபுணர்களின் கருத்தென்ன?

Union Budget 2026: 2026 பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மோடி 3.0 அரசாங்கத்தின் மூன்றாவது மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வார். ஒவ்வொரு பட்ஜெட்டிலும் இருப்பது போலவே, இந்த முறையும், பெரும்பாலான ஊகங்கள் சாத்தியமான வரி வகை மாற்றங்களைச் சுற்றியே உள்ளன. இந்த முறை அனைவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு விஷயத்தில் ஒத்துப்போகிறார்கள். இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில் பழைய வரி முறையை முற்றிலுமாக ரத்து செய்வதாக அரசு அறிவிக்கலாம் என்ற யூகம் அனைவருக்கும் உள்ளது.

Old Tax Regime: பழைய வரி முறை நீக்கப்படுமா?

2026–27 மத்திய பட்ஜெட்டில் பழைய வரி முறை நீக்கப்படுமா? இது இந்த ஆண்டு சாத்தியமா? பழைய வரி முறையில் இருக்கும் வரி செலுத்துவோர் என்ன செய்ய வேண்டும்? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மத்திய பட்ஜெட் 2026-27

மத்திய பட்ஜெட் 2026-27 -க்கு முன்னதாக, அரசாங்கம் பழைய வரி முறையை படிப்படியாக நீக்கக்கூடும் என்ற ஊகம் தீவிரமடைந்துள்ளது. பெரும்பாலான வரி செலுத்துவோர் ஏற்கனவே புதிய, எளிமையான முறைக்கு மாறிவிட்ட நிலையில் இதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் பிரகாசமாகத் தெரிகின்றன.

2024–25 நிதியாண்டில் சுமார் 9.19 கோடி வருமான வரி கணக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டதாக அதிகாரப்பூர்வ தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த எண்ணிக்கை 2025–26 நிதியாண்டில் கிட்டத்தட்ட 10 கோடி தாக்கல்களாக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த பட்ஜெட்டில், புதிய வரி முறையின் கீழ், மத்திய அரசு ரூ.12 லட்சம் வரையிலான வருமானத்தை வரியிலிருந்து விலக்கியது. இந்த பெரிய நிவாரணத்திற்குப் பிறகு கிட்டத்தட்ட 75% வரி செலுத்துவோர் ஏற்கனவே புதிய வரி முறைக்கு மாறிவிட்டதாக அரசாங்கம் குறிப்பிட்டிருந்தது. இந்த எண்ணிக்கை இப்போது 80% ஐத் தாண்டியிருக்கும் என்று எளிதாகக் கருதலாம்.

புதிய வரிவிதிப்பு முறையில் ஏற்கனவே இவ்வளவு பெரும்பான்மை உள்ள நிலையில், 2026 பட்ஜெட்டில் பழைய வரிவிதிப்பு முறையை அரசாங்கம் ரத்து செய்யுமா? அதற்கு வாய்ப்பு குறைவாகவே உள்ளதாக நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். அதற்கான காரணங்களை இங்கே காணலாம்.

இந்தியாவின் சேமிப்பு அமைப்பு இன்னும் பழைய வரிவிதிப்பைச் சார்ந்துள்ளது

பழைய வரிவிதிப்பு முறை நீண்ட காலமாக இந்தியாவின் வீட்டு சேமிப்புக்கு முதுகெலும்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. பிரிவு 80C, 80D மற்றும் 24(b) போன்ற வரி விலக்குகள் மக்களை PPF, EPF, ஆயுள் காப்பீடு, ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் மற்றும் வீட்டு உரிமையை நோக்கி வழிநடத்தியுள்ளன. இந்த சலுகைகளை திடீரென நீக்குவது "இந்தியாவின் சேமிப்பு விகிதத்தை பலவீனப்படுத்தக்கூடும். மேலும் இதனால் லட்சக்கணக்கான மக்களின் ஓய்வூதியத் திட்டமிடல் ஆபத்தை எதிர்கொள்லலாம்.

நடுத்தர வர்க்க பணப்புழக்கங்கள் வரி தொடர்பான திட்டங்களைச் சுற்றி கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன

பலர் நீண்ட கால வீட்டுக் கடன்கள், காப்பீட்டுக் கொள்கைகள் மற்றும் ஓய்வூதிய திட்டங்களை வரிச் சலுகைகளை மனதில் கொண்டு வாங்கியுள்ளதாக நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். பழைய வரி முறையை திடீரென ரத்து செய்வது, இந்த திட்டமிடலை சீர்குலைத்து அதிருப்தியை உருவாக்கக்கூடும். சம்பள வர்க்க வரி செலுத்துவோர், குறிப்பாக 80C அல்லது HRA சலுகைகளை நம்பியிருப்பவர்கள், புதிய வரி முறை மலிவானதாக தோன்றினாலும், வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வரிச் சுமை அதிகரிப்பதை உணரக்கூடும்.

இரட்டை அமைப்பு நிலைத்தன்மையை பராமரிக்க உதவுகிறது

இரண்டு வரி முறைகளையும் செயலில் வைத்திருப்பது ஒட்டுமொத்த நம்பிக்கையை பராமரிக்க உதவும். புதிய வரிமுறை நுகர்வை அதிகரிக்கிறது, அதே நேரத்தில் பழைய வரி முறை ஒழுக்கமான சேமிப்பை ஆதரிக்கிறது. இரட்டை கட்டமைப்பு, பொருளாதாரத்தில் திடீர் அதிர்ச்சிகளைத் தவிர்க்கும். 

பழைய வரி முறையை அகற்றுவதன் நிர்வாக மற்றும் சட்ட சிக்கல்கள்

வருமான வரித் துறை ஏற்கனவே இரண்டு வரி முறைகளின் கீழும் வருமானங்களை சுமுகமாக கையாள்கிறது. பழைய வரி முறையை அகற்றுவதற்கு வருமான வரிச் சட்டத்தின் பல பிரிவுகளைத் திருத்த வேண்டியிருக்கும். மேலும் ஏற்கனவே உள்ள விலக்குகளின் அடிப்படையில் நிதிகளைத் திட்டமிட்ட வரி செலுத்துவோருக்கு இது சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும். 

கட்டம் கட்டமாக, கட்டாயப்படுத்தப்படாத மாற்றம் தேவை

அரசாங்கம் இதுவரை அனைத்து மாற்றங்களையும் யதார்த்தமான வழியில் கொண்டுவந்துள்ளது. மிகவும் எளிய வழியில் அரசு புதிய வரி முறையை டீஃபால்ட் முறையாக மாற்றியது, விகிதங்களைக் குறைத்தது ரிபேட்களை விரிவுபடுத்தியது. அதே போன்ற சீரான, அவசரம் இல்லாத அணுகுமுறைதான் இதிலும் தேவை என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.

இப்போது பழைய முறையை அகற்றுவது இடையூறுகளை ஏற்படுத்துமா?

இப்போது திடீரென பழைய முறையை அகற்றுவது வரி செலுத்துவோர் மத்தியில் அமைதியின்மையை உருவாக்கக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். கிட்டத்தட்ட 80% வரி செலுத்துவோர் புதிய வரி விதிப்பு முறைக்கு மாறியிருந்தாலும், பொருளாதார, சமூக மற்றும் நிர்வாக காரணிகளின் கலவையால் அரசாங்கம் பழைய முறையை உடனடியாக திரும்பப் பெற வாய்ப்பில்லை என்றே கூறப்படுகின்றது. எனினும், நிதி அமைச்சகம் இதில் என்ன முடிவெடுக்கும் என்பதை தெரிந்துகொள்ள இன்னும் சில நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டி வரலாம்.

