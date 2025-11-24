English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இல்லத்தரசிகளுக்கு ஷாக்! உயரும் கேஸ் சிலிண்டர் விலை? காரணம் என்ன?

இல்லத்தரசிகளுக்கு ஷாக்! உயரும் கேஸ் சிலிண்டர் விலை? காரணம் என்ன?

இந்தியாவில் கேஸ் சிலிண்டர் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிர்ணயித்து வருகறிது. சர்வதேச சந்தை நிலவரம்,  கச்சா எண்ணெய் விலை, அமெரிக்கா டாலருக்கு எதிரான இந்தியா ரூபாய் மதிப்பு உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்படையில் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கேஸ் சிலிண்டர் விலையை நிர்ணயித்து வருகிறது. இந்தியாவை பொறுத்தவர, பாரத் பெட்ரோலியம்,  இந்தியன் ஆயில், இந்துஸதான் பெட்ரோலியம் ஆகிய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கேஸ் சிலிண்டர் விலை நிர்ணயம் செய்து வருகிறது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 24, 2025, 11:20 AM IST
இல்லத்தரசிகளுக்கு ஷாக்! உயரும் கேஸ் சிலிண்டர் விலை? காரணம் என்ன?

Central Government Likely To Increase LPG Gas Cylinder Price: இந்தியாவில் கேஸ் சிலிண்டர் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிர்ணயித்து வருகறிது. சர்வதேச சந்தை நிலவரம்,  கச்சா எண்ணெய் விலை, அமெரிக்கா டாலருக்கு எதிரான இந்தியா ரூபாய் மதிப்பு உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்படையில் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கேஸ் சிலிண்டர் விலையை நிர்ணயித்து வருகிறது. இந்தியாவை பொறுத்தவர, பாரத் பெட்ரோலியம்,  இந்தியன் ஆயில், இந்துஸதான் பெட்ரோலியம் ஆகிய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கேஸ் சிலிண்டர் விலை நிர்ணயம் செய்து வருகிறது.  

உயரப்போகும் கேஸ் சிலிண்டர் விலை?

மாதந்தோறும் 1ஆம் தேதி கேஸ் சிலிண்டர் விலை மாற்றப்பட்டு வருகிறது. இந்த விலை மாற்றம் பொதுமக்கள் மற்றும் வணிகர்களுக்கு நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது என்றே சொல்லலாம்.  19 கிலோ எடை கொண்ட கேஸ் சிலிண்டர் விலையில் அவ்வப்போது ஏற்ற, இறக்கத்தோடுட இருந்து வரும் நிலையில்,  14 கிலோ எடை கொண்ட, வீட்டு உபயோக கேஸ் சிலிண்டர் விலை மாற்றமில்லை. 

தற்போதைய நிலவரப்படி,  வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை ரூ.868க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.  இந்த நிலையில் தான், தற்போது இல்லத்தரிசிகளுக்கு அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்க்ள வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, 2026ஆம் ஆண்டு  புத்தாண்டுக்குள் கேஸ் சிலிண்டர் விலை உயரக் கூடும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. எல்பிஜி சிலிண்டர்களுக்கான மானிய இழப்பால் எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் நிதி ரீதியாக பெரும் இழப்பை சந்தித்து வருகிறது. ந்த நிறுவனங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள இழப்புகள் தற்போது ரூ.53,700 கோடியாக உள்ளது.

காரணம் என்ன?

செப்டம்பர் 2025 இறுதிக்குள் மொத்த இழப்புகள் ரூ.53,700 கோடியாக உள்ளன. இந்த நிறுவனங்கள் 12 சமமான மாதாந்திர தவணைகளில் அரசிடம் இருந்து ரூ.30,000 கோடி எல்பிஜி மானியத்தைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. இந்த தவணைகள் நவம்பர் இறுதியில் தொடங்கும். மானிய  விவரம் வெளியானவுடன் வருவாயாக பதிவு செய்யப்படும். இது  இந்த நிறுவனங்களுக்கு நிவாரணத்தை அளிக்கும் என்றாலும், விலை உயர்வுக்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.

எல்பிஜி வாங்குவதற்கான செலவு சில்லறை விலையை விட அதிகமாக இருக்கும்போது ஏற்படும் இழப்பை மீட்டெடுக்க கேஸ் சிலிண்டர் விலையை உயர்த்தலாம் என கூறப்படுகிறது.  எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் (OMCs) எதிர்கொள்ளும் பெரும் நிதி இழப்புகளைக் கருத்தில் கொண்டு விலை உயர்வு தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.

ONGC மற்றும் GAIL போன்ற மேல்நிலை நிறுவனங்கள் கூட தேவை மற்றும் உற்பத்தி இலக்குகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.  அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட ரூ.30,000 கோடி மானியம் ஓரளவு நிவாரணத்தை மட்டுமே அளிக்கும். இருப்பினும், நிறுவனங்களால் ஏற்படும் மொத்த இழப்பு ரூ.53,700 கோடி ஆகும். எனவே, ஈடுகட்ட  2026 புத்தாண்டுக்குள்  எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் விலை உயரக் கூடும் என சொல்லப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: EPFO : PF கணக்கில் வரப்போகும் மிகப்பெரிய மாற்றம்! முக்கிய அப்டேட்

 

மேலும் படிக்க: இனி ரூ.10 லட்சம்! மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்.. ஆயுஷ்மான் திட்டத்தில் மேஜர் மாற்றம்!

