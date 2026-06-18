/நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் இனி பென்ஷன்: புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம்.... மாஸ் கட்டும் மத்திய அரசு

Universal Pension Scheme: நாட்டின் பெருமளவிலான மக்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக, தொழிலாளர் நல அமைச்சகம் ஒரு புதிய 'அனைவருக்குமான ஓய்வூதியத் திட்டத்தை' (Universal Pension Plan) பரிசீலித்து வருகிறது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) கீழ் நவீன மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மை கொண்ட ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பை அறிமுகப்படுத்துவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.
முறைசார் மற்றும் முறைசாராத் துறை சார்ந்த தொழிலாளர்கள் என அனைவருக்கும் ஏற்ற வகையிலும், அனைவரையும் உள்ளடக்கியதாகவும், எளிதாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய வகையிலும் (portable) இந்த ஓய்வூதியச் சேமிப்புத் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்மொழியப்பட்ட இந்தக் கட்டமைப்பு EPFO-வுடன் இணைக்கப்பட்ட ஓய்வூதியப் பலன்களை அனைத்துத் தொழிலாளர்களுக்கும் விரிவுபடுத்தக்கூடும் என பிசினஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அறிக்கை தெரிவிக்கின்றது. இதில் முறைசார் மற்றும் முறைசாராத் துறைகளைச் சேர்ந்தவர்கள் அடங்குவர். இதன் மூலம் பரந்த அளவிலான நிதிச் சேர்க்கை (financial inclusion) ஊக்குவிக்கப்படும்.
ஓய்வூதியக் கணக்குகள் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தையும் சார்ந்திருக்காது. அவை 'யுனிவர்சல் அக்கவுண்ட் நம்பர்' (UAN) எனப்படும் பொதுவான கணக்கு அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் வேலை மாற்றம் அல்லது வேலை இல்லாத இடைவெளிகளின் போதும் கணக்கின் தொடர்ச்சி உறுதி செய்யப்படும்.
சுமார் 60 வயது என்ற ஓய்வு வயதை அடையும்போது, சந்தாதாரர்கள் தங்கள் சேமிப்பில் ஒரு பகுதியை மொத்தத் தொகையாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மாற்றாக, 'ஆனுவிட்டி' (annuity) எனப்படும் வருடாந்திர வருமானத் திட்டத்தின் மூலம் வழக்கமான ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதையும் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இதன் மூலம் ஓய்வுக்குப் பிறகு நிலையான வருமானம் கிடைக்கும். சந்தாதாரரின் விருப்பம் மற்றும் நிதித் தேவைகளைப் பொறுத்து, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு இந்த வருமானப் பெறும் முறையைத் தேர்வு செய்யலாம்.
EPFO பகுதியளவு பணத்தை எடுக்க அனுமதிக்கக்கூடும். இருப்பினும், நீண்ட கால ஓய்வூதிய வருமானத்தை உறுதி செய்வதற்காகச் சேமிக்கப்பட்ட நிதியில் ஒரு பகுதி ஒதுக்கப்பட்டுத் தக்கவைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அமைப்பு 'தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை' (NPS) ஒத்திருக்கும். அதில் ஓய்வுக்குப் பிறகு நிலையான வருமானத்தை வழங்குவதற்காகச் சேமிப்பின் ஒரு பகுதி தனியாக ஒதுக்கி வைக்கப்படுகிறது.
இந்த புதிய கட்டமைப்பு, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF), ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS), தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பு (NPS) மற்றும் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் (APY) போன்ற ஏற்கனவே உள்ள திட்டங்களுடன் இணைந்து செயல்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது ஓய்வூதியம் தொடர்பான ஒரு ஒருங்கிணைந்த மற்றும் சீரான சூழலை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
முறைப்படுத்தப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு அப்பால் ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பை விரிவுபடுத்த அரசாங்கம் முயலும் வேளையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) போன்ற திட்டங்கள் முதன்மையாக முறைசார் துறையில் உள்ள சம்பளம் பெறும் தொழிலாளர்களுக்கு சேவை செய்யும் அதே வேளையில், இந்தியாவின் தொழிலாளர் சக்தியில் ஒரு பெரிய பங்கு நிறுவன ஓய்வூதிய சேமிப்புகளுக்கு வெளியே உள்ளது. இந்த புதிய திட்டம் அவர்களையும் ஓய்வூதிய பாதுகாப்பில் உள்ளடக்கும் என நம்பபப்டுகின்றது.