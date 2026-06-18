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நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் இனி பென்ஷன்: புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம்.... மாஸ் கட்டும் மத்திய அரசு

Universal Pension Scheme: இனி அனைவருக்கும் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்! முறைசார் மற்றும் முறைசாராத் துறை சார்ந்த தொழிலாளர்கள் என அனைவருக்கும் ஏற்ற வகையிலும், அனைவரையும் உள்ளடக்கியதாகவும், எளிதாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய வகையிலும் புதிய ஓய்வூதியச் சேமிப்புத் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 18, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:50 PM IST
நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் இனி பென்ஷன்: புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம்.... மாஸ் கட்டும் மத்திய அரசு
Image Credit: Universal Pension Scheme (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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