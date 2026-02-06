UPI பண பரிவர்த்தனைகளுக்கு புது ரூல்ஸ்! இனி ‘இந்த’ சிரமம் எல்லாம் இருக்காது..

UPI 2026 New Rules : இந்தியாவை பொறுத்தவரை, இப்போது UPI சேவைகள், எல்லையே இல்லாமல் இருக்கின்றன. பர்ஸில் பணம் எடுக்காமல் நாம் தைரியமாக வெளியில் செல்ல இந்த UPI பேமண்ட் வசதி உதவுகிறது. இதில் பர்சனல் ஆக பிறருக்கு பணம் அனுப்ப மட்டுமல்ல, ப்ரீமியம் தொகை செலுத்த, வெளியில் ஏதேனும் பொருள் வாங்க என அனைத்திற்கும் UPI தேவைப்படுவதாகவும், பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் இருக்கிறது.
எவ்வளவு நாட்களுக்கு இந்த இலவச சேவை?
இப்போதைக்கு, இந்த UPI பண பரிவர்த்தனைகள் உள்ளிட்ட சேவைகளை மக்கள் இலவசமாகவே பயன்படுத்தி வருகின்றன. ஆனால், இது இன்னும் எத்தனை வருடங்களுக்கு தொடரும் என்பது பெரிய கேள்விதான். தற்போது, இந்த UPI சேவைகளுக்கான கட்டணத்தை மத்திய அரசுதான் ஏற்றுக்கொண்டு வருகிறது. மக்களின் மீது இந்த நிதி சுமை விழுமா என்கிற அச்சம், ஒவ்வொரு முறை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் உரையை வாசிக்கும் போதும் எழுகிறது.
2026-2027ஆம் நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட், கடந்த பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இதில், ரூபே டெபிட் கார்ட் பரிவர்த்தனை, யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கான பட்ஜெட், சுமார் ரூ.2000 கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. முந்தைய பட்ஜெட், இதை விட குறைவான தொகை மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால், யுபிஐ சேவைகளை நாம் இலவசமாக பெற முடியும் என்பது மக்களின் கருத்தாக இருக்கிறது.
புது ரூல்ஸ்!
UPI-ல் பலவித புது ரூல்ஸ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இந்த விதிகள், பண பரிவர்த்தனைகளை விரைவில் முடிப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. அதாவது, 10 வினாடிகளுக்குள் பரிவர்த்தனை இனி முடிந்து விடுமாம். இதற்கு முன்பு இந்த நேர வரம்பு, 30 வினாடியாக இருந்தது. இதனால், பணம் நேரம் கடந்து பரிவர்த்தனை ஆவதையோ, செல்லாமல் இருப்பதையோ தவிர்க்கலாம்.
UPI ஐடிக்கள் முடக்கம்!
பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக, நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கும் செயலற்ற ஐடிக்களை முடக்க, அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. பல மாதங்களாக செயல்பாட்டில் இல்லாமலிருக்கும் ஐடிக்களை அரசு முடக்க இருக்கிறது. இதை மீண்டும் செயல்படுத்த வேண்டுமென்றால், மீண்டும் இதனை முதலில் இருந்து சரி பார்த்து தொடங்க வேண்டும்.
Autopay ஆப்ஷனில் புது மாற்றம்!
இதற்கு முன்னர், ஓடிடி அல்லது வேறு ஏதேனும் கட்டணத்திற்கு தானியங்கி கட்டணம், அதாவது Autopay கட்டணத்தை முடக்குவது கடினமாக இருக்கும். இப்போது அதற்கும் சில மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இதில் எப்போது அந்த கட்டணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றாலும் செய்யலாம்.
அதே போல, ஒரு நாளைக்கு 1 லட்சம் வரை மட்டுமே இனி UPI மூலம் பணப்பரிவர்த்தனை செய்ய முடியும். மருத்துவமனை மற்றும் கல்வி நிலையங்கள் உள்ளிட்ட சில நிறுவனங்களில் மட்டும் ரூ.5 லட்சம் வரை பணம் செலுத்தலாம். அதா சமயத்தில், காப்பீட்டு பிரீமியங்கள் மற்றும் மூலதன சந்தை முதலீடுகளுக்கு ₹10 லட்சம் வரை வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏன் இந்த புது மாற்றம்?
இந்தியாவின் UPI பரிமாற்றங்களானது, இப்போது பெரிய பிராண்டாக மாறியிருக்கிறது. இதனால், இதன் பணப்பரிவர்த்தனைகளில் பாதுகாப்பையும் வேகத்தையும் அதிகரிப்பது அவசியம் ஆகும். உலகளாவிய கட்டண சந்தையில் இந்தியா 49% பங்குகளை கொண்டு, முதலிடத்தில் இருக்கிறது. இதனால், பாதுகாப்புகளை மேலும் உறுதிப்படுத்த, இப்படிப்பட்ட மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
