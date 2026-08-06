/Explained: இனி யுபிஐ பரிவர்த்தனைக்கு கட்டணமா? ஷாக்கில் கூகுள் பே, போன் பே வாடிக்கையாளர்கள்.. முழு விவரம்

UPI Explained: இந்தியாவில் டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனை மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது யுபிஐ (UPI) சேவை. பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக யுபிஐ சேவை மாறியுள்ளது. சிறிய டீக்கடை முதல் பெரிய வணிக நிறுவனங்கள் வரை பெரும்பாலான பணப் பரிவர்த்தனைகள் தற்போது யுபிஐ மூலமாகவே நடைபெற்று வருகின்றனது.
தேசிய கொடுப்னவு கழகம் (NPCI) உருவாக்கிய இந்த சேவை, வங்கி கணக்கில் இருந்து மற்றொரு வங்கி கணக்கிற்கு சில நொடிகளிலேயே பாதுகாப்பாக பணத்தை அனுப்பவும் பெறவும் வழிவகுக்கிறது. ஸ்மார்ட்போன் மற்றும் இணைய வசதி இருந்தாலே, எந்த நேரத்தில் எளிதாக பணப் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ள முடியும் என்பதால் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஓர் அங்கமாக மாறியுள்ளது.
பணத்தை கையில் வைத்துச் செல்ல வேண்டிய அவசியத்தைக் குறைத்து, வேகமான மற்றும் எளிமையான பரிவர்த்தனை முறையை அறிமுகப்படுத்திய யுபிஐ, இந்தியாவில் டிஜிட்டல் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது. இதனால் ஆண்டுதோறும் யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கையும் மதிப்பும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
இந்தியா மட்டுமின்றி, மற்ற நாடுகளிலும் நாம் யுபிஐ சேவையை பயன்படுத்தலாம். மத்திய அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. என்னென்ன நாடுகள் என்று பார்ப்போம்.
|நாடுகள்
|துவங்கப்பட்ட ஆண்டு
|பூட்டான்
|2021
|சிங்கப்பூர்
|2024
|ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
|2023
|பிரான்ஸ்
|2024
|மொரிஷிய்ஸ்
|2024
|இலங்கை
|2024
|கத்தார்
|2024
|கிரீஸ்
|2026
|கம்போடியா
|2026
இந்தியாவின் யுபிஐ சேவையை வெளிநாடுகளில் பயணம் செய்யும் இந்தியர்கள் கியூஆர் (QR) குறியீடுகள் மூலம் பணம் செலுத்த இச்சேவை உதவுகிறது. வெளிநாடுகளில் யுபிஐ பயன்படுத்த உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் அனைத்துலகப் பரிவர்த்தனை (International UPI) சேவையை முன்கூட்டியே செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் கூகுள் பே, போன் பே மூலம் பணப் பரிவர்த்தனை செய்யலாம்.
இதனை மக்கள் இலவசமாக செய்து வந்த நிலையில், தற்போது அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, யுபிஐ செயலிகள் மூலம் ரூ.2000க்கு மேல் செலுத்தப்படும் பரிவர்த்தனைகளுககு கட்டணம் வசூலிக்க மத்திய அரசு அனுமதி அளிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன. இது மக்கள் மத்தியில் பீதியை ஏற்படுத்தியது.
யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு தற்போது விதிக்கப்படாத Merchant Discount Rate (MDR) எனப்படும் வணிகர் சேவைக் கட்டணத்தை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்த மத்திய அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இதனால், இனி யுபிஐ மூலம் பணம் செலுத்தும் வாடிக்கையாளர்களும் கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
Merchant Discount Rate (MDR) என்பது, வணிகர்கள் (Merchants) டிஜிட்டல் கட்டண சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதற்காக வங்கிகள் மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனை சேவை வழங்குநர்களுக்கு (Payment Processors) செலுத்தும் சேவைக் கட்டணமாகும். பொதுவாக எம்டிஆர் கட்டணத்தில் இன்டர்சேஞ்ச் கட்டணம் (Interchange Fee), செயலாக்கக் கட்டணம் (Processing Charge), நெட்வொர்க் கட்டணம் (Network Fee), வரி (Tax) ஆகிய நான்கு இருக்கும்.
இன்டர்சேஞ்ச் கட்டணம் என்பது கிரெடிட் அல்லது டெபிட் கார்டை வழங்கிய வங்கிக்கு செலுத்தப்படும் தொகையாகும். செயலாக்கக் கட்டணம் என்பது Razorpay, PayU, CCAvenue, BillDesk போன்ற கட்டண சேவை வழங்குநர்கள் அல்லது பேமெண்ட் கேட்வே நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. நெட்வொர்க் கட்டணம் என்பது Visa, Mastercard மற்றும் இந்திய தேசிய கொடுப்பனவு கழகம் (NPCI) போன்ற கட்டண நெட்வொர்க் நிறுவனங்களுக்கு செலுத்தப்படுகிறது. இதனுடன், சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) அரசுக்கு செலுத்தப்படுகிறது.
2020 முதல், யுபிஐ (UPI) மற்றும் RuPay டெபிட் கார்டு மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு MDR கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. எனவே, தற்போது யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு MDR கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால், மற்ற டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு பரிவர்த்தனைகளுக்கு MDR கட்டணம் நடைமுறையில் உள்ளது.
இதுவரை, UPI பரிவர்த்தனைகளுக்கு MDR கட்டணம் விதிப்பது தொடர்பாக மத்திய அரசு எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. இந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதியான இன்று மக்களவையில் புதிய மசோதா கொண்டு வரப்பட்டது. அதாவது, தற்போது நடைமுறையில் உள்ள Payment and Settlement Systems Act, 2007-ன் படி, வருமான வரிச் சட்டம், 1961-இன் பிரிவு 269SU-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மின்னணு கட்டண முறைகளுக்கு வங்கிகள் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது இந்த இரண்டு சட்டத்தில் தான் திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
இந்த இரண்டு சட்டங்களின் காரணமாகவே தற்போது UPI மற்றும் RuPay டெபிட் கார்டு பரிவர்த்தனைகளுக்கு MDR கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதில்லை. அரசு வட்டாரத் தகவல்களின்படி, திருத்தச் சட்டத்தின்படி, ஆண்டுக்கு ரூ.1 கோடி முதல் ரூ.1.5 கோடிக்கு மேல் வருவாய் ஈட்டும் பெரிய வணிகர்களுக்கு மட்டுமே, அதிலும் ரூ.2,000-க்கு மேற்பட்ட UPI பரிவர்த்தனைகளுக்கு மட்டும் MDR கட்டணம் விதிக்கப்படலாம் என ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், UPI பரிவர்த்தனைகளுக்கு பரிவர்த்தனை மதிப்பில் 0.25% முதல் 0.40% வரை MDR கட்டணம் விதிப்பது குறித்தும் அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தற்போது யுபிஐ பயன்படுத்தும் மக்கள் இனி பரிவர்த்தனை இலவமசாக கிடைக்காது என நினைக்கின்றனர். தற்போது வெளியான தகவலின்படி, எம்டிஆர் கட்டணம் குறிப்பிட்ட சில பரிவர்த்தனைகளுக்கு மட்டுமே விதிக்கப்படலாம். இதுகுறித்து மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை.
தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு மாநிலங்களவையின் ஒப்புதலை புதிய மசோதா எதிர்நோக்கியுள்ளது. அதிலும் நிறைவேற்றப்பட்டால் யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் விதிக்கப்படலாம். அதே நேரத்தில், பெரும்பாலான யுபிஐ UPI பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் விதிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவாகவே இருப்பதாக நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
ஏனெனில், டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை ஊக்குவிப்பதும், நிதி சேவைகளை அனைவருக்கும் எளிதில் கிடைக்கச் செய்வதும் மத்திய அரசின் முக்கிய நோக்கமாகும். எனவே, பொதுமக்கள் மீண்டும் ரொக்கப் பரிவர்த்தனையை நோக்கி திரும்பும் நிலையை உருவாக்கும் வகையில், அனைத்து UPI பரிவர்த்தனைகளுக்கும் கட்டணம் விதிக்கும் முடிவை அரசு எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு எனக் கூறப்படுகிறது.