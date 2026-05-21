/UPI மூலம் பிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் வசதி: இதற்கான வழிமுறை என்ன? முக்கிய அப்டேட்

EPFO Latest Update: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. UPI கட்டண வாயில் வழியாக ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதியை (EPF) திரும்பப் பெறும் வசதி விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு வர உள்ளது.
EPF withdrawals via UPI: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு வரும் வாரங்களில் முக்கிய செய்திகள் கிடைக்கவுள்ளன. அவற்றில் முக்கியமான அம்சங்களாக பார்க்கப்படுவது ATM மற்றும் UPI மூலம் பிஎஃப் தொகையை எடுக்கும் வசதியாகும். UPI மூலம் பணம் எடுக்கும் செயல்முறை பற்றிய முக்கிய செயல் விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
UPI கட்டண வாயில் (Payment Gateway) வழியாக ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதியை (EPF) திரும்பப் பெறும் வசதி விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு வர உள்ளது. ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) சந்தாதாரர்கள் குறித்துப் பேசிய தொழிலாளர் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா, இந்த வசதிக்கான சோதனைப் பணிகள் நிறைவடைந்துவிட்டதாகவும், தற்போது சேவை வழங்கலின் தரத்தை மேம்படுத்த EPFO பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் புதன்கிழமையன்று செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.
"உறுப்பினர்கள் UPI கட்டண வாயிலைப் பயன்படுத்தி தங்கள் EPF (ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி) தொகையைத் திரும்பப் பெறும் வசதிக்கான சோதனைகளை நாங்கள் நிறைவு செய்துவிட்டோம். இவ்வாறு திரும்பப் பெறப்படும் தொகை, உறுப்பினரின் வங்கிக் கணக்கிற்கே நேரடியாக மாற்றப்படும்," என்று அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா செவ்வாய்க்கிழமையன்று கூறினார்.
EPF தொகையின் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தை முடக்கி வைத்தும் (frozen), எஞ்சிய பெரும்பகுதியை UPI வாயிலாக வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றித் திரும்பப் பெறும் வகையிலும் ஒரு திட்டத்தை தொழிலாளர் அமைச்சகம் செயல்படுத்தி வருகிறது. ஏழு கோடிக்கும் அதிகமான உறுப்பினர்களுக்குப் பயனளிக்கக்கூடிய இந்த அமைப்பைச் சீராகச் செயல்படுத்தும் நோக்கில், தற்போது இதில் உள்ள மென்பொருள் சார்ந்த தொழில்நுட்பக் குறைபாடுகளை (software glitches) சரிசெய்யும் முயற்சியில் EPFO ஈடுபட்டு வருகிறது.
EPFO 3.0 -வின் ஒரு அங்கமாக இந்த மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன.
EPFO 3.0 அம்சங்களைப் பெறுவதற்கு, சந்தாதாரர்களுக்குப் பின்வருவன தேவைப்படலாம்:
|விவரம்
|அம்சம்
|UAN
|செயலில் உள்ள 'Universal Account Number'
|ஆதார் எண்
|UAN உடன் இணைக்கப்பட்ட ஆதார் எண்
|வங்கிக் கணக்கு
|புதுப்பிக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் IFSC குறியீடு
|மொபைல் எண்
|OTP சரிபார்ப்பிற்காகப் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்
|KYC
|முழுமையான KYC விவரங்கள்
உறுப்பினர்களுடனான தகவல் தொடர்பை மேம்படுத்தவும், EPFO சேவைகளை இன்னும் எளிதாகவும் விரைவாகவும் அணுகக்கூடிய வகையில் மாற்றவும், WhatsApp சேவையைப் பயன்படுத்த EPFO திட்டமிட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார்.
தகவல் பரிமாற்றங்களுக்கு WhatsApp தளத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான முக்கியக் காரணங்களில் ஒன்று, பெரும்பாலான மொபைல் பயனர்கள் இத்தளத்தையே பயன்படுத்தி வருவதுதான். இத்திட்டத்தின் கீழ், உறுப்பினர்கள் EPFO-வுடனான உரையாடலைத் தொடங்க, பாதுகாப்பு மற்றும் நம்பகத்தன்மையை உறுதிசெய்யும் வகையில் 'பச்சை நிற டிக்' குறியீட்டுடன் சரிபார்க்கப்பட்ட, EPFO-வின் பதிவு செய்யப்பட்ட WhatsApp எண்ணிற்கு 'Hello' என டைப் செய்து அனுப்பினால் போதுமானது. மேலும், EPFO-வில் தாங்கள் பதிவு செய்துள்ள மொபைல் எண்ணிலேயே, EPFO-விடமிருந்து வரும் செய்திகளைப் பெற்றுக்கொள்ளவும் அவர்கள் தேர்வு செய்துகொள்ளலாம்.
EPFO 3.0 இந்த மாத இறுதிக்குள் அமல்படுத்தப்படும் என கூறப்படுகின்றது.
UPI மூலம் பணம் எடுக்கும் வரம்பு ஏற்கனவே இருந்த ₹1 லட்சத்திலிருந்து ₹5 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
UPI மூலம் பிஎஃப் பணம் எடுக்கும் வசதி, PF பணத்தை எடுப்பதை விரைவுபடுத்துவதோடு, ஆவணப் பணிகளையும் குறைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.