யுபிஐ பரிவர்த்தனை வரம்பு: ஒரு நாளில் கட்டணம் இல்லாமல் எத்தனை பரிவர்த்தனை செய்யலாம்?

UPI Transaction Limits: இந்தியாவில் யுபிஐ பணப்பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் இருப்பதால், எவ்வளவு தொகைக்கு மேல் பரிவர்த்தனை செய்தால் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்ற தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 30, 2025, 07:03 PM IST
  • யுபிஐ தினசரி பணப் பரிவர்த்தனைகள்
  • தினசரி பரிவர்த்தனைக்கு லிமிட் உள்ளது
  • அதிகரித்தால் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்

UPI Transaction Limits: இன்றைய நவீன காலத்தில் யுபிஐ (Unified Payments Interface) நம்முடைய அன்றாட பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு மிகவும் இன்றியமையாத ஒரு கருவியாக மாறிவிட்டது. கடைகளில் டீ குடிப்பதில் இருந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங் செய்வது வரை அனைத்தையும் நொடிப்பொழுதில் யுபிஐ மூலம் செய்துவிட முடியும். ஆனால், ஒரு நாளைக்கு யுபிஐ மூலம் எத்தனை பரிவர்த்தனைகள் செய்ய முடியும், மற்றும் எவ்வளவு தொகை வரை அனுப்ப முடியும் என்று நீங்கள் யோசித்திருக்கிறீர்களா? இதைப் பற்றிய விரிவான தகவல்களை இங்கே காணலாம்.

யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கான பொதுவான வரம்புகள்

பொதுவாக, ஒரு தனிநபர் ஒரு நாளைக்கு யுபிஐ மூலம் அதிகபட்சமாக ரூ. 1 லட்சம் வரை பரிவர்த்தனை செய்யலாம். இந்த வரம்பு ஒருவருக்கு பணம் அனுப்புதல் (P2P - Person to Person) மற்றும் வியாபாரிகளுக்கு பணம் செலுத்துதல் (P2M - Person to Merchant) ஆகிய இரண்டுக்கும் பொருந்தும். இந்த வரம்பை மீறும்போது பரிவர்த்தனை தானாகவே நின்றுவிடும்.

இருப்பினும், இந்த வரம்பை மீறினால் கனமான கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும் என்ற வதந்தி பரவி வரும் நிலையில், தனிநபர்கள் செய்யும் வங்கி கணக்கிலிருந்து மற்றொரு வங்கி கணக்கிற்கான யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு தற்போது எந்தவித கட்டணமும் வசூலிக்கப்படுவதில்லை என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது, ஒரு வாடிக்கையாளர் தன் வங்கி கணக்கிலிருந்து நேரடியாக இன்னொருவருக்கு பணம் அனுப்பும் போது அல்லது ஒரு கடைக்காரருக்கு யுபிஐ மூலம் பணம் செலுத்தும் போது கட்டணம் இல்லை.

பரிவர்த்தனை எண்ணிக்கையில் உள்ள கட்டுப்பாடுகள்

பணத்தின் வரம்பு ஒருபுறம் இருக்க, சில வங்கிகள் ஒரு நாளில் செய்யக்கூடிய பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கைக்கும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன. உதாரணமாக, ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI) தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமாக 20 பரிவர்த்தனைகளை மட்டுமே அனுமதிக்கிறது. ஆனால், இது ஒருவருக்கு பணம் அனுப்புவதற்கு (P2P) மட்டுமே பொருந்தும். வணிகர்களுக்கு (P2M) பணம் செலுத்துவதற்கு எண்ணிக்கையில் வரம்பு இல்லை. ஹெச்டிஎப்சி வங்கியும் இதே விதியைக் கொண்டுள்ளது. அதாவது, ஒரு நாளில் ரூ. 1 லட்சம் அல்லது 20 பரிவர்த்தனைகள், இந்த இரண்டில் எது முதலில் முடிக்கப்படுகிறதோ, அதுவே வரம்பாகக் கருதப்படுகிறது.

அதிக வரம்பு அனுமதிக்கப்படும் பரிவர்த்தனைகள்

சில குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி அதிக வரம்புகளை வழங்கியுள்ளது. அவை பின்வருமாறு:

வரி செலுத்துதல், ஐபிஓ (IPO), ஆர்பிஐ ரீடெய்ல் டைரக்ட், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகளுக்கு: ஒரு நாளைக்கு ரூ. 5 லட்சம் வரை பரிவர்த்தனை செய்ய முடியும். இந்த வரம்பு 2023 டிசம்பர் 8 முதல் மருத்துவமனைகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான பரிவர்த்தனைகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

கிரெடிட் கார்டு பில் செலுத்துதல், வீட்டுக் கடன், காப்பீடு, மூலதனச் சந்தைகள் மற்றும் வெளிநாட்டுப் பணப் பரிமாற்றங்களுக்கு: ஒரு நாளைக்கு ரூ. 2 லட்சம் வரை பரிவர்த்தனை செய்ய முடியும்.

புதிய பயனர்களுக்கான விதிகள்

நீங்கள் யுபிஐ-யை புதிதாகப் பயன்படுத்தத் தொடங்கும்போது சில வங்கிகள் "கூலிங் ஆஃப் பீரியட்" (Cooling Off Period) என்ற தற்காலிக வரம்பை விதிக்கின்றன. உதாரணமாக, ஹெச்டிஎப்சி வங்கியின் புதிய ஆண்ட்ராய்டு பயனர்கள் முதல் 24 மணிநேரத்தில் ரூ.5,000 மட்டுமே அனுப்ப முடியும். ஐபோன் பயனர்களுக்கு இந்த வரம்பு முதல் 72 மணிநேரங்களுக்குப் பொருந்தும்.

யுபிஐ லைட் மற்றும் யுபிஐ123பே வரம்புகள்

யுபிஐ லைட் (UPI Lite): சிறிய தொகைப் பரிவர்த்தனைகளுக்காக யுபிஐ லைட் வசதி உள்ளது. இதில் ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ரூ.1,000 வரை அனுப்பலாம். உங்கள் வாலட்டில் ஒரு நாளைக்கு ரூ.4,000 வரை சேர்க்கலாம். எந்த நேரத்திலும் வாலட்டில் அதிகபட்சமாக ரூ.5,000 இருப்பு வைக்கலாம்.

யுபிஐ123பே (UPI123Pay): ஸ்மார்ட்போன் அல்லது இணைய வசதி இல்லாதவர்களுக்காக இந்த சேவை உருவாக்கப்பட்டது. இதில் ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் ரூ.10,000 வரை வரம்பு உள்ளது. இந்தச் சேவையை IVR அழைப்பு, மிஸ்டு கால் அல்லது ஃபீச்சர் போன் செயலி மூலம் பயன்படுத்தலாம்.

கட்டணங்கள்: யாருக்கு? எப்போது?

தனிநபர்களுக்கு: ஒரு நபர் தன் வங்கி கணக்கிலிருந்து இன்னொருவருக்கு நேரடியாக பணம் அனுப்பும் P2P மற்றும் P2M பரிவர்த்தனைகள் முற்றிலும் இலவசம்.

வணிகர்களுக்கு: ப்ரீபெய்ட் பேமென்ட் இன்ஸ்ட்ருமென்ட் (Prepaid Payment Instrument - PPI), அதாவது வாலட் மூலம் ரூ. 2,000-க்கு மேல் பணம் செலுத்தும்போது, வியாபாரிகளுக்கு பரிவர்த்தனை கட்டணம் (interchange fee) வசூலிக்கப்படலாம். இந்த கட்டணம் 0.5% முதல் 1.1% வரை இருக்கலாம், ஆனால் இது வாடிக்கையாளர்களுக்கு அல்ல. இந்த கட்டணத்தை வணிகர்கள் தங்கள் பேமென்ட் சேவை வழங்குநருக்கு (Google Pay, PhonePe போன்றவை) செலுத்த வேண்டும்.

ஆக, யுபிஐ பரிவர்த்தனைகள் தனிநபர்களுக்கு எந்தக் கட்டணமும் இல்லாமல் தொடர்கின்றன. ஆனால், குறிப்பிட்ட வரம்புகள் மற்றும் விதிகள் குறித்துத் தெரிந்து வைத்திருப்பது உங்கள் பணப் பரிவர்த்தனைகளைத் தடையின்றி மேற்கொள்ள உதவும்.

