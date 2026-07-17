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ரூ.2,000க்கு மேலான UPI பரிவர்த்தனைகளுக்கான வரி! மத்திய அரசு புதிய விதிமுறை

UPI new Tax : 2 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் மேலான யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு வரி விதிக்கும் புதிய விதிமுறையை மத்திய அரசு கொண்டுவர திட்டமிட்டுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே....

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 17, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:14 PM IST
ரூ.2,000க்கு மேலான UPI பரிவர்த்தனைகளுக்கான வரி! மத்திய அரசு புதிய விதிமுறை
Image Credit: UPI Payment new taxSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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