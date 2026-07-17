/ரூ.2,000க்கு மேலான UPI பரிவர்த்தனைகளுக்கான வரி! மத்திய அரசு புதிய விதிமுறை

UPI new Tax : இந்தியாவில் டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனை அறிமுகமான பிறகு, மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை மிகவும் எளிதாகிவிட்டது. முன்பெல்லாம் கையில் எப்போதுமே ரொக்கப் பணத்தை வைத்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. ஆனால், இன்று சிறிய கடைகள் முதல் பெரிய வணிக வளாகங்கள் வரை அனைவரும் யுபிஐ மூலமாகவே பணத்தை அனுப்புகிறார்கள். நீங்கள் தினசரி UPI மூலம் பணம் செலுத்துபவராக இருந்தால், இந்த செய்தி உங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில், வரும் நாட்களில் UPI பணப் பரிவர்த்தனைகளில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வரவுள்ளது.
ரூ.2,000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொகையை UPI மூலம் வணிகர்களுக்கு (Merchant Transactions) செலுத்தும்போது, அதன் மீது மீண்டும் 'மெர்ச்சண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரேட்' (MDR) கட்டணத்தை விதிப்பது குறித்து மத்திய அரசு தீவிரமாக ஆலோசித்து வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த அறிவிப்பு வெளியானதில் இருந்து, இந்த கூடுதல் கட்டணம் யாருக்குப் பொருந்தும், இதனால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுவார்களா என்ற பெரிய கேள்வி அனைவர் மத்தியிலும் எழுந்துள்ளது.
மத்திய அரசின் இந்த புதிய விதிமுறை அனைத்து வணிகர்களுக்கும் பொருந்தாது. ஆண்டுக்கு ரூ.1.5 கோடி வரை விற்றுமுதல் (Annual Turnover) கொண்ட சிறு வணிகர்களுக்கு இந்த புதிய கட்டணத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படலாம் எனத் தெரிகிறது. அதாவது, இந்த விதிமுறையின் நேரடி தாக்கம் பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் மற்றும் பெரிய தொழிலதிபர்கள் மீது மட்டுமே இருக்கும். இந்த முன்மொழிவு குறித்த இறுதி முடிவை இன்னும் ஒரு மாதத்திற்குள் அரசு எடுக்கக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது.
MDR என்பது வணிகர்கள் தங்களின் டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்காக பேமெண்ட் நிறுவனங்களுக்கும் அல்லது வங்கிகளுக்கும் செலுத்த வேண்டிய ஒரு சேவைக் கட்டணமாகும். டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனை முறையைத் தங்கு தடையின்றி இயக்குவதற்கும், அதற்கான உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பராமரிப்புச் செலவுகளைச் சமாளிப்பதற்கும் இந்த கட்டணம் வணிகர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படுகிறது.
தற்போது கிடைத்துள்ள தகவல்களின்படி, பெரிய வணிக நிறுவனங்களில் ரூ.2,000 அல்லது அதற்கு மேல் மேற்கொள்ளப்படும் UPI பரிவர்த்தனைகளுக்கு 0.5 சதவீதம் வரை MDR கட்டணம் விதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
வணிகர்களுக்குக் கட்டணம் விதிக்கப்பட்டால், அது தங்களையும் பாதிக்குமோ என்ற பயம் சாதாரண வாடிக்கையாளர்களிடம் எழுவது இயல்பானதே. ஆனால், இதற்கான பதில் 'இல்லை' என்பதாகும். இந்த கூடுதல் கட்டணம் முற்றிலும் வணிகர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும், சாதாரண பொதுமக்களுக்கு அல்ல. தற்போதைய நிலவரப்படி, பொதுமக்கள் ரூ.2,000-க்கு மேல் UPI மூலம் பணம் செலுத்தும்போது எவ்வித கூடுதல் கட்டணமும் செலுத்த வேண்டியதில்லை. முன்னரைப் போலவே, சாதாரண மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் பணம் அனுப்புவதும், பொருட்களை வாங்குவதும் முற்றிலும் இலவசமாகவே தொடரும்.