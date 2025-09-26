அரசு ஊழியர்களுக்கு PFRDA அவசர உத்தரவு: செப்டம்பர் 30 கடைசி நாள், முக்கிய தகவல்

Central Government Employees Latest News: ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு (UPS) மாறுவதற்கான விருப்பத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான கடைசி தேதி நெருங்கி வருவதால், ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA), தகுதியுள்ள அனைத்து ஊழியர்களையும் கடைசி நிமிட சிரமங்களைத் தவிர்க்கவும், அவர்களின் கோரிக்கைகளை சரியான நேரத்தில் செயல்படுத்துவதை உறுதி செய்யவும், காலக்கெடுவிற்கு முன்பே தங்கள் விருப்பத்தின் படி ஒரு ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
Unified Pension Scheme:
ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கான காலக்கெடு என்ன?
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) அல்லது UPS-ஐத் தேர்ந்தெடுக்கும் விருப்பத்தைப் பயன்படுத்த, செப்டம்பர் 30 வரை மட்டுமே காலக்கெடு உள்ளது. அதாவது இன்னும் 4 நாட்களே உள்ளன.
PFRDA X -இல் இது குறித்து ஒரு செய்தியை வெளியிட்டுள்ளதுது: "ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (UPS) எவ்வாறு தேர்வு செய்வது என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? சுமூகமான தேர்வை உறுதிசெய்ய, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்: புரோடியன் CRA https://npscra.nsdl.co.in இலிருந்து இடம்பெயர்வு மற்றும் க்ளெய்ம் படிவங்களைப் பதிவிறக்கவும். உங்கள் டிராயிங் மற்றும் டிஸ்பர்சல் அதிகாரியிடம் (DDO) ஃபிசிக்கல் படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும். காலக்கெடுவைத் தவறவிடாதீர்கள் - செப்டம்பர் 30!" என்று அந்த ட்வீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Do you know how to opt for the Unified Pension Scheme (UPS)?
To ensure a smooth opt-in, follow these simple steps:
Download the migration & claim forms from Protean CRA https://t.co/oBaMC9aw29
Submit the physical form to your Drawing & Disbursing Officer (DDO)
Don’t… pic.twitter.com/Xp942oARSd
— PFRDA (@PFRDAOfficial) September 20, 2025
கடந்த வாரம் PFRDA X இல் கடைசி தேதி நெருங்கும்போது ஒருவர் எதிர்கொள்ளக்கூடிய தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் குறித்து எச்சரிக்கும் செய்தியை வெளியிட்டது. "ஆன்லைன் அமைப்பு கிடைக்கவில்லை அல்லது CRA அமைப்பில் ஏதேனும் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டால், செப்டம்பர் 30, 2025 வரை #UnifiedPensionScheme (UPS) கோரிக்கைகளை நோடல் அலுவலகங்களுக்கு நேரடியாக சமர்ப்பிக்குமாறு நாங்கள் அறிவுறுத்துகிறோம்" என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
NPS to UPS Migration:
NPS -இலிருந்து UPS -க்கு மாற நிரப்ப வேண்டிய படிவங்கள் என்ன?
படிவம் A1: ஏப்ரல் 1, 2025 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு பணியில் சேரும் புதிதாகப் பணியமர்த்தப்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கானது.
படிவம் A2: NPS இன் கீழ் உள்ள தற்போதைய மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கானது.
படிவங்களை எங்கிருந்து அணுகலாம்?
Protean CRA -வின் இணையதளமான www.npscra.nsdl.co.in/ups.php -இல் இருந்து A1, A2 படிவங்கள், வழிமுறைகள் மற்றும் இணைக்க வேண்டிய ஆவணங்களின் பட்டியலை பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
தற்போதுள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள் UPS க்கு தகுதியுடையவர்களா?
ஆம், ஏப்ரல் 1, 2025 அன்று பணியில் இருக்கும், தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் (NPS) கீழ் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள் UPS ஐத் தேர்வுசெய்யத் தகுதியுடையவர்களாவர்.
புதிதாகப் பணியமர்த்தப்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்கள் UPS-க்குத் தகுதியுடையவர்களா?
ஆம், ஏப்ரல் 1, 2025 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு பணியில் சேரும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் UPS-ஐத் தேர்வுசெய்யத் தகுதியுடையவர்கள்.
குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் ஊழியர் UPS-ஐத் தேர்வுசெய்யத் தவறினால் என்ன நடக்கும்?
நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் NPS-ன் கீழ் UPS விருப்பத்தை தேர்வு செய்யாத ஊழியர்கள், UPS விருப்பம் இல்லாமல் NPS-ன் கீழ் தொடரத் தேர்வுசெய்ததாகக் கருதப்படுவார்கள்.
UPS -ஐத் தேர்வு செய்த சந்தாதாரர்கள் இன்னும் NPS கணக்கையும் வைத்திருக்க முடியுமா?
ஆம், UPS சந்தாதாரர் தனது UPS கணக்கிற்கு கூடுதலாக, அனைத்து குடிமக்கள் மாதிரியின் கீழ் தன்னார்வ அடிப்படையில் NPS (நிலை I மற்றும் அடுக்கு II) இன் கீழ் கூடுதல் கணக்கை வைத்திருக்கலாம்.
மேலும் படிக்க | மோடி அரசின் 3 பரிசுகள்: தீபாவளி போனஸ், டிஏ உயர்வு, 8வது ஊதியக்குழு... காத்திருக்கும் அரசு ஊழியர்கள்
மேலும் படிக்க | இந்திய விமான நிலையங்களில் மதுபான விற்பனை 13% உயர்வு.. காரணம் என்ன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ