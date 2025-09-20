அரசு ஊழியர்களுக்கு நிதி அமைச்சகத்தின் அவசர உத்தரவு: செப்டம்பர் 30 கடைசி நாள்

Central Government Employees Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. நிதி அமைச்சகம் அனைத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஒரு முக்கியமான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதிக்கு முன் அனைத்து ஊழியர்களும் ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அவர்களுக்கு உத்தரவாதமான ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
Unified Pension Scheme:
ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் எப்போது தொடங்கியது?
இந்த உத்தரவாதமான ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமைச்சகம் ஏப்ரல் 1, 2025 அன்று தொடங்கியது. இதற்கு மாறுவதற்கான காலக்கெடு இரண்டு முறை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து ஊழியர்களும் செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் தங்கள் ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
நிதி அமைச்சகம் கூறியது என்ன?
வியாழக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட ஒரு அறிவிப்பில், செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதிக்கு முன் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (UPS) தேர்வு செய்யுமாறு அமைச்சகம் ஊழியர்களுக்கு நினைவூட்டியது. இது அவர்களின் கோரிக்கை சரியான நேரத்தில் செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்யும். ஏப்ரல் 1, 2025 முதல் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பின் (NPS) ஒரு பகுதியாக UPS உள்ளது. UPS மூலம், ஊழியர்களுக்கு உத்தரவாதமான ஓய்வூதியம் கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
UPS Last Date: UPS ஐத் தேர்வு செய்வதற்கான கடைசி தேதி
ஓய்வு பெற்ற மற்றும் தற்போது பணியில் உள்ள ஊழியர்களும் இதனால் பயனடையலாம். தகுதியுள்ள அனைத்து ஊழியர்களும் செப்டம்பர் 30, 2025 க்குள் NPS இன் கீழ் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (UPS) தேர்வு செய்ய வேண்டும். சிக்கல்களைத் தவிர்க்கவும் கோரிக்கைகளை சரியான நேரத்தில் செயல்படுத்தவும் ஊழியர்களை முன்கூட்டியே தேர்வு செய்யுமாறு அமைச்சகம் கேட்டுக்கொள்கிறது. NPS ஐ மாற்றாமல் இருக்கும் ஊழியர்கள் இந்த தேதிக்குப் பிறகு UPS ஐத் தேர்வு செய்ய முடியாது.
UPS இன் நன்மைகள் என்ன?
- UPS -இல் குறைந்தபட்சம் 20 ஆண்டுகள் சேவையை முடித்தவுடன், ஊழியர் ஓய்வு பெறும் போது கடந்த 12 மாதங்களில் பெற்ற சராசரி அடிப்படை ஊதியத்தில் 50% ஓய்வூதியமாகக் கிடைக்கும். ஊழியரின் சேவைகாலம் 10 ஆண்டுகளாக இருந்தால், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக மாதத்திற்கு ரூ.10,000 கிடைக்கும்.
- UPS -க்கு ஊழியர் தனது அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் (DA) 10% பங்களிக்க வேண்டும். இதில் அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு 18.5% ஆகும்.
- ஊழியர் இறந்தால், OPS போலவே, வாழ்க்கைத் துணைக்கு ஓய்வூதியத்தில் 60% கிடைக்கும். பணி ஓய்வு அல்லது இறப்பு ஏற்பட்டால் பணிக்கொடை மற்றும் மொத்தத் தொகையும் வழங்கப்படும்.
