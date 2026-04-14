LPG, பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருமா? அமெரிக்கா செய்யும் சேட்டை... இந்தியாவை பாதிக்குமா?

LPG Price Latest News Updates: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இணைந்து கடந்த பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி முதல் ஈரான் மீது தாக்குதல் தொடுத்து வருகிறது.
ஈரான் - அமெரிக்கா இடையே போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டாலும், இஸ்ரேல் லெபனான் மீதான தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தியது. மேலும், பாகிஸ்தானில் நடந்த ஈரான் - அமெரிக்கா இடையேயான பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்ததும் பதற்றத்தை அதிகப்படுத்தியது.
இந்தியாவில் என்ன நடக்கும்?
பேச்சுவார்த்தை தோல்விக்கு பின், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை அமெரிக்கா சுற்றிவளைத்திருப்பது மேற்கு ஆசியாவில் பதற்றத்தை அதிகப்படுத்தி உள்ளது. இதனால் உலக ஒழுங்கு மேலும் சீர்கெடுவதை பார்க்க முடிகிறது.
மேற்கு ஆசியாவில் பதற்றம் அதிகரிப்பது நிச்சயம் இந்தியா போன்ற மூன்றாம் தர நாடுகளுக்கு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதுவும் இந்தியா போன்ற நாடுகளில் எல்பிஜி, பெட்ரோல், டீசல் உள்ளிட்டவற்றின் விலை இன்னும் சில நாள்களில் உயர்ந்துவிடுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை சுற்றிவளைத்த அமெரிக்கா
வளைகுடா நாடுகள் உள்பட மற்ற நாடுகளில் இருந்துதான் இந்தியா எரிவாயு மற்றும் கச்சா எண்ணெய்யை அதிகம் இறக்குமதி செய்து வருகிறது, இது இந்திய அரசின் மீது அழுத்தத்தை அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது. போர் தொடங்கியதில் இருந்து ஹார்முஸ் ஜலந்தி வழியாக ஒரு சில இந்திய கப்பல்கள் மட்டும் அரசின் பேச்சுவார்த்தையின் பலனால் அனுமதிக்கப்பட்டன.
ஆனால், தற்போது இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்திருப்பதாலும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை சுற்றிவளைத்து அமெரிக்க முடக்கும்பட்சத்தில், நிச்சயம் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை அதிகரிக்கும். எனவே, இதனால் மத்திய அரசுக்கு எரிபொருள் விலையை அதிகரிக்க வேண்டிய அழுத்தம் உருவாகும்.
எல்பிஜி விலை எவ்வளவு?
ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இடையே போர் வெடித்த பின்னர் வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை தொடர்ச்சியாக உயர்ந்து வருகிறது, அதன் டிமாண்டும் அதிகமாகி வருகிறது. அதிகாரப்பூர்வமாக ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி அன்று வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை 195 ரூபாயில் இருந்து 218 ரூபாய் வரை உயர்ந்தது. இதனால், வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை சென்னையில் 2,246.50 ரூபாய்க்கும், டெல்லியில் 2,078.50 ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது.
5 கிலோ சிலிண்டர் விலையும் ரூ.51 அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. மார்ச் 7ஆம் தேதி அன்று வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை சென்னையில் ரூ.60 அளவுக்கு உயர்ந்து, ரூ.928.50 ஆக விற்கப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும் பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றம் ஏதும் கிடைக்கவில்லை. பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் ரூ.100.85 ஆகவும், டீசல் ஒரு லிட்டர் ரூ.92.40 ஆகவும் விற்கப்பட்டு வருகிறது.
சுமையை தாங்குமா அரசு?
போர் தொடங்கியபோது ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை சர்வதேச சந்தையில் 70 அமெரிக்க டாலராக இருந்தது. தற்போது ஒரே பேரல் 100 அமெரிக்க டாலரை நெருங்கி வருகிறது. இவை ஃபியூச்சர்ஸ் மார்க்கெட்டின் விலை நிலவரம் ஆகும். இவை மூன்று மாத டெலிவரிக்கானதுதான். ஸ்பாட் மார்க்கெட்டில் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை 130-140 அமெரிக்க டாலராகும். எனவே, இந்த கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, எண்ணெய் நிறுவனங்கள் எரிபொருளின் விலையை உயர்த்த பெரும் அழுத்தத்தை கொடுக்கிறது.
இருப்பினும், நிறுவனங்களின் அழுத்தத்தை குறைக்க பெட்ரோல் மீதான கலால் வரியை 10 ரூபாய் அளவிற்கு மத்திய அரசு குறைத்தது. தொடர்ந்து, டீசல் மீதான கலால் வரியை முற்றிலும் நீக்கியது. இருப்பினும் Nayara மற்றும் Shell India நிறுவனங்கள் அதன் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தி உள்ளன. எனவே, மற்ற எண்ணெய் நிறுவனங்களும், அரசும் எத்தனை காலம் இந்த சுமையை தாங்கிக் கொண்டு பொறுமைக்காக்கும் என்பது தெரியாது.
போர் நீண்டாலும், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் போர் பதற்றம் அதிகமானாலும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடந்து எண்ணெய் கப்பல்கள் வருவதற்கு தடை ஏற்பட்டாலும் நிச்சயம் இந்திய அரசு பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும்.
விலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு
ஏற்கெனவே ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் கப்பல் போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்தி வரும் நிலையில், தற்போது அமெரிக்காவும் அதனை முழுமையாக முடக்கும் நடவடிக்கையில் இறங்கியிருப்பது பெரும் தலைவலிதான். போருக்கு முன் ஒருநாளைக்கு 10 கப்பல்கள் இங்கு கடந்த நிலயைில், போருக்கு பின் 2 நாள்களில் 2 கப்பல்கள் கடக்கும் நிலைதான் தற்போது உள்ளது. அமெரிக்காவின் சமீபத்திய நடவடிக்கை இதை மேலும் மோசமாக்கி உள்ளது.
தேர்தலுக்கு பின்...
மே 15ஆம் தேதியுடன் நமது இருப்புகள் குறையும் நிலையில், பெட்ரோல், டீசல், எல்பிஜி உள்ளிட்ட எரிபொருள்களின் விலையும் அதிகரிக்கும் சூழல் ஏற்படலாம். தற்போது 5 மாநில தேர்தல் நடைபெறும் காரணத்தாலேயே போர் சூழலிலும் மத்திய அரசு பெட்ரோல், டீசல், LPG விலையை ஏற்றாமல் உள்ளது. நிச்சயம் தேர்தல் முடிந்ததும் விலையை ஏற்ற வாய்ப்புள்ளது என கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | உணவுக்கு என்ன செய்வது? சமைக்க வழியின்றி சொந்த ஊருக்குத் திரும்பும் தொழிலாளர்கள்!
மேலும் படிக்க | 51 லட்சம் சிலிண்டர் டெலிவரி... அதுவும் ஒரே நாளில்... நோ LPG தட்டுபாடு!
மேலும் படிக்க | LPG சிலிண்டர் வாங்க இனி முகவரி சான்று தேவையில்லை.. மத்திய அரசின் குட் நியூஸ்.. எப்படி பெறுவது?
