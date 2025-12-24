English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அமெரிக்காவின் மிரட்டலும் இந்தியாவின் துணிச்சலும்: டாலருக்கு எதிரான ரகசியப் போர் -அலசல்

அமெரிக்காவின் மிரட்டலும் இந்தியாவின் துணிச்சலும்: டாலருக்கு எதிரான ரகசியப் போர் -அலசல்

BRICS and India: ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சியடையும் போது RBI பெரிய அளவில் தலையிடாமல் இருப்பதற்குக் காரணம் இதுதான். டாலருக்கு மாற்றாக இந்தியா தனது தங்க இருப்பை தீவிரமாக அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியா மிகவும் அமைதியான முறையில், ஆனால் உறுதியாக அமெரிக்க டாலரின் பிடியிலிருந்து விலகி வருகிறது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 24, 2025, 06:24 PM IST
  • இந்தியா தனது அமெரிக்கக் கருவூலப் பத்திரங்களை (US Treasuries) மிக வேகமாக விற்று வருகிறது.
  • டாலருக்கு மாற்றாக இந்தியா தனது தங்க இருப்பை தீவிரமாக உயர்த்தி வருகிறது.
  • ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கவும் அமெரிக்க வரிகளைச் சமாளிக்கவும் ரூபாயின் வீழ்ச்சியை இந்தியா சாதகமாகப் பயன்படுத்துகிறது.

அமெரிக்காவின் மிரட்டலும் இந்தியாவின் துணிச்சலும்: டாலருக்கு எதிரான ரகசியப் போர் -அலசல்

India’s Silent Rebellion: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உலக நாடுகளுக்கு, குறிப்பாக BRICS நாடுகளுக்கு டாலர் அகற்றல் (de-dollarization) முற்சிகளைத் தவிர்க்குமாறு எச்சரிக்கை விடுத்தார். இருப்பினும், BRICS நாடுகள் இதைத் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றன. அதிலும் குறிப்பாக இந்தியா தான் முக்கிய தலைமைப் பங்கு வகிக்கிறது. மேலும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) மற்றும் பிரிக்ஸ் (BRICS) நாடுகள் எவ்வாறு அமெரிக்க டாலரின் ஆதிக்கத்தைக் குறைத்து, தங்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட புதிய பொருளாதார அமைப்பை நோக்கி நகர்கின்றன.

சிறிது காலமாக, ரூபாயின் வீழ்ச்சியில் ரிசர்வ் வங்கி அதிகம் தலையிடவில்லை என்பதையும், ரூபாய் மதிப்பு தொடர்ந்து சரிந்து வருவதையும் கவனித்து வருகிறீர்கள். ஒருபக்கம் இந்தியா தங்கத்தை மீண்டும் அதிகமாக சேர்த்து வருகிறது. மறுபக்கம் நமது தங்க இருப்பு அதிகரித்து வருகிறது. இதற்கு காரணம் என்னவென்றால், 'டாலர் மயமாக்கலுக்கு எதிரான இந்தியாவின் ரகசியப் போர்' ஆரம்பித்துள்ளது. அதிபர் ட்ரம்ப் வரிகளை விதித்த பிறகு, 'டாலருக்கு எதிரான போர் மற்றும் பிரச்சாரம்' இரண்டையும் இந்தியா எவ்வாறு அமைதியாக நடத்தி வருகிறது என்பதை பற்றி அறிந்துக்கொள்ளுவோம்.

அமெரிக்கக் கருவூலப் பத்திரங்களை விற்பனை செய்தல் (Dumping US Treasuries)

அமெரிக்கா தனது பொருளாதாரத்தை நடத்த பெரும் கடன் வாங்குகிறது. இந்தக் கடனுக்கான ஆதாரமே 'டிரசரி பாண்டுகள்' (US Treasury Bonds) ஆகும். இதுவரை இந்தியா போன்ற நாடுகள் தங்கள் அன்னிய செலாவணி இருப்பை டாலராக வைத்திருக்காமல், இந்த பத்திரங்களில் முதலீடு செய்திருந்தன. ஆனால் தற்போது இந்தியா மற்றும் சீனா போன்ற நாடுகள் இந்த பத்திரங்களை வேகமாக விற்று வருகின்றன. அக்டோபர் 2025 நிலவரப்படி, பிரிக்ஸ் நாடுகள் சுமார் $29 பில்லியன் மதிப்புள்ள பத்திரங்களை ஒரே மாதத்தில் விற்பனை செய்துள்ளன. இந்தியா தனது இருப்பை $250 பில்லியனிலிருந்து $190 பில்லியனாகக் குறைத்துள்ளது. இது அமெரிக்கப் பொருளாதாரத்தின் மீதான நம்பிக்கைக் குறைவையும், டாலர் தேவையைக் குறைப்பதையும் காட்டுகிறது.

தங்க இருப்பை அதிகரித்தல் (Boosting Gold Reserves)

டாலருக்கு மாற்றாக ஒரு வலுவான சொத்தாகத் தங்கத்தை இந்தியா பார்க்கிறது. அதன் காரணமாக வெளிநாடுகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த இந்தியத் தங்கத்தை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மீண்டும் இந்தியாவிற்கே கொண்டு வந்துள்ளது. பிரிக்ஸ் நாடுகள் உலகளாவிய தங்க உற்பத்தியில் 50% பங்கைக் கொண்டுள்ளன. இது எதிர்காலத்தில் ஒரு 'தங்கம் சார்ந்த பிரிக்ஸ் கரன்சி' (Gold-backed BRICS currency) உருவாக்கப்பட இது அடித்தளமாக அமையப் போகிறது.

ரூபாயின் வீழ்ச்சியும் ஏற்றுமதி உத்தியும் (Rupee Depreciation & Export Strategy)

ரூபாய் மதிப்பு டாலருக்கு நிகராக வீழ்ச்சியடையும் போது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ஏன் தடுத்து நிறுத்தவில்லை என்ற கேள்வி எழலாம். இது ஒரு திட்டமிட்ட பொருளாதார உத்தியாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ரூபாய் மதிப்பு குறையும் போது வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லும் இந்தியப் பொருட்களின் விலை குறைவாகத் தெரியும். இதனால் இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு அதிக ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். அமெரிக்கா விதிக்கும் வரிகளை (Tariffs) இந்த ரூபாய் வீழ்ச்சி ஈடுகட்டுகிறது. இதனால் இந்திய ஏற்றுமதி பாதிக்கப்படாமல் தொடர்ந்து அதிகரிக்கிறது. இதன்மூலம் இது அமெரிக்கா விதிக்கும் வரிகளை (Tariffs) சமன் செய்ய உதவுகிறது.

உள்ளூர் கரன்சியில் வர்த்தகம் (Local Currency Trade)

அமெரிக்கா டாலரை ஒரு 'ஆயுதமாக' (Weaponization of Dollar) பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க இந்தியா மற்ற நாடுகளுடன் நேரடியாக ரூபாய் அல்லது அந்தந்த நாட்டு கரன்சிகளில் வர்த்தகம் செய்யத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் டாலருக்கான தேவை உலக சந்தையில் குறைகிறது. ரஷ்ய-உக்ரைன் போரின் போது அமெரிக்கா டாலரை ஒரு ஆயுதமாகப் பயன்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

டாலருக்கு எதிரான இந்தியாவின் ரகசியப் போர் (India's Silent War Against De-dollarization)

அமெரிக்காவின் மிரட்டல்களுக்கு மத்தியிலும், இந்தியா மிகவும் நுணுக்கமான மற்றும் திட்டமிட்ட முறையில் டாலர் மீதான தனது சார்பைக் குறைத்து வருகிறது. இது உலகப் பொருளாதார வரிசையில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தின் தொடக்கமாகும். இது நாட்டின் பொருளாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் உலகளாவிய அதிகாரத்தை நிலைநாட்ட எடுக்கப்படும் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நடவடிக்கையாகும் என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றன.

