இனி வெயிட்டிங் லிஸ்ட் தொல்லை இல்லை! வந்தே பாரத் ரயில் டிக்கெட் விலை அப்டேட்

Vande Bharat Train : வந்தே பாரத் ரயில் குறித்த முக்கிய அப்டேட் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். முன்பதிவு, புதிய கட்டணம் மற்றும் விதிகள் குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 12, 2026, 07:47 PM IST
  • வந்தே பாரத் முக்கிய அறிவிப்பு
  • ஸ்லீப்பர் ரயில்கள் விரைவில்
  • கட்டணம் குறித்த அப்டேட் வெளியானது

Vande Bharat Train : இந்திய ரயில்வேயின் மிக முக்கியமான மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படும் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்கள் விரைவில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரவுள்ளன. நீண்ட தூரப் பயணத்தை அதிவேகமாகவும், அதே சமயம் அதிக வசதிகளுடனும் மாற்ற ரயில்வே வாரியம் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இந்த ரயில்களுக்கான பிரத்யேக கட்டணங்கள் மற்றும் முன்பதிவு விதிகள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. ரயில் பயணிகள் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமான தகவல்கள். 

வெயிடிங் லிஸ்ட் கிடையாது, கன்பார்ம் டிக்கெட் மட்டுமே

வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயிலின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சமே இதில் ஆர்.ஏ.சி (RAC) அல்லது வெயிட்டிங் லிஸ்ட் முறையே கிடையாது என்பதுதான். ரயிலில் பயணம் செய்ய விரும்பும் பயணிகளுக்கு கன்பார்ம் செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகள் மட்டுமே வழங்கப்படும். இதன் மூலம் ரயில் பெட்டிகளுக்குள் தேவையற்ற நெரிசல் தவிர்க்கப்படுவதோடு, ஒவ்வொரு பயணிகளுக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட படுக்கைகள் எந்தவித சிக்கலும் இல்லாமல் கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படும்.

ஏனென்றால், அண்மைக்காலமாக, முன்பதிவு ரயில் பெட்டிகளில் முன்பதிவு இல்லாத பயணிகள் ஏறி சீட்டுகளை ஆக்கிரமிப்பது அதிகரித்து வருகிறது. இது குறித்து புகார்கள் அளிக்கப்பட்டாலும், ரயில்வேதுறையாலேயே இந்த சிக்கல் கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது. இந்த பிரச்சனைகளை தவிர்க்கும் பொருட்டு வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்களில் இந்த புதிய முறை அமல்படுத்தபட உள்ளது.

வந்தே பாரத் ரயில் கட்டணம்

இந்த ரயிலைப் பொறுத்தவரை குறைந்தபட்ச பயண தூரமாக 400 கிலோமீட்டர் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது ஒரு பயணி 400 கிலோமீட்டருக்கும் குறைவான தூரத்திற்குப் பயணம் செய்தாலும், அவர் 400 கிலோமீட்டருக்கான அடிப்படை கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். சொகுசு மற்றும் வேகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு, இதில் ஏசி 3 டயர், ஏசி 2 டயர் மற்றும் முதல் வகுப்பு ஏசி ஆகிய மூன்று வசதிகள் மட்டுமே இருக்கும்.

எவ்வளவு தூரத்துக்கு எவ்வளவு கட்டணம்?

வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் கட்டணங்களைப் பொறுத்தவரை, ஏசி 3 டயர் வகுப்பிற்கு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 2 ரூபாய் 40 காசுகள் அடிப்படை கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 400 கிலோமீட்டருக்கான குறைந்தபட்ச கட்டணம் 960 ரூபாயாக இருக்கும். அதேபோல் ஏசி 2 டயர் வகுப்பிற்கு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 3 ரூபாய் 10 காசுகள் வீதம், குறைந்தபட்ச கட்டணம் 1,240 ரூபாயாகவும், முதல் வகுப்பு ஏசி-க்கு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 3 ரூபாய் 80 காசுகள் வீதம், குறைந்தபட்ச கட்டணம் 1,520 ரூபாயாகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த அடிப்படை கட்டணங்களுடன் ஜிஎஸ்டி மற்றும் இதர சேவைக் கட்டணங்கள் கூடுதலாகச் சேர்க்கப்படும்.

முன்பதிவு வசதிகள்: 

முன்பதிவு காலம் தொடங்கும் முதல் நாளிலேயே ரயிலில் உள்ள அனைத்து படுக்கைகளும் பொதுமக்களின் முன்பதிவுக்காகத் திறந்துவிடப்படும். இதில் பெண்களுக்குத் தனி ஒதுக்கீடு, மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இடங்கள் மற்றும் பணி நிமித்தமாகச் செல்லும் ரயில்வே ஊழியர்களுக்கான பாஸ் கோட்டா ஆகியவை மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும். இது தவிர மற்ற சிறப்பு ஒதுக்கீடுகள் ஏதும் இருக்காது எனத் தெரிகிறது.

இந்த புதிய விதிகள் மற்றும் கட்டண முறைகள் மூலம் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்கள் விமானப் பயணத்திற்கு இணையான ஒரு சொகுசு அனுபவத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நீண்ட தூரப் பயணங்களை மேற்கொள்பவர்களுக்கு இந்த ரயில்கள் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | ரயில் பயணிகளுக்கு 3 குட் நியூஸ் கொடுத்த மத்திய அரசு! டிக்கெட் புக்கிங், சிறப்பு ரயில் அப்டேட்

மேலும் படிக்க | ரயில் டிக்கெட்டுகளில் தள்ளுபடி பெறுவது எப்படி? இந்திய ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

Vande Bharatvande bharat sleeper trainVande Bharat Ticket FareIndian RailwaysIndian Railways New Rules

