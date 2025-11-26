இந்தியாவில் விரைவில் அறிமுகமாகும் ரூ.5000 நோட்டு? உண்மை விவரம்

RBI : இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பெயரில் அடிக்கடி பல போலி செய்திகள் பரவுவது வழக்கம். அதில் ஒன்று தான், ரிசர்வ் வங்கி விரைவில் 5 ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாக பரவும் தகவல். எக்ஸ் தளத்தில், ரிசர்வ் வங்கி (RBI) விரைவில் ரூ. 5000 புதிய நோட்டுகளை வெளியிடவுள்ளது என்ற தகவல் ஒரு புகைப்படம் வேகமாகப் பரவி வருகிறது. ஆனால், இந்தத் தகவல் முற்றிலும் தவறானது மற்றும் ஆதாரமற்றது என்று அரசின் அதிகாரப்பூர்வ உண்மைச் சரிபார்ப்புப் பிரிவான பிஐபி (PIB Fact Check Unit) உறுதி செய்துள்ளது.
சஞ்சய் சர்மா என்ற எக்ஸ் பயனர் ஒருவர், ரூ. 5000 ரூபாய் நோட்டு போன்ற ஒரு படத்தைப் பகிர்ந்து, ரிசர்வ் வங்கி இந்த புதிய மதிப்பில் உள்ள நோட்டை வெளியிடத் தயாராகி வருவதாகக் கூறியுள்ளார். இந்தப் படங்களும் செய்திகளும் சமூக ஊடக தளங்களில் வேகமாக பரவியது. ஆனால், RBI எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. ரிசர்வ் வங்கி (RBI) அல்லது மத்திய நிதி அமைச்சகம் (Ministry of Finance) ரூ. 5000 நோட்டுகளை அறிமுகப்படுத்துவது குறித்து எந்தவித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும், செய்தியையும் வெளியிடவில்லை.
சமூக ஊடகங்களில் பரவும் ரூ. 5000 நோட்டுகளின் படங்கள் அனைத்தும் டிஜிட்டல் முறையில் போலியாக உருவாக்கப்பட்டவை. ரிசர்வ் வங்கியின் தற்போதைய நோக்கம், டிஜிட்டல் பேமெண்டுகளை ஊக்குவிப்பதும், பணப் பரிவர்த்தனைகளை குறைத்து, பணமில்லா பொருளாதாரத்தை (Cashless economy) நோக்கி நகர்வதுமே ஆகும். எனவே, அதிக மதிப்புள்ள ரூ. 5000 நோட்டுகளை அறிமுகப்படுத்துவது என்ற எண்ணமே இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பரிசீலனையில்இல்லை.
நாணயக் கொள்கைகள் அல்லது ரூபாய் நோட்டுகளில் ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால், தயவுசெய்து ரிசர்வ் வங்கி (RBI) அல்லது நம்பகமான செய்தி நிறுவனங்களின் அதிகாரப்பூர்வத் தகவல்களை மட்டுமே நம்பிச் செயல்படவும். உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல்களைப் பரப்புவதைத் தவிர்க்குமாறு பொதுமக்களுக்கு பிஐபி அறிவுறுத்தியுள்ளது.
வங்கி டெபாசிட் விதிகள்
அதேநேரத்தில் பணம் டெபாசிட் விதிகளில் ஆர்பிஐ முக்கிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. இந்தியாவில் பொதுமக்கள் தங்கள் சேமிப்புப் பணத்தைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வங்கிச் சேமிப்புக் கணக்குகள், நிரந்தர வைப்பு நிதி (FD) மற்றும் தொடர் வைப்பு நிதி (RD) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றனர். உங்கள் பணத்தின் பாதுகாப்பிற்காக டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் மற்றும் கிரெடிட் கியாரண்டி கார்ப்பரேஷன் (DICGC) என்ற அமைப்பு ரூ. 5 லட்சம் வரை வைப்புக் காப்பீட்டை வழங்குகிறது. இந்தக் காப்பீட்டு விதிகளில் ரிசர்வ் வங்கி சில புதிய மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்துள்ளது.
பழைய காப்பீட்டு விதி என்ன?
ஒரு வங்கி எதிர்பாராத விதமாகக் திவாலாகிவிட்டால், அந்த வங்கியில் வைப்பு வைத்திருக்கும் ஒருவருக்கு, அவரது அசல் தொகை மற்றும் வட்டி உட்பட அதிகபட்சம் ரூ. 5 லட்சம் வரை மட்டுமே DICGC நிதியிலிருந்து திருப்பித் தரப்படும். அதாவது, உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் ரூ. 10 லட்சம் இருந்தாலும், வங்கி திவாலானால், ரூ. 5 லட்சம் மட்டுமே திரும்பக் கிடைக்கும்.
RBI-ன் புதிய மாற்றங்கள் என்ன?
இதுவரை, அனைத்து வங்கிகளும் இந்த வைப்புக் காப்பீட்டிற்காக DICGC-க்கு ஒரே மாதிரியான பிரீமியத்தை செலுத்தி வந்தன. ஆனால், இப்போது RBI ஒரு முக்கியமான மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது. இனி வங்கிகள் ஒரே மாதிரியான பிரீமியம் செலுத்தத் தேவையில்லை. மாறாக, ஒவ்வொரு வங்கியும் அதன் ஆபத்து அளவின் (Risk Level) அடிப்படையில் பிரீமியம் தொகையைச் செலுத்த வேண்டும். நிதி நிலைமை வலுவாக உள்ள மற்றும் குறைந்த ஆபத்து உள்ள வங்கிகள் குறைந்த பிரீமியத்தை செலுத்தினால் போதும்.
செயல்படாத சொத்துக்கள் (NPA) அதிகமாக உள்ள, நிதிநிலை அறிக்கை பலவீனமாக உள்ள அல்லது அதிக ஆபத்து உள்ள வங்கிகள் அதிக பிரீமியத்தை செலுத்த வேண்டியிருக்கும். ஒரு வங்கியின் மூலதன நிலை, வராத கடன் அளவு (NPA) மற்றும் அதன் நிர்வாகத் திறனைப் பொறுத்து இந்தக் காப்பீட்டு பிரீமியம் இனி நிர்ணயிக்கப்படும்.
