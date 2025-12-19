36 வயதில்..கோடீஸ்வரர் ஆன இளைஞர்! அதுவும் சொத்துபத்து இல்லாமல்..எப்படி?

32 Year Old Man Earned Over 1 Crore : நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த பலருக்கு, லட்சாதிபதி ஆவது என்பதே எட்டாக்கனிதான். ஆனால், 36 வயதில் இங்கு ஒரு இளைஞர் சொத்துகள், வேறு வருமானம் என எந்தவித Backupஉம் இன்றி கோடீஸ்வரர் ஆகியிருக்கிறார்.
வைரலான Reddit பதிவு!
Reddit தளத்தில் சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு பதிவு வேகமாக பகிரப்பட்டு வந்தது. இந்த பதிவு ஒரு ஆங்கில பத்திரிகை வெளியிட்டு இருந்த ஆர்டிகல் ஆகும். இதில் 36 வயதான Reddit பயனர் ஒருவர், தனது விடா முயற்சியாலும் முறையான திட்டமிடல் இல்லாவிட்டாலும் இளம் வயதிலேயே ஒரு கோடி ரூபாயை சம்பாதித்த விவரத்தை பதிவிட்டு இருந்தது. அந்த 32 வயது இளைஞர், தனது மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகளுடன் ஒற்றை சம்பளத்தில் குடும்பத்தை பராமரித்து வந்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2016ல் வேலைக்கு சேர்ந்த அந்த பயனர், பின்பு 2022 ஆம் ஆண்டில் முதலீடு செய்ய துவங்கியதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
திருமணத்திற்கு பின்பு தனக்கு பெரிய செலவுகள் ஏற்படும் போது தான் பெரிய பணத்தை சேமிக்க முடிந்ததாகவும் முதலீட்டு போலியோவின், தனது முதலீடுகளை தெள்ளந் தெளிவாக பிரித்து முதலில் செய்திருப்பதாகவும் எழுதப்பட்டிருந்தது. இந்த முதலீட்டில் பெரிய பகுதி, தங்கத்தில் இருந்ததாம். இதற்கு அடுத்து மியூசுல் ஃபண்ட் மற்றும் பங்குகளில் இருந்தது. கடன் பத்திரங்களிலும் முதலீடு செய்த அந்த இளைஞரின் நிகர மதிப்பு மட்டும், ரூ.1.3 கோடிக்கு மேல் இருந்ததாம்.
மொத்த விவரம்:
மேலும் அந்தப் பயணம் தான் வசிக்கும் வீட்டின் தற்போதைய மதிப்பு மட்டும் ரூ.80 லட்சம் என்றும், மீதமுள்ள வீட்டுக் கடன் ரூ.63 லட்சமாக இருப்பதாகவும், வீட்டு கடனுக்கு மாத EMI ரூ.55,000 கட்டுவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. தனது வருமானத்தை விட செலவுகளை மிகவும் குறைவாக வைத்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அந்த பதிவில், அந்த இளைஞர் விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவதில்லை என்றும், பயணம் செய்ய பிடிக்கும் என்பதால் அதற்கான தொகையை மட்டும் எடுத்து வைத்திருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டு இருந்ததாக அந்த கட்டுரையில் எழுதப்பட்டு இருந்தது.
இறுதியில், தான் 40களில் ஓய்வு பெற விரும்புவதாகவும், எதிர்காலத்தில் நிதி பற்றாக்குறை ஏற்படாமல் இருக்க ரூ.4-5 கோடி வரை சேமிக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். இதனால் அந்த கட்டுரையின் முடிவில், ஒருவர் ஆடம்பத்தை அடக்கி, சேமிப்பை சீராக்கி, முதலீட்டை சரியாக முறைப்படுத்தி இருந்தாலே அனைவரும் கோடீஸ்வரர் ஆகலாம் என குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது. இருப்பினும், அந்த இளைஞர் உண்மையாகவே அப்படி செய்தாரா, அல்லது இது வெறும் புனையப்பட்ட பதிவா என்பதை அக்கட்டுரையில் குறிப்பிடவில்லை.
மேலும் படிக்க | கூகுள் பே-வில் இலவசமாக கிடைக்கும் Flex கார்ட்! இதனால் என்ன பயன்?
மேலும் படிக்க | இந்த வருமான வரி விதி உங்களுக்குத் தெரியுமா? 75000 ரூபாய்க்கு பதிலாக ரூ.25000 செலுத்தினால் போதும்..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ