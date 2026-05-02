ரூ. 50,000 கோடி உதவியை நாடும் வோடபோன் ஐடியா: கை கொடுக்கப்போவது யார்?

Vodafone Idea: AGR நிவாரணம் வோடஃபோன் நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் கணக்கிற்கு ஓரளவு இடமளிக்கிறது, ஆனால் மூலதனத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யவில்லை என்று சில நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

Written by - ZEE TAMIL NEWS | Last Updated : May 2, 2026, 08:38 PM IST
  • இந்தியாவின் கடும் போட்டி நிறைந்த தொலைத்தொடர்புத் துறை.
  • வோடபோன் ஐடியா குறித்த கேள்வி இப்போது மிகத் தீவிரமாக எழுந்துள்ளது.
  • சஜ்ஜன் ஜிண்டால் களமிறங்குவாரா?

Vodafone Idea: பண நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள வோடஃபோன் ஐடியாவின் சரிசெய்யப்பட்ட மொத்த வருவாய் (AGR) தொடர்பான நிலுவைத் தொகையை மத்திய அரசு இந்த வாரம் சுமார் ரூ. 23,649 கோடி குறைத்திருந்தாலும், அந்நிறுவனம் தொடர்ந்து இயங்குவதற்கும், 5G சேவையை பெரிய அளவில் செயல்படுத்துவதற்கும் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சுமார் ரூ. 45,000-50,000 கோடி புதிய மூலதனம் தேவைப்படலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் அஞ்சுகின்றனர். தனியார் துறை தொலைத்தொடர்பு நிறுவனத்தின் மொத்தப் பொறுப்பு சுமார் ரூ. 64,046 கோடியாகக் குறைக்கப்பட்ட போதிலும் இந்த நிலைதான் உள்ளது. AGR நிவாரணம் நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் கணக்கிற்கு ஓரளவு இடமளிக்கிறது, ஆனால் மூலதனத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யவில்லை என்று சில நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

அரசாங்கத்தின் சமீபத்திய நிவாரணம், நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் கணக்கின் வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்துவதன் மூலம் நிதி திரட்டும் முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிக்கக்கூடும் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். வோடஃபோன் ஐடியா பல லட்சம் கோடி ரூபாய் மொத்தக் கடன் மற்றும் பொறுப்புகளுடன், அதிக கடன் சுமையில் உள்ளது. அதன் தற்போதைய பொறுப்புகள் கடன், அலைக்கற்றை கட்டணங்கள் மற்றும் மூலதனச் செலவினங்கள் எனப் பரவியுள்ளன.

ஈக்விட்டியாக கிட்டத்தட்ட ரூ. 37,000 கோடி

மத்திய அரசு ஏற்கனவே தனது ஸ்பெக்ட்ரம் நிலுவைத் தொகையில் கிட்டத்தட்ட ரூ. 37,000 கோடியை ஈக்விட்டியாக மாற்றியுள்ளது. இதன் மூலம், 2025-ல் தனது பங்குகளை 22.6 சதவீதத்திலிருந்து சுமார் 49 சதவீதமாக உயர்த்தி, அதுவே அதன் மிகப்பெரிய பங்குதாரராக மாறியுள்ளது. அதேசமயம், அதன் புரமோட்டர்களான இங்கிலாந்தின் வோடஃபோன் பிஎல்சி மற்றும் உள்நாட்டு ஆதித்யா பிர்லா குழுமம் ஆகியவை சுமார் 25.5 சதவீதப் பங்குகளைக் கொண்டுள்ளன, மீதமுள்ளவை பொது மற்றும் நிறுவன முதலீட்டாளர்களிடம் உள்ளன.

ஆங்கர் முதலீட்டாளர் தேவை

ரூ. 45,000-50,000 கோடி மதிப்பிலான ஒரு சாத்தியமான மூலோபாய-ஈக்விட்டி திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால், ஒவ்வொரு வெளியீட்டிலும் புரமோட்டர்களின் விகிதாசாரப் பங்களிப்பு இல்லாத பட்சத்தில், அது அவர்களின் ஈக்விட்டியை மேலும் சுருக்கிவிடும். இந்த நிதிப் பற்றாக்குறையை ஈடுசெய்ய, வோடஃபோன் ஐடியாவால் ஒரு பெரிய ஆங்கர் முதலீட்டாளரை ஈர்க்க முடியுமா என்பதுதான் இப்போதுள்ள முக்கியக் கேள்வி.

மறுசீரமைப்புக்குப் பிந்தைய எந்தவொரு முக்கிய முதலீட்டாளர் சூழலிலும், நிறுவனர் குழுமத்தின் பங்கு நீர்த்துப்போவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று ஆய்வாளர்கள் வாதிடுகின்றனர்.

இந்தியாவின் மிகவும் போட்டி நிறைந்த தொலைத்தொடர்புத் துறை

தற்போது, உள்நாட்டுத் தொலைத்தொடர்புத் துறையில் ரிலையன்ஸ் ஜியோ மற்றும் பார்தி ஏர்டெல் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. இணைப்புக்குப் பிறகு வோடஃபோன் ஐடியாவின் சந்தைப் பங்கு படிப்படியாகச் சுருங்கி வருகிறது. வோடஃபோன் ஐடியாவின் சந்தாதாரர் பங்கு மற்றும் நெட்வொர்க் தரம் குறித்த கண்ணோட்டம் சரிந்து வருவதால், சந்தையில் இரண்டு நிறுவனங்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. அதன் 5ஜி முன்னெடுப்புகள் மற்றும் முந்தைய ஆண்டுகளில் மூலதனத் திரட்டல்கள் இருந்தபோதிலும், அது அதிக கடன் மற்றும் நெட்வொர்க் இடைவெளிகளுடன் தொடர்ந்து போராடி வருகிறது. மற்ற நிறுவனங்கள் மிகவும் சிறியவை, மேலும் தற்போது ரிலையன்ஸ் ஜியோ அல்லது பார்தி ஏர்டெல்லுக்கு ஒரு பெரிய வர்த்தகப் போட்டியாளராக நிலைநிறுத்தப்படவில்லை.

அதிகப்படியான ஆபரேட்டர்கள் மீண்டும் நுகர்வோருக்கான கட்டணங்களைக் குறைத்து, ஆபரேட்டர்களின் வருவாயைப் பாதித்து, நெட்வொர்க் தர முதலீடுகளைக் கடினமாக்கும் என்று ஆய்வாளர்கள் வாதிடுகின்றனர். இரண்டு பெரிய நிறுவனங்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வரும் சந்தையில், பெரும் பணபலம் கொண்ட ஒரு முதலீட்டாளர் போட்டியை மறுவடிவமைக்க வாய்ப்புள்ளது.

வோடஃபோன் ஐடியாவின் இருப்பு குறித்த கேள்வி இப்போது தெளிவாக உள்ளது. புதிய மூலதனம் இல்லாமல், வோடஃபோன் ஐடியாவுக்கும் அதன் போட்டியாளர்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளி மேலும் விரிவடையக்கூடும்.

அரசாங்கம், குறுகிய காலத்தில் குறைந்தபட்ச கொடுப்பனவுகளையும், நிதியாண்டு 36 மற்றும் நிதியாண்டு 41-க்கு இடையில் மொத்த கொடுப்பனவுகளையும் திட்டமிட்டு, திருப்பிச் செலுத்தும் காலத்தை நீண்டதாக நீட்டித்துள்ளது. இது உடனடி பண நெருக்கடியைத் திறம்படத் தள்ளி, வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது.

இருப்பினும், நிலுவைத் தொகைகளைச் சமாளிப்பது மட்டுமல்ல, நிதி வளர்ச்சிதான் மிகப்பெரிய பிரச்சினையாக உள்ளது. மேலும் மிக முக்கியமாக, சிக்கலில் இருக்கும் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனத்திற்கு ரூ. 50,000 கோடி காசோலையை யார் எழுதுவார்கள்?

மறுசீரமைப்பு பெரும்பாலும் நடைபெற்று வருவதால், கவனம் சாத்தியமான முதலீட்டாளர்கள் பக்கம் திரும்புகிறது:

சஜ்ஜன் ஜிண்டால் இதில் தலையிடுவாரா?

ஜே.எஸ்.டபிள்யூ குழுமம் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் தொலைத்தொடர்பு சார்ந்த துறைகளில் விரிவடைந்து வருகிறது.

நாட்டின் மூன்றாவது பெரிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனத்தை நிலைப்படுத்துவதற்கான பரந்த அரசாங்க முயற்சியின் கீழ், ஜிண்டால் தலைமையிலான குழுமம் ஒரு சாத்தியமான ஆங்கர்-பாணி முதலீட்டாளராக மதிப்பிடப்பட்டு வருவதாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.

கௌதம் அதானி குடும்பம் இதில் இறங்குமா?

அதானி குழுமம் ஏற்கனவே அலைக்கற்றை கொள்முதல் மற்றும் தரவு மையங்கள் மூலம் தொலைத்தொடர்பு உள்கட்டமைப்புத் துறையில் நுழைந்துள்ளது.

வோடஃபோன் ஐடியாவில் ஒரு மூலோபாயப் பங்கைப் பெறுவது அதன் தொலைத்தொடர்பு லட்சியங்களை விரைவுபடுத்தக்கூடும் என்று சில ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். மேலும், அக்குழுமத்தின் இருப்புநிலை மற்றும் உள்கட்டமைப்புத் தடம் ஆகியவை அதனை ஒரு சாத்தியமான போட்டியாளராக ஆக்குகின்றன என்றும் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

குமார் மங்கலம் பிர்லாவின் பங்குக்கு என்ன ஆகும்?

ஏற்கனவே அரசாங்கம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் பங்குகளைக் கொண்டிருப்பதால், எந்தவொரு பெரிய மூலதனத் திரட்டலும் தற்போதுள்ள நிறுவனர்களின் பங்குகளைக் கணிசமாகக் குறைக்கக்கூடும்.

இருப்பினும், இதுவரை எந்தவொரு முறையான முன்மொழிவும் அறிவிக்கப்படவில்லை.

வோடஃபோன் ஐடியா ஏன் இன்னும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது?

இந்தியா உலகின் மிகப்பெரிய தொலைத்தொடர்பு சந்தைகளில் ஒன்றாகும், மேலும் தொழில் வல்லுநர்கள் பின்வருமாறு வாதிடுகின்றனர்:

- விலை நிலைத்தன்மைக்கு குறைந்தபட்சம் மூன்று வலுவான தனியார் நிறுவனங்கள் இருப்பது மிகவும் அவசியம்.
- பலவீனமான மூன்றாவது நிறுவனம் இருந்தால், காலப்போக்கில் போட்டி குறைந்து, கட்டணங்கள் உயரும் அபாயம் உள்ளது.
- தனியார் நிறுவனங்களுடன், அரசுக்குச் சொந்தமான பிஎஸ்என்எல் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட ஆனால் முக்கியமான மாற்று ஏற்பாட்டை வழங்குகிறது.
- அந்த வகையில், வோடஃபோன் ஐடியா என்பது மற்றுமொரு நிறுவனம் மட்டுமல்ல, வேகமாக ஒருங்கிணைந்து வரும் ஒரு சந்தையில் அமைப்புரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிறுவனமாகும்.

