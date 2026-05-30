/VRS Rules:55 வயதில் ஓய்வுபெற்றால், மீதமுள்ள 5 ஆண்டுக்கான முழு சம்பளம் கிடைக்குமா?

VRS Rules: VRS -க்கான விதிகள் என்ன? சேவை ஆண்டுகள் எப்படி கணக்கிடப்படும்? VRS குறித்த சில முக்கிய அம்சங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Voluntary Retirement Scheme: நமது நாட்டில், பெரும்பாலான அரசு மற்றும் தனியார் வேலைகளுக்கான பணி ஓய்வு வயது பொதுவாக 60 வயதாகக் கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், சமீபத்திய ஆண்டுகளில், பல ஊழியர்கள் 60 வயதிற்கு முன்பே தங்கள் வேலையை விட்டு வெளியேறத் தேர்வு செய்கிறார்கள். இது VRS, அதாவது தன்னார்வ ஓய்வூதியத் திட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, அதாவது ஓய்வு பெறும் வயதிற்கு முன்பே ஓய்வு பெறுதல் என இது பொருள்படும்.
VRS தொடர்பான பல கேள்விகள் ஊழியர்களுக்கு இருக்கின்றன. ஒரு ஊழியர் 55 வயதில் VRS எடுத்தால், அவர் தனது வேலையின் போது பெற்ற அதே சம்பளத்தை அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் பெறுவாரா? VRS -க்கான விதிகள் என்ன? சேவை ஆண்டுகள் எப்படி கணக்கிடப்படும்? இவற்றுக்கான விதிகள் சற்று வேறுபட்டவை. VRS குறித்த சில முக்கிய அம்சங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
VRS, அல்லது தன்னார்வ ஓய்வூதியத் திட்டம், ஊழியர்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய வயதிற்கு முன்பே (பொதுவாக 58–60 வயது) தங்கள் வேலையை விட்டு வெளியேறக்கூடிய ஒரு அமைப்பாகும். நிறுவனங்கள் பெரும்பாலும் செலவுகளைக் குறைக்க அல்லது நிறுவன மாற்றங்களைச் செய்ய இந்தத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றன. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பணியாளருக்கு வெளியேறுவதற்கு ஈடாக ஒரு மொத்த தொகை இழப்பீடு வழங்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை மற்றும் பிற ஓய்வூதிய சலுகைகளும் கிடைக்கக்கூடும். முன்னரே ஓய்வு பெற்று புதிய வேலையைத் தொடங்கவும், அல்லது தங்கள் குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவிடலாம் பலர் VRS-ஐத் தேர்வு செய்கிறார்கள்.
VRS இழப்பீட்டை தீர்மானிக்க பொதுவாக இரண்டு முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
1. சேவை ஆண்டுகளின் அடிப்படையில்: முடிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வருட சேவைக்கும் தோராயமாக 3 மாத சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது.
2. ஓய்வு பெறும் வரை மீதமுள்ள காலத்தின் அடிப்படையில்: பணியாளரின் ஓய்வு பெறும் வயது வரை மீதமுள்ள மாதங்களின் எண்ணிக்கைக்கு சம்பளம் கணக்கிடப்படுகிறது.
இந்த இரண்டு தொகைகளில் எது குறைவானதோ அது ஊழியருக்கு வழங்கப்படுகிறது.
உதாரணமாக, ஒரு ஊழியர் 55 வயதில் VRS எடுத்து, அவரது ஓய்வு பெறும் வயது 60 ஆக இருந்தால், அவரது மீதமுள்ள சேவைக்காலம் தோராயமாக 5 ஆண்டுகள் அல்லது தோராயமாக 60 மாதங்களாகக் கருதப்படும். இதன் அடிப்படையில் இழப்பீடு கணக்கிடப்படுகிறது.
பல ஊழியர்கள் தங்கள் வேலையின் மன அழுத்தத்தை விரைவாகக் குறைக்க அல்லது புதிய வேலையைத் தொடங்க விரும்புவதால் VRS எடுக்கிறார்கள். கூடுதலாக, நிறுவனங்கள் பெரும்பாலும் செலவுகளைக் குறைக்க ஊழியர்களுக்கு இந்த விருப்பத்தை வழங்குகின்றன.
மக்கள் பெரும்பாலும் VRS எடுத்த பிறகு பெறும் பணத்தை பின்வரும் நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துகிறார்கள்:
அனைத்து ஊழியர்களுக்கு VRS-க்கான தகுதி கிடைப்பதில்லை. இதற்கு பொதுவாக சில நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
ஊழியர்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது இந்தத் திட்டம் பெரும்பாலும் அரசு வங்கிகள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தனியார் நிறுவனங்கள் தங்கள் நிதி நிலைமையின் அடிப்படையில் இந்தத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றன.
VRS எடுப்பதற்கு முன் இந்த காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்
VRS எடுப்பதற்கான முடிவு குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். ஆகையால், இந்த முடிவை அவசரமாக எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
VRS முறையாக திட்டமிடப்பட்டால், அது எதிர்காலத்திற்கு ஒரு நல்ல முடிவாக இருக்கும்.
VRS பல ஊழியர்களுக்கு ஒரு புதிய தொடக்கத்திற்கான வாய்ப்பாக இருக்கலாம், ஆனால் அதன் விதிகள் மற்றும் கணிதத்தைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியம். மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், நீங்கள் 55 வயதில் VRS எடுத்தால், அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மாத சம்பளம் உங்களுக்கு கிடைக்காது. அதற்கு பதிலாக, நிறுவனம் ஒரு நிலையான சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் ஒரு மொத்த தொகையை செலுத்துகிறது. எனவே, VRS எடுப்பதற்கு முன் விதிகள் மற்றும் நிதி தாக்கங்களை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வது புத்திசாலித்தனம்.