இந்திய பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சிக்கான 5 முக்கிய காரணங்கள் என்ன? முதலீட்டாளர்கள் கவனத்திற்கு..

இன்றைய பங்குச்சந்தை செய்திகள்: இந்திய பங்குச்சந்தை (Stock Market Status Today) வர்த்தக நேரத்தின் போது கணிசமான சரிவைச் சந்தித்துள்ளது. உலகளாவிய பதற்றங்கள் மற்றும் உள்நாட்டு வங்கித்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் என பல காரணங்கள் இந்த வீழ்ச்சிக்குப் பின்னால் உள்ளன. மார்க்கெட் வீழ்ச்சிக்கான ((Market Crash) நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய 5 முக்கிய காரணங்கள் என்ன? பார்ப்போம்
1. கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு (Brent Crude Oil Prices)
மார்க்கெட் வீழ்ச்சிக்கான மிக முக்கியமான காரணம் ப்ரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை (Brent Crude Oil Prices) பேரலுக்கு $114 ஆக உயர்ந்ததுதான். ஈரான் தனது அண்டை நாடுகளான கத்தார், யுஏஇ (UAE), சவுதி அரேபியா மற்றும் பஹ்ரைன் ஆகியவற்றின் எரிசக்தி நிலையங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்போவதாக எச்சரித்துள்ளது. சில இடங்களில் தாக்குதல்களும் நடந்துள்ளன. உதாரணமாக, கத்தாரின் 'ரஸ் லாஃபான்' (Ras Laffan) என்ற எல்என்ஜி (LNG) செயலாக்க ஆலை மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் கடுமையான சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கத்தார் தெரிவித்துள்ளது. யுஏஇ-யின் பல ஆலைகள் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. அவை முறியடிக்கப்பட்டன. ஆனால் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கப் படைகள் இப்பகுதியை விட்டு வெளியேறாவிட்டால், தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்துவோம் என ஈரான் கூறியுள்ளது. இந்த நிச்சயமற்ற தன்மையால் கச்சா எண்ணெய் விலை மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது.
2. உலகளாவிய சந்தைகளின் சரிவு (Global Market Sell-off)
கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வால் உலகெங்கிலும் உள்ள சந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் தாக்கம் இந்திய சந்தைகளிலும் எதிரொலிக்கிறது. ஜப்பான் மற்றும் கொரிய சந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது நேற்றைய அமெரிக்க சந்தையாக இருந்தாலும் சரி, அனைத்துமே சரிவைச் சந்தித்தன. இந்த போர் பதற்றம் அனைத்து நாட்டு முதலீட்டாளர்களையும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்த உலகளாவிய விற்பனை அழுத்தம் (Global Sell-off) இந்திய சந்தையிலும் ஒரு தொடர் விளைவை (Cascading effect) ஏற்படுத்தியுள்ளது.
3. HDFC வங்கியின் தலைமை மாற்றம்
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தனியார் வங்கியான HDFC பார்ட்-டைம் சேர்மன் அதானு சக்ரவர்த்தி தனது பதவியை திடிரென ராஜினாமா செய்துள்ளார். அவரது ராஜினாமா கடிதத்தில், "எனது மதிப்புகள் மற்றும் நெறிமுறைகளுடன் ஒத்துப்போகாத விஷயங்கள் வங்கியில் நடக்கின்றன" என்று குறிப்பிட்டிருந்தது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது. பின்னர் அவர் அப்படி எதுவும் தவறாக நடக்கவில்லை என்று விளக்கம் அளித்தார். இது ஒரு கார்ப்பரேட் அரசியலாக இருக்கலாம் என்று கருதப்பட்டாலும், நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய கடன் வழங்கும் வங்கியின் தலைவர் விலகியது எதிர்மறையான செய்தியாக அமைந்தது. உடனடியாக கே. மிஸ்திரி (K. Mistry) நியமிக்கப்பட்டதும், ரிசர்வ் வங்கி (RBI) இதில் எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை என்று கூறியதும் சந்தைக்கு சற்று ஆறுதல் அளித்தது. இதனால் 8% சரிந்த பங்குகள் சற்று மீண்டன. அதேநேரம் ஒரு பெரிய பங்கின் வீழ்ச்சி சந்தையை ஒட்டுமொத்தமாக பாதித்தது.
4. அமெரிக்க ஃபெடரல் ரிசர்வ் முடிவு (US Fed Decision)
அமெரிக்க ஃபெடரல் ரிசர்வ் தலைவர் ஜெரோம் பவல், வட்டி விகிதங்களில் மாற்றமில்லை (Unchanged) என்று அறிவித்துள்ளார். பணவீக்கம் இன்னும் குறையவில்லை என்றும், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் டொனால்ட் ட்ரம்ப்பின் வரிக் கொள்கைகள் (Tariff flip-flops) போன்ற நிச்சயமற்ற தன்மைகளே இதற்குக் காரணம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். வட்டி விகிதங்கள் 3.5% முதல் 3.75% வரை நீடிக்கும் என்றும், இந்த ஆண்டு வட்டி விகிதக் குறைப்பு மிகக் குறைவாகவே இருக்கும் என்றும் அவர் கூறியது, 'வட்டி குறையும்' என எதிர்பார்த்து இருந்த மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு பெரிய அடி விழுந்தது.
5. அமெரிக்க பாண்ட் ஈல்ட் உயர்வு (Rising US Bond Yields)
ஃபெடரல் ரிசர்வ் முடிவைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்காவின் 10 ஆண்டுகால பாண்ட் ஈல்ட் (Bond Yield) 4.2% லிருந்து 4.28% ஆக உயர்ந்துள்ளது. குறுகிய கால 2 ஆண்டுகால பாண்ட் ஈல்டு சுமார் 10-11 புள்ளிகள் அதிகரித்துள்ளது. இது வெளிநாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்களின் (FIIs) விற்பனை தொடரக் காரணமாகியுள்ளது.
முதலீட்டாளர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
தற்போது போர் காரணமாக எங்கு பார்த்தாலும் எதிர்மறையான செய்திகளே வருகின்றன. இது கடந்த கால சந்தை வீழ்ச்சிகளை நினைவூட்டுகிறது. கடந்த 18-19 மாதங்களாக சந்தையில் பெரிய வருமானம் இல்லை. இப்போது விலையிலும் சரிவு (Price correction) ஏற்பட்டுள்ளது. இத்தகைய சூழலில் பதற்றமடையாமல் நிதித் திட்டமிடலைப் (Financial Planning) பின்பற்றுவதே சிறந்தது.
- நீண்ட கால முதலீடு (3-5 ஆண்டுகள்) ஹைப்ரிட் அலோகேஷன்களை (Hybrid Allocations) பரிசீலிக்கலாம்.
- 5-7 ஆண்டுகள் என லார்ஜ் கேப் (Large Cap) பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம்.
- 7-10 ஆண்டுகள் என ஃபிளெக்ஸி/மல்டிகேப் (Flexi/Multi-cap) வகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
- உங்கள் இலக்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருந்தால் மட்டுமே ஸ்மால் மற்றும் மிட்கேப் (Small & Mid-cap) பங்குகளில் முதலீடு செய்யுங்கள்.
- சந்தையின் இந்த ஏற்ற இறக்கங்களைப் புரிந்து கொண்டு, உங்கள் இலக்குகளுக்கு ஏற்ப முதலீடு செய்வதே புத்திசாலித்தனம்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. இந்தியப் பங்குச்சந்தை பெரிய வீழ்ச்சியைச் சந்திக்க முக்கிய காரணம் என்ன?
முக்கியமாக ஈரான்-கத்தார் இடையிலான பதற்றத்தால் கச்சா எண்ணெய் விலை (Brent Crude) பேரலுக்கு $114 ஆக உயர்ந்தது மற்றும் அமெரிக்கப் பத்திர லாபம் (Bond Yields) அதிகரித்ததுமே இன்றைய சரிவுக்கு மிக முக்கியக் காரணங்களாகும்.
2. HDFC வங்கிப் பங்குகள் ஏன் சரிந்தன? அதன் தாக்கம் சந்தையில் ஏன் இவ்வளவு அதிகமாக உள்ளது?
HDFC வங்கியின் பகுதிநேரத் தலைவர் அதானு சக்ரவர்த்தி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ததே பங்குகள் சரியக் காரணம். HDFC வங்கி நிஃப்டி (Nifty) குறியீட்டில் அதிக எடை (Weightage) கொண்ட ஒரு பங்கு என்பதால், அதன் 8% சரிவு ஒட்டுமொத்த சந்தைக் குறியீட்டையும் கீழே இழுத்துச் சென்றது.
3. கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு இந்தியச் சந்தையை எப்படிப் பாதிக்கிறது?
இந்தியா தனது கச்சா எண்ணெய் தேவையில் 80%-க்கும் மேல் இறக்குமதி செய்கிறது. எண்ணெய் விலை உயரும்போது இந்தியாவின் இறக்குமதி செலவு அதிகரித்து, நாட்டின் பணவீக்கம் (Inflation) உயரும் அபாயம் ஏற்படும். இது நிறுவனங்களின் லாபத்தைப் பாதிக்கும் என்பதால் முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளை விற்கத் தொடங்குகின்றனர்.
4. இந்தச் சரிவின் போது புதிய முதலீட்டாளர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
பதற்றத்தில் பங்குகளை விற்க வேண்டாம் (Panic Selling). நீங்கள் நீண்ட கால முதலீட்டாளர் (5+ ஆண்டுகள்) என்றால், தரமான பங்குகள் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும்போது அவற்றைச் சிறுகச் சிறுக வாங்க (SIP முறையில்) இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமையலாம்.
5. குறுகிய கால முதலீட்டாளர்கள் (Short-term Investors) கவனிக்க வேண்டியது என்ன?
அடுத்த 1 முதல் 3 ஆண்டுகளுக்குள் உங்களுக்குப் பணம் தேவைப்படும் என்றால், தற்போதைய சூழலில் ஈக்விட்டி (Equity) சந்தையில் பெரிய ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம். அத்தகைய நிதியை நிலையான வருமானம் தரும் (Fixed Income) திட்டங்களில் வைத்திருப்பது பாதுகாப்பானது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ
(பொறுப்பு துறப்பு: சந்தை வீழ்ச்சி என்பது நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகவும் அமையலாம். உங்கள் நிதி ஆலோசகரின் ஆலோசனையுடன் சரியான முடிவை எடுங்கள்.)