மூத்த குடிமக்கள் அட்டை: வரிச்சலுகை முதல் ஓய்வூதியம் வரை.... நன்மைகள், தகுதிகள், விண்ணப்பிக்கும் முறை!

Senior Citizen Card: 60 வயதுக்கு மேலானவரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். மூத்த குடிமக்களுக்காக மத்திய, மாநில அரசுகள் பல முக்கிய திட்டங்களைக் கொண்டுள்ளன. அவற்றில் ஒன்றுதான் மூத்த குடிமக்கள் அட்டை திட்டம். மூத்த குடிமக்கள் அட்டை என்பது 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இந்திய மாநில அரசுகளால் வழங்கப்படும் அதிகாரப்பூர்வ அடையாள அட்டையாகும்.
மூத்த குடிமக்கள் அட்டையை பெறுவது எப்படி?
மூத்த குடிமக்கள் அட்டை, சுகாதார சலுகைகள், பயண தள்ளுபடிகள் மற்றும் வரி நிவாரணம் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்குகிறது. மூத்த குடிமக்கள் அட்டையை விண்ணப்பதாரர்கள் ஆன்லைனில் மாநில அரசு போர்டல்கள் வழியாகவோ அல்லது உள்ளூர் அலுவலகங்களில் ஆஃப்லைன் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்தோ நிரப்பலாம்.
மூத்த குடிமக்கள் அட்டையை ஆஃப்லைனில் பெறுவது எப்படி?
ஆஃப்லைனில், இந்த அட்டையைப் பெறுவதற்கு, பயனாளிகள் தங்கள் சேர்ந்த மாநிலத்தின் 'சேவா கேந்திரா' எனப்படும் சேவை மையத்திற்கு சென்று ரூ. 10 வைப்புத்தொகையை செலுத்தி படிவத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த ஆவணம் வசிப்பிடச் சான்றாகவும் செயல்படுகிறது. இது பல்வேறு மத்திய மற்றும் மாநில நலத் திட்டங்களுக்கான அணுகலை வழங்குகிறது.
மூத்த குடிமக்கள் அட்டையின் நன்மைகள்
- மூத்த குடிமக்கள் ஒரு வங்கி அல்லது வேறு ஏதாவது நிதி நிறுவனத்தில் நிலையான அல்லது தொடர்ச்சியான வைப்புத்தொகையைத் திறக்கும் போது சலுகையுடன் கூடிய வட்டி விகிதங்களைப் பெறலாம்.
- மூத்த குடிமக்கள் அட்டை வைத்திருப்பவர் ஒரு நிதியாண்டில் ரூ. 3 லட்சம் வரை வருமான வரி விலக்கு வரம்பைப் பெறலாம்.
- அரசு நடத்தும் பேருந்து போக்குவரத்து சேவைகள் மற்றும் விமான நிறுவனங்களில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யும் போது மூத்த குடிமக்கள் பயணச் சலுகைகளைப் பெறலாம்.
- தனியார் மருத்துவமனைகளில் தள்ளுபடி சிகிச்சை மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் இலவச மருத்துவ சேவைக்கும் அவர்கள் தகுதியுடையவர்களாகிறார்கள்.
- கூடுதலாக, 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய நபர்கள் அட்டையைப் பயன்படுத்தி இந்திய உயர் நீதிமன்றங்களில் முன்னுரிமை விசாரணை தேதிகளைப் பெறலாம்.
மூத்த குடிமக்கள் அட்டைக்கு எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது?
ஆன்லைன் விண்ணப்ப செயல்முறை:
- முதலில் அதிகாரப்பூர்வ தேசிய அரசு சேவைகள் போர்ட்டலுக்கு (India.gov.in) செல்லவும்.
- பதிவைத் தொடங்க தொடர்புடைய மாநில அரசுப் பிரிவுக்குச் செல்லவும்.
- மூத்த குடிமக்கள் அட்டை விண்ணப்பப் படிவத்தை அணுகவும்.
- தேவையான தகவலுடன் படிவத்தை நிரப்பவும்.
- பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படத்துடன் தேவையான ஆவணங்களை பதிவேற்றவும்.
- பொருந்தக்கூடிய பதிவு கட்டணத்தைச் செலுத்தவும்.
- அருகிலுள்ள உள்ளூர் அரசாங்கக் கட்சி அலுவலகம் அல்லது பொது தாசில்தார் அலுவலகத்திற்கு செல்லவும்.
- சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியிடமிருந்து மூத்த குடிமக்கள் அட்டை விண்ணப்பப் படிவத்தைக் கோரவும்.
- படிவத்தை நிரப்பி தேவையான அனைத்து துணை ஆவணங்களையும் இணைக்கவும்.
மூத்த குடிமக்கள் அட்டைக்கு என்ன ஆவணங்கள் தேவை?
- அடையாளச் சான்று: ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், ரேஷன் கார்டு, ஓய்வூதிய அட்டை, அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட ஐடி அல்லது வங்கிச் சான்றிதழ்
- முகவரிச் சான்று: பாஸ்போர்ட், பயன்பாட்டு பில்கள், வாடகை ஒப்பந்தம், பதிவுசெய்யப்பட்ட விற்பனைப் பத்திரம் அல்லது வங்கி பாஸ்புக்
- வயதுச் சான்று: பிறப்புச் சான்றிதழ், பள்ளி விட்டுச் செல்லும் சான்றிதழ் அல்லது பான் கார்டு
தமிழ்நாட்டில் மூத்த குடிமக்களுக்கு கிடைக்கும் சலுகைகள் என்ன?
தமிழ்நாட்டில் மூத்த குடிமக்கள் அடையாள அட்டை இல்லாவிட்டாலும், மூத்த குடிமக்களுக்கான சில முக்கிய சலுகைகள் கிடைக்கும் செயல்முறை ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ளது.
தாயுமானவர் திட்டம்: ரேஷன் கடைகளுக்கு நேரில் செல்ல இயலாத முதியவர்களுக்கு, இந்த திட்டம் மூலம் ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடிச் சென்று வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இலவச பேருந்துப் பயணம்: சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில், 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள், போக்குவரத்துத் துறையால் வழங்கப்படும் டோக்கன்களைப் பயன்படுத்தி மாநகரப் பேருந்துகளில் இலவசமாகப் பயணம் செய்யலாம்.
ஓய்வூதியம்: 60 வயதைத் தாண்டிய மூத்த குடிமக்களுக்கு முதியோர் ஓய்வூதியம் வழங்கும் திட்டம் ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ளது.
