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புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை! தேர்தல் ஆணையத்தின் புதிய அதிரடி விதிமுறை

new voter ID rules : புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெறுவதற்கு தேர்தல் ஆணையம் புதிய அதிரடி விதிமுறைகளைக் கொண்டு வந்துள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 13, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:36 PM IST
புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை! தேர்தல் ஆணையத்தின் புதிய அதிரடி விதிமுறை
Image Credit: new voter ID rules Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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