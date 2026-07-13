/புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை! தேர்தல் ஆணையத்தின் புதிய அதிரடி விதிமுறை

new voter ID rules :இந்தியாவில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பதற்கும், புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை வாங்குவதற்கும் தேர்தல் ஆணையம் மிக முக்கியமான புதிய விதிமுறை ஒன்றை அமல்படுத்தியுள்ளது. இதன்படி, புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் தங்களது பெற்றோரின் சிறப்பு தீவிர திருத்தக் கணக்கெடுப்பு விவரங்களைச் சமர்ப்பிப்பது இனி கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளின் விளக்கத்தின்படி, முந்தைய SIR கணக்கெடுப்பில் விடுபட்ட தற்போதைய வாக்காளர்கள் தங்களது பெயர்களைப் பட்டியலில் தக்கவைத்துக் கொள்ள பெற்றோரின் SIR விவரங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதே விதிமுறை தற்போது புதிய வாக்காளர்களுக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. முதன்முறையாகப் பெயர் சேர்க்க விரும்பும் புதிய விண்ணப்பதாரர்கள் படிவம் 6 நிரப்பும்போது, பெற்றோரின் SIR விவரங்களை இணைப்பதை இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் கட்டாயமாக்கியுள்ளது.
இந்த புதிய விதிமுறை கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் பீகார் மாநிலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட SIR கணக்கெடுப்பின் போதே சோதனை அடிப்படையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அங்கு புதிய வாக்காளர்கள் படிவம் 6 உடன் இந்த சுயபிரகடனப் படிவத்தையும் (Declaration Form) பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பித்தனர். தற்போதைய நிலையில், அசல் படிவம் 6-ல் எந்தவித சட்டப்பூர்வ திருத்தங்களும் செய்யப்படவில்லை என்றும், நிர்வாக உத்தரவின் பேரிலேயே இந்த புதிய பிரகடனம் ஆன்லைனில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அதிகாரிகள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
புதிய வாக்காளர்கள் இணையதளம் வழியாகப் படிவம் 6ஐப் பூர்த்தி செய்யும்போது, இந்த SIR சுயபிரகடனப் பகுதியை முழுமையாக நிரப்பாமல் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல முடியாது.
இந்த புதிய விதியால் என்ன பலன்?
தேர்தல் ஆணையத்தின்படி, இந்த புதிய முறையினால் இரண்டு முக்கிய நன்மைகள் கிடைக்கின்றன:
துல்லியமான வாக்காளர் மேப்பிங்: வாக்காளர்களைத் துல்லியமாகக் கண்டறிந்து வகைப்படுத்த இந்த முறை உதவுகிறது.
குறைந்த அளவிலான ஆவணங்கள்: இம்முறை அமல்படுத்தப்படுவதால், புதிய வாக்காளர்கள் விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய இதர ஆவணங்களின் எண்ணிக்கை பெருமளவு குறைகிறது.
வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள போலி வாக்காளர்கள், இறந்தவர்கள், முகவரி மாறிச் சென்றவர்கள், நீண்டகாலம் வராதவர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டினரின் பெயர்களை முழுமையாக நீக்குவதே இந்த சிறப்புத் தீவிர திருத்தத்தின் (SIR) முக்கிய நோக்கமாகும். அதே நேரத்தில், தகுதியுடைய அனைத்து இந்தியக் குடிமக்களையும் விடுபடாமல் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்ப்பதும் இதன் இலக்காகும்.
மேற்கு வங்காளத்தின் நந்திகிராம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சிறுபான்மையின வாக்காளர்களின் பெயர்கள் பெருமளவில் நீக்கப்படுவதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இது தொடர்பாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் (UN) சிறப்புப் பிரதிநிதிகள், இந்த ஒட்டுமொத்த SIR நடைமுறையிலும் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை எனக் கவலை தெரிவித்து இந்திய அரசுக்குக் கடிதம் எழுதியிருந்தனர்.
ஐநா-வின் இந்த விமர்சனங்களை முற்றிலுமாக நிராகரித்துள்ள இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், பெயர் நீக்கம் செய்யப்பட்ட வாக்காளர்களுக்குத் தங்களின் தரப்பை நியாயப்படுத்தப் போதிய வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டதாகக் கூறியுள்ளது. மேலும், இந்த SIR நடைமுறை முற்றிலும் வெளிப்படையானது, அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டது மற்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்றும் தேர்தல் ஆணையம் திட்டவட்டமாகப் பதிலளித்துள்ளது.