2025ல் அரசு ஊழியர்களின் லுக்கை மாற்றிய லக்கி மாற்றங்கள்: 8th CPC, UPS, NPS, டிஏ உயர்வு

Year Ender 2025: 2025 ஆம் ஆண்டு நிறைவடையவுள்ளது. 2026 புத்தாண்டை வரவேற்க அனைவரும் தயாராகிக்கொண்டிருக்கிறோம். 2025 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் எப்படி இருந்தது? இந்த ஆண்டு அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட புதிய திட்டங்கள் என்ன? இந்த ஆண்டில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் என்ன? இவை அரசு ஊழியர்கள் மீது எப்படிப்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Central Government Employees, Pensioners: கொள்கை மாற்றங்களை எதிர்கொண்ட ஊழியர்கள்
2025 ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் பல வித முக்கிய கொள்கை மாற்றங்களை எதிர்கொண்டனர். நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்புகள் பல நிறைவடைந்த ஆண்டாகவும், புதிய பல கோரிக்கைகள் வெளியான ஆண்டாகவும் இது இருந்தது. இந்த ஆண்டு ஊதியக்குழு, ஓய்வூதிய சீர்திருத்தங்கள், வரி புதுப்பிப்புகள், புதிய டிஜிட்டல் அம்சங்கள் என பல குறிப்பிடத்தக்க புதுப்பிப்புகள் அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைத்தன.
2025 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நிதி நிலையையும், வாழ்க்கை முறையையும் மாற்றியமைத்த சில முக்கிய கொள்கை மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
2025 ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசு ஊழியர்களை மாற்றிய மாற்றங்கள்
8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழு
- 2025 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 8வது மத்திய ஊதியக் குழு (8th CPC) முறையாக உருவாக்கப்பட்டது.
- அதன் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் (ToR) 2025 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் அறிவிக்கப்பட்டன.
- 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவில் (8th CPC) ஓய்வூதியங்கள் விலக்கப்படுமா என்பது குறித்து மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களிடையே அதிகரித்து வந்த கவலைக்கு மத்தியில், மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, 8வது ஊதியக்குழு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் தொடர்பான மாற்றங்களை ஆராய்ந்து பரிந்துரைக்கும் என்று கூறினார். இந்த செய்தி ஓய்வூதியதார்ரகளுக்கு நிவாரணமாக அமைந்தது.
DA Hike under 7th Pay Commission: டிஏ உயர்வு
- 2025 ஆம் ஆண்டில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இரண்டு முறை அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (Dearness Relief) அதிகரிக்கப்பட்டன.
- ஜனவரி 1, 2025 முதல் DA/DR 2% அதிகரிக்கப்பட்டன. இதன் மூலம் அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் 53% இலிருந்து 55% ஆக அதிகரித்தன. ஜூலை 1, 2025 முதல் DA/DR 3% அதிகரித்துள்ளன. இதனால் இப்போது அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் 55% இலிருந்து 58% ஆக உயர்ந்துள்ளன.
Unified Pension Scheme (UPS): ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம்
- ஏப்ரல் 1, 2025 முதல், UPS மிகவும் கட்டமைக்கப்பட்ட மற்றும் கணிக்கக்கூடிய ஓய்வூதிய கட்டமைப்பாக அறிமுகம் ஆனது.
- UPS சராசரி கடைசி சம்பளத்தின் அடிப்படையில் உத்தரவாதமான ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது.
- ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளத்தில் ஒரு பகுதியை அரசாங்க பங்களிப்புடன் பங்களிக்கின்றனர்.
- ஊழியர்களுக்கு NPS -இன் கீழ் இது ஒரு விருப்பத் தேர்வாக கிடைக்கிறது.
UPS NPS One Time Switch: UPS-NPS ஒரு முறை மாற்றம்
- 2025 ஆம் ஆண்டில், அரசாங்கம் ஒரு முறை மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும் மாற்றத்தை அறிமுகப்படுத்தியது.
- இது NPS ஐத் தேர்ந்தெடுத்த ஊழியர்கள் UPS க்கு மாற அனுமதிக்கிறது.
- இந்த நெகிழ்வுத்தன்மை நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது, ஆனால் இது ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டமிடல் மீது அதிக கட்டுப்பாட்டை வழங்குகிறது.
Digital Life Certificate (DLC): டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்
- 2025 ஆம் ஆண்டின் DLC சீர்திருத்தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிப்பதை முன்னெப்போதையும் விட எளிதாக்கியுள்ளன.
- அரசாங்கம் இப்போது முக அங்கீகாரத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது.
- ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஆதார்-இணைக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட்போன்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி இந்த பணியை எளிதாக செய்து முடிக்கலாம்.
NPS, UPS Investment Options: NPS மற்றும் UPS முதலீட்டு விருப்பங்கள் விரிவாக்கம்
- NPS மற்றும் UPS சந்தாதாரர்கள் இருவருக்கும் வாழ்க்கைச் சுழற்சி மற்றும் சமச்சீர் வாழ்க்கைச் சுழற்சி முதலீட்டு விருப்பங்களை விரிவுபடுத்துவதற்கு அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
- இது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் ஓய்வூதிய நிதியை எவ்வாறு முதலீடு செய்வது என்பதைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் கூடுதல் விருப்பங்களை வழங்குகிறது.
NPS New Rules 2025: NPS புதிய விதிகள் 2025
- திருத்தப்பட்ட NPS விதிகளின் கீழ், அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெற்ற பிறகும், 85 வயது வரை தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பில் முதலீடு செய்யலாம்.
- NPS -இல் இருந்து வெளியேறியவுடன், அவர்கள் திரட்டப்பட்ட சேமிப்பை ஆனுவிட்டி அல்லது மற்றொரு வழக்கமான ஓய்வூதிய விருப்பத்தில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
- மீதமுள்ள தொகையை அவர்களின் விருப்பத்தைப் பொறுத்து ஒரே நேரத்தில் அல்லது தவணைகளில் திரும்பப் பெறலாம்.
